JPMorgan noemde XRP op 21 februari 2026 het meest aantrekkelijke digitale betaalmiddel voor financiele instellingen. Het rapport, opgesteld voor de Russische bank Sberbank, beoordeelde cryptomunten op basis van nut voor banken, snelheid en liquiditeit. XRP kwam als beste uit de bus dankzij zijn rol als brug voor internationale betalingen.

Wat gaat Ripple doen na het JPMorgan rapport?

Het Ripple nieuws van de afgelopen dagen draait om de erkenning door een van de grootste banken ter wereld. JPMorgan concludeerde dat XRP niet zomaar een speculatieve munt is, maar echte infrastructuur biedt voor internationale geldstromen. Ripple CEO Brad Garlinghouse sprak eerder de verwachting uit dat Ripple een waardering van een biljoen dollar kan bereiken tegen 2030.

BREAKING: JPMorgan Chase just signaled that Ripple's $XRP is emerging as a top digital asset for banking infrastructure. 📃🪙💰🇺🇸 pic.twitter.com/IbjWddVkgO — CryptoSensei (@Crypt0Senseii) February 23, 2026

Tegelijkertijd raakt XRP op de grafiek een belangrijk technisch punt. Onze analist wees op een stijgende steunlijn die al 9 jaar standhoudt. Elke keer dat de koers deze lijn raakte, volgde een forse stijging. De XRP koers nadert nu voor de derde keer dit niveau, wat analisten zien als een mogelijk keerpunt.

Hoeveel kan Ripple waard worden volgens crypto AI?

Verschillende AI modellen voorspellen uiteenlopende koersdoelen voor XRP in 2026:

ChatGPT : basisscenario $2,50 tot $3,50. Bij $10 miljard aan ETF instroom stijgt de voorspelling naar $6 tot $8.

: basisscenario $2,50 tot $3,50. Bij $10 miljard aan ETF instroom stijgt de voorspelling naar $6 tot $8. Grok (xAI) : agressiever met een koersdoel tot $10 onder ideale omstandigheden.

: agressiever met een koersdoel tot $10 onder ideale omstandigheden. Standard Chartered: koersdoel van $8 eind 2026 bij aanhoudende institutionele adoptie.

De XRP ETF’s die in november 2025 lanceerden, trokken inmiddels meer dan $1,3 miljard aan instroom. Dat geld verdwijnt uit de vrije handel, waardoor het aanbod krimpt. ChatGPT schat de kans dat XRP de hoge enkele cijfers bereikt op 10 tot 20%. Een XRP rally richting $10 vereist volgens het model een perfecte combinatie van factoren.

Wie meer wil weten over de XRP verwachting op langere termijn kan ook kijken naar de bredere altcoin markt.

Meme coins als alternatief: Maxi Doge ($MAXI) groeit door

Terwijl beleggers wachten op een mogelijke XRP rally, zoeken anderen naar vroege kansen in het meme coin segment. Maxi Doge ($MAXI) is een nieuw project dat inmiddels meer dan $4,5 miljoen heeft opgehaald in presale.

Het token draait om de cultuur van extreme crypto handelaren, compleet met een gespierde Doge mascotte. Staking levert een rendement van 68% APY op en de listing op Uniswap staat gepland na afronding van de presale. Voor wie op zoek is naar beste meme coins met groeipotentieel, is Maxi Doge een project om in de gaten te houden.

