Deze week valt de beslissing over de CLARITY Act. Lukt het de Senaat niet vóór het zomerreces, dan schuift alles door naar september. De XRP koers beweegt intussen rond de $1,08 en wacht af.

Stemschema CLARITY Act: cloture op 5 augustus, stemming mogelijk op 7 augustus

Het schema is krap. Dient de Senaatsleiding woensdag 5 augustus een gewone cloture motie in op de motie tot behandeling, dan kan er onder de Senaatsregels vrijdag 7 augustus gestemd worden. Dat is nog geen stemming over de wet zelf, maar over de vraag of de Senaat het wetsvoorstel überhaupt in behandeling neemt. Op 10 augustus begint het reces, dat tot 11 september duurt.

Voor die procedurele stap zijn 60 stemmen nodig. De Republikeinen hebben 53 zetels en hebben dus minstens zeven Democraten nodig. Die zeven stemmen zijn tot nu toe niet publiek toegezegd. Maandag 3 augustus stond de wet niet op de agenda van de Senaat.

De wet zelf, officieel de Digital Asset Market Clarity Act (H.R. 3633), verdeelt het toezicht op digitale munten tussen de SEC en de CFTC. Ook brengt de wet exchanges, brokers en dealers onder de Bank Secrecy Act, met regels voor klantidentificatie, verdachte transacties en sancties. Wat de wet níet doet: koersen sturen of losse munten zoals XRP een status geven. De struikelblokken zitten in de ethiekregels voor politici, rente op stablecoins en de definitie van DeFi.

🇺🇸 Clarity Act odds have dropped to 33%, almost at a yearly low. Next week is all there's left before August recess. If Clarity Act doesn't move to Senate voting in the next 5 days, it'll probably not pass this year. https://t.co/wJ6BdGldjj pic.twitter.com/RNA4F96z9e — Ted (@TedPillows) August 2, 2026

XRP koers rond $1,08 met steun op $1,05 tot $1,07

De XRP koers blijft in een smalle band hangen rond de $1,08. Daaronder ligt een steunzone van $1,05 tot $1,07, die traders al weken in de gaten houden. Breekt die zone, dan komt $0,90 in beeld.

Aan de bovenkant liggen drie horden dicht op elkaar: $1,10, $1,12 en $1,15. De RSI staat op 44 en zit dus net onder het midden, wat wijst op afkoeling zonder paniek. De koers noteert nog altijd ongeveer 21% onder het 200 daags gemiddelde van $1,37, waardoor de XRP koers verwachting op korte termijn vooral van het nieuws uit Washington afhangt.

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XRP ETF’s halen $1,5 miljard op en Korea koopt bij

De instroom in de XRP ETF’s vertelt een ander verhaal dan de koers. Cumulatief staat de teller op ongeveer $1,5 miljard, na vier maanden op rij met een plus. Dat is de langste actieve reeks van maandelijkse instroom binnen de gevolgde cryptofondsen, terwijl concurrerende producten juist moeite hebben nieuw geld op te halen.

Ook in Zuid-Korea gebeurt iets opvallends. Na ongeveer 80 dagen in een dalend kanaal, dat begon op 14 mei, duikt er koopvraag op bij Upbit. In het orderboek staan binnen 1% van de koers ongeveer twee keer zoveel koop- als verkooporders. Dat maakt XRP een van de opvallendste namen tussen de beste altcoins van dit moment, ook al is de koers zelf nog niet meegegaan.

Wat gaat Ripple doen na deze week?

Voor Ripple en XRP hangt veel af van twee dagen op de kalender. Komt de cloture motie er woensdag en haalt de Senaat vrijdag 60 stemmen, dan is de weg naar behandeling open en krijgt de markt eindelijk zicht op vaste regels. Gebeurt dat niet, dan verschuift het volgende venster naar september.

Voor beleggers betekent dat vooral geduld. De ETF instroom en de Koreaanse koopvraag laten zien dat de vraag er is, maar zolang de wet blijft liggen, blijft de XRP prijs waarschijnlijk tussen $1,05 en $1,15 schommelen.

Het crypto nieuws uit Washington stuurt deze week dus de hele markt aan, en niet alleen XRP. Een geslaagde stemming zou het beeld van welke crypto gaat stijgen in het najaar flink kunnen veranderen. Een gemiste kans schuift die crypto verwachting simpelweg een maand op.