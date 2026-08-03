Er is genoeg Ripple nieuws vandaag. De software achter het XRP Ledger krijgt deze week versie 3.3.0, met vijf voorstellen die nog op groen licht van de validators wachten. Ondertussen valt de vraag naar de XRP ETF’s stil en beweegt de koers nauwelijks.

XRP Ledger 3.3.0 brengt vijf amendments, Batch keert terug

De release van xrpld 3.3.0 staat gepland voor de week van 3 tot en met 9 augustus. Jazzi Cooper, Head of Product bij RippleX, kondigde de update op 31 juli aan. Het gaat om vijf zogeheten amendments: Confidential MPT, Batch, Permission Delegation, Sponsored Fees and Reserves en Dynamic MPT. Samen richten ze zich vooral op banken en bedrijven die tokens op het netwerk willen gebruiken.

XRPL has already proven it can support tokenized assets at scale. Now it’s time to put these assets to use: global transfers, trading, collateralizing, and settling. The upcoming release of xrpld 3.3.0 includes five amendments that move XRPL significantly closer to that goal.… — Jazzi Cooper (@jazzicoop) July 31, 2026

Batch is het opvallendste onderdeel, want die functie is er eerder al eens uitgehaald. Met Batch kunnen tot acht transacties als één geheel worden uitgevoerd: alles lukt, of niets lukt. In februari 2026 ging Batch al in stemming, maar Ripple zette het stil na een kritieke fout in de controle van handtekeningen. Die fout kwam via een bug bounty aan het licht en kon transacties toestaan die niemand had goedgekeurd. In versie 3.1.1 werd het amendment uitgezet.

Nu komt Batch terug als BatchV1_1, mét de reparatie erin. Automatisch actief is het niet: elk amendment heeft twee weken achter elkaar minimaal 80 procent steun van de validators nodig voordat het permanent aangezet wordt. Zakt de steun daaronder, dan begint die periode van voren af aan.

XRP ETF vraag koelt af en zet de koers niet in beweging

De Amerikaanse XRP ETF’s kregen in juli ongeveer $12,3 miljoen aan nieuw geld binnen. Dat is de zwakste maand sinds april. Op zes handelsdagen bewoog er zelfs helemaal niets. Sinds de start haalden de zeven fondsen samen $1,50 miljard op en ze houden nu ruim 979 miljoen XRP vast, goed voor een netto vermogen van zo’n $988 miljoen.

Dat klinkt als veel, maar op dagbasis stelt het weinig voor naast het gewone handelsvolume in XRP. Zolang de instroom zo klein blijft, moet de XRP koers het vooral hebben van gewone kopers en verkopers. Dat verklaart waarom de munt al weken in dezelfde smalle band blijft, terwijl beleggers in het crypto nieuws rond XRP vooral naar de ETF-cijfers en de beste altcoins kijken.

XRP koers rond $1,06: dit zijn de niveaus om te volgen

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XRP handelt rond $1,06 tot $1,07 en sloot juli af met een winst van 2,18 procent. Een grote sprong is dat niet, maar het is wel de derde maand op rij zonder duidelijke afbraak. De koers pendelt al een tijd tussen een vloer en een plafond die allebei stevig overeind blijven.

Naar beneden zijn $1,02 en $1,00 de belangrijkste steunen. Vooral $1,00 is een rond getal waar veel kopers op letten. Naar boven ligt de eerste horde bij het 50-daags gemiddelde rond $1,21. Pas als XRP daar overheen breekt en erboven blijft, wordt de XRP koers verwachting op de korte termijn een stuk vriendelijker.

Wat gaat Ripple doen na de upgrade?

De vraag wat gaat Ripple doen hangt vooral aan de validators. Stemmen die de vijf amendments door, dan krijgt het XRP Ledger functies waar banken al langer om vragen, zoals privé-transacties en het betalen van kosten voor andermans account. Dat kan op termijn meer bedrijven naar het netwerk trekken.

Op korte termijn verandert er waarschijnlijk weinig aan de koers. Een upgrade van de software zorgt zelden meteen voor extra vraag naar de munt zelf. Zolang de XRP ETF’s stil blijven liggen, is de kans groot dat XRP tussen $1,00 en $1,21 blijft schommelen. Beleggers houden daarom het stemgedrag van de validators en de dagelijkse ETF-cijfers in de gaten, want daar komt het eerste echte signaal vandaan.