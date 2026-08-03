De Cardano community sprak zich uit over een aanvraag van 4.969.231 ADA uit de eigen treasury. Dat geld was bedoeld voor een ticketingplatform. De stemming sloot op 28 juli en liet een diep verdeelde gemeenschap achter.

Wat het voorstel van 4,97 miljoen ADA inhield

Het plan kwam van ticketverkoper Sellout en ontwikkelaar Anvil. Zij vroegen samen 4.969.231 ADA om hun ticketingplatform klaar te maken voor echt gebruik, verspreid over acht maanden.

Sellout heeft naar eigen zeggen al meer dan 200.000 gebruikers en gaf ruim 250.000 tickets uit. Met het geld wilde het team een tweedehands markt bouwen waar artiesten automatisch meeverdienen, plus controles tegen doorverkopers die kaartjes opkopen. Zulke praktische toepassingen zijn precies waar beleggers op letten bij de beste altcoins.

Het geld zou in stukjes worden uitbetaald: geen resultaat, geen betaling. Ook zou een kwart van alle inkomsten terugvloeien naar de schatkist tot het bedrag was terugbetaald.

Verdeelde stemmen: grote namen tegen, anderen juist voor

Toch werd het geen makkelijke overwinning. Bijna 1,3 miljard ADA stemde voor, terwijl ruim 1,2 miljard ADA tegen stemde. Daarnaast onthield 786,9 miljoen ADA zich van een stem. De opkomst lag op 85 procent, dus de gemeenschap was zeker betrokken bij dit Cardano nieuws.

De namen achter die stemmen laten de breuklijn zien. Grote vertegenwoordigers als YUTA (384,3 miljoen ADA) en CryptoCrow (258,5 miljoen ADA) stemden tegen. De Cardano Foundation (123,7 miljoen ADA) en de Eternl Committee (219,4 miljoen ADA) stemden juist voor. Wallets als Yoroi, EMURGO en Blockdaemon bleven met honderden miljoenen ADA op de rem staan en onthielden zich.

Bekende vertegenwoordigers als dori (@dori_coin) en Dave (@ItsDave_ADA), die tientallen miljoenen ADA aan stemkracht beheert, leggen hun keuzes steeds openbaar uit op X. Die publieke rekenschap maakt het debat scherp, maar ook hard.

Uiteindelijk telde het niet stemmen mee als een nee. Daardoor bleef de teller steken op 38,4 procent steun, ver onder de vereiste 67 procent. Het comité dat op de grondwet let, gaf wel groen licht met zes van de zeven stemmen. Het voorstel liep af zonder geld.

Wat gaat Cardano doen na deze verdeelde stemming?

Voor de Cardano koers is dit vooral een signaal, geen aardbeving. ADA beweegt rond de 0,17 dollar en staat over de afgelopen week licht lager. Beleggers zien dat de schatkist streng bewaakt wordt, maar ook dat nieuwe projecten moeilijk aan geld komen.

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Dat snijdt aan twee kanten. Strenge stemmers houden de uitgaven laag, wat op lange termijn goed kan zijn voor de waarde van ADA. Tegelijk lopen bouwers weg als hun plannen blijven stranden, en juist bouwers zorgen voor nieuwe gebruikers. Die spanning zit ook in elke Cardano verwachting die analisten nu opstellen.

Wat gaat Cardano doen in de komende weken? Er liggen nog grotere stemmingen klaar, waaronder een aanvraag van 120 miljoen ADA die tot 12 augustus openstaat. Die uitslag zegt meer over de richting van het netwerk dan één ticketingplatform, en dat geldt net zo goed voor andere opkomende crypto projecten.

De vraag Cardano kopen of niet draait daarom minder om de dagkoers en meer om het uitgavenbeleid. Blijven goede plannen stranden, dan raakt Cardano bouwers kwijt. Komt er wel geld los voor projecten die echt gebruikers opleveren, dan krijgt de Cardano koers een steviger fundament dan een losse stemming ooit kan geven.