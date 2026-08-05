Cloudflare kondigde op 4 augustus 2026 ‘Cloudflare Wallets’ aan. Daarmee kunnen AI agents zelfstandig met stablecoins betalen op het internet. De mens stelt de limieten in, de agent doet de aankoop. Het is een van de grootste stappen tot nu toe op het gebied van crypto AI.

Wat Cloudflare Wallets precies is

Cloudflare Wallets is een programmeerbare portemonnee voor een internet waar software zelf inkopen doet. In de aankondiging legt het bedrijf uit dat er twee soorten zijn. De Account Wallet is van de mens of het bedrijf en houdt het geld in stablecoins vast. De Virtual Wallet werkt via een API sleutel en is bedoeld voor de agent zelf.

De eigenaar bepaalt vooraf de spelregels. Denk aan een maximaal bedrag per transactie, een totale bestedingslimiet en een lijst met diensten waar de agent wél mag betalen. Bij de beste crypto wallet houdt één mens alle sleutels vast, maar hier krijgt software voor het eerst een eigen budget.

Wie wil, claimt nu al een handle op cloudflare.pay. Zo’n adres ziet eruit als research.voorbeeld.cloudflare.pay en laat een verkoper zien wie de agent heeft gestuurd. Het echte betalen volgt volgens Cloudflare in de komende maanden.

Waarom AI agents een eigen wallet nodig hebben

AI agents lopen vast op een internet dat voor mensen is gebouwd. Een agent heeft geen creditcard, geen bankrekening en geen paspoort. “Als er een agent voor je deur staat, moet je weten wie hem heeft gestuurd”, zegt medeoprichter en CEO Matthew Prince in het persbericht van het bedrijf.

Daar komt bij dat gewone betaalsystemen niet werken voor bedragen van een paar cent. Cloudflare gebruikt daarom het x402 protocol van Coinbase. De server antwoordt met de code 402, oftewel ‘betaling vereist’, de agent betaalt in stablecoins en vraagt de pagina daarna opnieuw op. Kaartbedrijven Visa, Mastercard en American Express werken mee aan standaarden om betrouwbare agents te herkennen.

Vraag naar stablecoins en de toekomst van crypto

Cloudflare zit voor een flink deel van het internet tussen bezoeker en website, met servers in meer dan 330 steden. Als agents daar straks per verzoek afrekenen, tellen al die minibetalingen razendsnel op.

Stablecoins zijn munten met een vaste waarde, meestal één dollar. USDT is de grootste van allemaal, terwijl Cloudflare in zijn eigen documentatie vooral USDC noemt op netwerken als Base, Ethereum en Solana. Meer betalende agents betekent simpelweg meer vraag naar dit soort munten, en dat maakt de toekomst van crypto minder afhankelijk van handelaren alleen.

Ook opkomende crypto die zich op betalingen en AI richten, profiteren als dit model aanslaat. Zeker is dat niet: veel hangt af van hoeveel bedrijven straks echt geld door hun agents laten uitgeven.

Wat gaat crypto doen na deze stap?

Voorlopig is er nog weinig te zien. Je kunt een naam vastleggen, maar geld storten en agents laten betalen kan nog niet. De vraag wat gaat crypto doen met deze technologie, hangt dus vooral af van de uitrol in de komende maanden.

Wel is de richting duidelijk. Stablecoins schuiven op van handelsmiddel naar betaalmiddel voor machines, en dat is precies de rol waar crypto AI om draait. Beleggers die dit thema volgen, kijken daarom scherper naar de beste altcoins rond betalingen en data. Of het geld ook echt gaat stromen, blijkt pas als de eerste agents hun rekening zelf voldoen.