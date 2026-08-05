XRP holders hoeven hun munten niet meer te verkopen om aan dollars te komen. Sinds dinsdag 4 augustus kunnen zij RLUSD lenen op Ethereum, met wrapped XRP als onderpand. Dit Ripple nieuws is een van de grootste stappen van XRP richting DeFi tot nu toe.

Zo lenen XRP holders RLUSD zonder hun XRP te verkopen

Het lenen gaat in een paar stappen. Je zet XRP eerst om in FXRP, een versie van XRP op de Flare blockchain. Die FXRP stuur je via een brug naar Ethereum. Daar zet je hem neer als onderpand en leen je er de Ripple stablecoin tegen.

Je XRP blijft dus van jou. Stijgt de XRP prijs, dan profiteer je daar gewoon van. Wel moet je genoeg onderpand aanhouden: zakt de waarde te ver, dan wordt je positie automatisch verkocht. Alles speelt zich af op Ethereum, waar de meeste leenmarkten staan en waar de Ethereum verwachting dit jaar vooral om stablecoins draait.

Een wachtlijst of goedkeuring is er niet. Wie XRP kopen wil, doet dat meestal via crypto exchanges, maar het gebruik van die XRP verschuift steeds vaker naar de blockchain zelf.

Vault van 280 miljoen dollar accepteert FXRP als onderpand

Het geleende geld komt uit een vault van Sentora, de grootste institutioneel beheerde RLUSD vault op Ethereum. Daar zit 280 miljoen dollar in. Het gaat om een aparte markt op Morpho Blue, waar FXRP en de stablecoin losstaan van andere leningen. Gaat er iets mis met FXRP, dan raakt dat de rest niet.

Sentora keek eerst naar het gedrag van FXRP in de markt, naar de prijsfeed en naar de liquiditeit. De markt start met een voorzichtige limiet op de hoeveelheid FXRP die erin mag. Die kan omhoog als er meer handel bij komt.

“XRP is een van de grootste munten in crypto en een van de minst gebruikte in DeFi”, zegt Hugo Philion, mede-oprichter en CEO van Flare, in de officiële aankondiging. Jesus Rodriguez, mede-oprichter en CTO van Sentora, is stelliger: “XRP wordt verrassend weinig gebruikt in on chain kredieten. Daar komt vandaag verandering in.”

XRP koers blijft rustig, RLUSD adoptie groeit door

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

De XRP koers reageerde nauwelijks. XRP staat rond 1,07 dollar en noteert over 24 uur een kleine min. De XRP prijs beweegt daarmee mee met de rest van de markt, die deze week vooral zijwaarts gaat.

Onze analisten kijken vooral naar het aanbod. “Wie leent tegen zijn XRP, verkoopt hem niet”, zegt een analist van Coinspeaker. “Dat haalt op termijn munten van de markt af. Maar je ziet het pas terug in de koers als er echt honderden miljoenen XRP de brug over gaan.”

Analisten die de XRP koers verwachting volgen, letten daarom op hoeveel XRP er richting Flare stroomt. Dat zijn er nu ruim 155 miljoen. Flare zelf mikt op 5 miljard XRP binnen zes maanden.

Voor de Ripple stablecoin is het effect directer. RLUSD is ruim 1,5 miljard dollar groot en volgens Ripple volledig gedekt door contant geld en kortlopende staatsleningen. Elke nieuwe lening zet meer van de munt in omloop, en dat is precies wat Ripple wil.

Wat XRP holders nu kunnen verwachten

XRP holders krijgen er vooral een keuze bij. De munt was lang iets wat je vasthield of verhandelde; nu kun je er ook mee lenen zonder hem kwijt te raken. Wie het Ripple nieuws volgt, ziet dat patroon vaker terug: de stablecoin van het bedrijf duikt op steeds meer blockchains op.

Of dat de XRP koers echt vooruit helpt, hangt af van hoeveel mensen meedoen. Blijft het bij een paar honderd miljoen FXRP, dan is het vooral symbolisch. Groeit het door, dan wordt XRP een vaste naam in DeFi. Voor wie XRP kopen overweegt, is dat het belangrijkste cijfer om de komende maanden te volgen.