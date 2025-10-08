Claude AI, een nieuwe AI bot gebouwd door Anthropics, werd de vraag gesteld of de crypto markt in het laatste kwartaal van 2025 zou gaan stijgen. Verrassend genoeg verwacht de AI dat de koers van XRP minimaal richting $4,66 gaat stijgen in Q4 van 2025 bij een positief scenario voor de crypto markt.

AI verwacht koersstijging XRP

De katalysator voor een mogelijke stijging van XRP, zou de adoptie vanuit Wall Street zijn volgens Claude AI. Momenteel liggen er een meerdere XRP-ETF aanvragen klaar bij de SEC om goedgekeurd te worden. De toegang richting XRP aan Wall Street, zou voor een flinke instroom van kapitaal kunnen zorgen.

Daarnaast hebben we gezien dat Ripple Labs, het moederbedrijf achter XRP, samenwerkingen aan gaat met grote bedrijven die zich richten op het bieden van een betalingsmethode. Het zou dus mogelijk kunnen zijn dat de XRP ledger binnenkort onderdeel gaat uitmaken van belangrijke bedrijven.

Claude AI is ervan overtuigd dat de beëindigde rechtszaak tussen de Security and Exchange Commission (SEC) en Ripple Labs een grote invloed heeft op het koersverloop van XRP. Als we kijken naar de grafiek voor de koers van XRP, kunnen we zien dat er sterke signalen zijn voor een stijgende trend.

XRP koers

De koers van XRP zag vorige week een respectievelijke stijging van 3,5%. Deze week lijkt de altcoin te twijfelen welke directie het wil kiezen en zien we een daling van 1,7%. Op woensdag wist de koers van XRP een flinke domper te maken en ging binnen een dag met ruim 4,5% onderuit. De XRP koers weet zich vandaag echter te herstellen en noteert een stijging van 2,3% op het moment van schrijven.

In de bovenstaande afbeelding kunnen we het koersverloop van XRP over de afgelopen twee weken zien. Wat opvalt is dat de toppen voortdurend lager worden, terwijl de bodem enigszins gelijk weet te blijven. Dit geeft aan dat er verkoop druk ontstaat op de koers van XRP. Dit zou op korte termijn kunnen resulteren in een daling, waarbij er liquiditeit weggehaald wordt rond lagere koerslevels.

Er zijn een aantal belangrijke koerslevels waar XRP mogelijk tegen aan zal lopen bij een verdere stijging. Het eerste koerslevel ligt rond $3,13, waar XRP een aantal dagen geleden resistance ondervond. Als het dit koerslevel weet te overwinnen dan is een mogelijke stijging richting $3,18 en $3,37 mogelijk.

Bij een daling kan de altcoin mogelijk support vinden rond $2,70 en $2,65. Hier wist de altcoin voorheen ook support te vinden, wat aangeeft dat kopers bereid zijn om de markt te betreden rond dit koerslevel.

Altseizoen in Q4 2025?

Niet alleen de verwachtingen voor XRP zien er bullish uit. Claude AI verwacht ook dat altcoins zoals Pepe, Pi Network en Pepenode kunnen gaan stijgen in het vierde kwartaal.

Pi Network wist onlangs een nieuwe functie toe te voegen aan zijn crypto project, waarbij gebruikers van de PI applicatie tokens kunnen verdienen door dagelijkse in te loggen en in de applicatie actief te zijn. De vooruitzichten voor Pi Network zien er daarom ook bullish uit.

Een nieuw crypto project dat onlangs opdook binnen de crypto markt is Pepenode. Dit crypto project organiseert zijn eigen presale, waarbij de native token van het crypto project aanschafbaar is. De $PEPENODE-token, die tijdens de presale wordt verkocht, heeft binnen zeer korte tijd al meer dan $1,7 miljoen weten op te halen.

Pepenode maakt het mogelijk voor zijn gebruikers om een eigen digitale miningsoperatie te starten. Door nodes aan te schaffen en deze te upgraden, kunnen gebruikers extra beloningen ontvangen in de vorm van $PEPENODE-tokens.

Dit crypto project is dus geschikt voor liefhebbers van meme coins die willen experimenteren met nieuwe functies. Daarnaast is deze presale ook geschikt voor stakers. Het staken van $PEPENODE levert namelijk een jaarlijkse rendement van 737% op.

De $PEPENODE-token is alleen aanschafbaar via de officiële website van Pepenode met ETH, BNB, USDT of creditcard.

Nu naar de Pepenode presale