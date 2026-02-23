Crypto crash vandaag: de markt kleurt dieprood

De crypto markt opent de week van 23 februari 2026 in het rood. Bitcoin zakte naar $64.200, een daling van 5% in 24 uur. Solana verloor ruim 7% en noteert rond $67. De XRP koers daalde naar $1,34, zo’n 30% lager dan een maand geleden.

⚠️ CRYPTO MAY BE HEADING TOWARD ITS LARGEST CRASH EVER The magnitude of losses now places this selloff among the most severe events in market history. Over $2.22 TRILLION has already been erased, sending crypto down more than 50% from its peak. This is now the 2nd biggest… pic.twitter.com/OoJzoJti4Q — Coin Bureau (@coinbureau) February 23, 2026

De Fear & Greed Index staat op 5, een score die duidt op extreme paniek. Toch zijn het juist dit soort momenten waarop beleggers crypto AI tools raadplegen om te begrijpen wat gaat crypto doen op de langere termijn. Opvallend: de modellen blijven overwegend positief.

Bitcoin voorspelling: AI modellen zien $150.000+ eind 2026

Wanneer AI modellen zoals Claude worden gevraagd naar een Bitcoin voorspelling, wijzen ze op historische patronen. Na eerdere periodes van extreme angst volgde vaak een sterk herstel. De modellen combineren data over halving cycli, institutionele instroom via ETF’s en macro economische trends.

Het resultaat: een Bitcoin koers verwachting van $150.000 of hoger eind 2026. Dat sluit aan bij wat analisten van Standard Chartered en Fundstrat eerder voorspelden. Belangrijk: AI modellen baseren zich op patronen uit het verleden. Dat is geen garantie voor de toekomst. De crypto verwachting kan radicaal veranderen als de macro economische omstandigheden verslechteren.

XRP koers en Solana voorspelling: $8 en een mogelijke 5x

Voor de XRP koers schatten AI modellen een doelbereik van $5 tot $8 in een optimistisch scenario eind 2026. De redenering: groeiende netwerkactiviteit op het XRP Ledger, juridische duidelijkheid na de SEC zaak en mogelijke ETF goedkeuringen. Wie meer wil weten over XRP verwachtingen vindt daar een uitgebreide analyse.

De Solana voorspelling is eveneens positief. Bij de huidige koers rond $67 zou een terugkeer naar de all time high al een verdrievoudiging betekenen. AI modellen die kijken naar het groeiende ecosysteem, DeFi activiteit en ontwikkelaarsadoptie zien ruimte voor een 5x stijging richting $335 in een bullish scenario.

Waarom AI modellen optimistisch blijven ondanks extreme angst

De reden dat crypto AI tools positief blijven terwijl de markt instort, is simpel: ze kijken niet naar emotie maar naar data. Patronen laten zien dat periodes met een Fear & Greed score onder 10 historisch samenvallen met koopkansen. De modellen wegen ook mee dat institutionele beleggers in vergelijkbare fases bleven accumuleren.

Toch is voorzichtigheid geboden. AI modellen hebben geen glazen bol. Ze werken met waarschijnlijkheden op basis van historische data, niet met zekerheden. Een verdere daling is net zo mogelijk als een herstel. Wie wil weten welke crypto gaat stijgen, doet er goed aan om AI analyses als slechts één van meerdere hulpmiddelen te gebruiken en altijd eigen onderzoek te doen.