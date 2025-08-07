Nu stablecoins steeds vaker worden gebruikt voor grote transacties in DeFi, payrolls en treasurybeheer, beginnen platforms hun kostenmodel aan te passen. Coinbase speelt hierop in en heeft aangekondigd dat het vanaf 13 augustus een fee van 0,1% invoert op USDC-naar-USD swaps die boven de $5 miljoen uitkomen binnen een periode van 30 dagen. De maatregel geldt voor zowel particuliere als institutionele gebruikers en maakt deel uit van een bredere test.

De vergoeding wordt ingevoerd om de operationele kosten rond grote stablecointransacties beter te beheersen. Coinbase noemt het een testmaatregel die gericht is op transacties met een uitzonderlijk hoog volume.

Het platform benadrukt dat reguliere gebruikers geen extra kosten hoeven te verwachten zolang het maandelijkse conversiebedrag onder de $5 miljoen blijft.

Waarom deze verandering belangrijk is

USDC speelt een steeds belangrijkere rol in grensoverschrijdende betalingen, salarisverwerking en DeFi-toepassingen. Coinbase stond lange tijd bekend om zijn gratis conversie tussen USDC en USD, wat het platform aantrekkelijk maakte voor actieve gebruikers.

Hmmm…why I don’t love the precedent here. What if this dropped to $10k. Feels like bank fees again @coinbase. $1 USD = $1USDC right? pic.twitter.com/l9easdJM2t — RYAN SΞAN ADAMS – rsa.eth 🦄 (@RyanSAdams) August 6, 2025

Met de invoering van deze fee markeert Coinbase echter een duidelijke verschuiving in zijn beleid ten opzichte van grote stablecointransacties.

Voor de meeste gebruikers verandert er voorlopig niets. De 0,1% vergoeding geldt alleen wanneer het totale conversievolume tussen USDC en USD meer dan $5 miljoen bedraagt binnen een periode van 30 dagen. De maatregel is dus vooral gericht op institutionele partijen, fondsen en handelaren die actief zijn op schaalgrootte.

Impact op stablecoingebruikers

Stablecoins zoals USDC en USDT vormen inmiddels een onmisbaar onderdeel van het crypto-ecosysteem. Ze maken het mogelijk om snel, goedkoop en wereldwijd waarde te verplaatsen, zonder tussenkomst van traditionele financiële instellingen. Juist daarom zijn ze populair bij zowel particuliere gebruikers als professionele partijen in DeFi, remittances en crypto-payrolls.

Toch groeit het besef dat het gebruik van stablecoins niet altijd kostenvrij is. Afhankelijk van het platform kunnen beperkingen en transactiekosten optreden, zeker bij grotere volumes.

De beslissing van Coinbase om een fee in te voeren zou dan ook navolging kunnen krijgen van andere beurzen, vooral nu stablecoins steeds vaker gebruikt worden voor grootschalige institutionele toepassingen.

Groeiende behoefte aan veilige opslag en beheer

Naarmate stablecoins vaker worden ingezet voor salarissen, betalingen en beleggingsstrategieën, groeit ook de behoefte aan betrouwbare opslagoplossingen. Steeds meer gebruikers geven de voorkeur aan self-custody wallets, als alternatief voor het bewaren van digitale middelen op gecentraliseerde exchanges.

Zij zoeken tools die niet alleen snelle swaps mogelijk maken, maar ook privacy, autonomie en toegang tot DeFi-functionaliteiten bieden.

Self-custody betekent dat je zelf de volledige controle houdt over je digitale vermogen, zonder tussenkomst van een centrale partij zoals een exchange of bank. In plaats van dat een platform jouw private keys beheert, bewaar je deze zelf via een wallet die alleen jij beheert.

Dit verkleint het risico op bevriezing van fondsen, hacks bij exchanges of beperkingen door derden, en sluit aan bij de kernprincipes van decentralisatie en financiële autonomie.

