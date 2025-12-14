Coinbase staat op het punt een nieuwe stap te zetten in de richting van traditionele financiële markten. Volgens Bloomberg lanceert het platform op 17 december getokeniseerde Amerikaanse aandelen. Binnen het bredere crypto nieuws valt deze aankondiging vooral op omdat Coinbase hiermee een directe koppeling maakt tussen crypto en Wall Street.

🚨 JUST IN: Coinbase set to unveil prediction markets and tokenized stocks at its showcase on Dec. 17, Bloomberg reports. pic.twitter.com/Ga52GC2BIG — Cointelegraph (@Cointelegraph) December 12, 2025

Coinbase brengt tokenisatie dichter bij de massa

Tokenization wordt al geruime tijd gezien als een significante ontwikkeling in cryptocurrencies. Tot nu toe beperkte het zich voornamelijk tot experimenten, maar met Coinbase wordt dit concept ineens veel dichter bij het grote publiek gebracht. Zeker omdat het platform wordt beschouwd als een van de meest gereguleerde exchanges.

De bekendmaking van Coinbase vindt bovendien plaats op een moment waarop de markt al gevoelig reageert op macro-economische veranderingen. Dit was onlangs nog duidelijk te zien tijdens de onrust in in de cryptomarkt die verband hield met de FOMC, waarbij onzekerheid over het monetaire beleid onmiddellijk invloed had op het marktsentiment.

Screenshots zorgen voor onrust en nieuwsgierigheid

De eerste signalen kwamen niet via een officieel persbericht, maar via gelekte screenshots. Deze beelden, die online rondgingen, zouden afkomstig zijn uit een nieuwe versie van de Coinbase-app. Daarop is een aparte sectie te zien waarin tokenized U.S. equities worden genoemd. Daarmee wordt voor het eerst zichtbaar hoe traditionele beursproducten direct binnen een crypto-omgeving worden geïntegreerd.

Coinbase zelf heeft de inhoud van de screenshots nog niet bevestigd, maar liet wel weten dat er tijdens een livestream op 17 december meer duidelijkheid komt. Dat was genoeg om de speculatie aan te wakkeren. Veel gebruikers vragen zich af hoe deze aandelen precies worden aangeboden en welke rechten eraan verbonden zijn.

Waarom dit belangrijk is voor crypto adoptie

Getokeniseerde aandelen zijn meer dan een nieuwe feature. Ze tonen aan waar crypto naartoe gaat. Door de blockchain te implementeren, wordt het handelen gemakkelijker en flexibeler. Denk aan snellere transacties, minder tussenpersonen en wellicht ook handelen buiten de gebruikelijke openingstijden.

Dit is een gunstig teken voor de cryptomarkt. Het toont aan dat blockchaintechnologie steeds vaker wordt toegepast in bestaande financiële toepassingen, en niet alleen voor het introduceren van nieuwe coins of speculatieve projecten. Voor veel investeerders wordt deze ontwikkeling beschouwd als bullish, omdat deze aansluit bij een bredere visie op de toekomst van crypto.

Coinbase als schakel tussen twee werelden

Coinbase bevindt zich in een unieke positie. Als beursgenoteerd bedrijf met nauwe banden met toezichthouders kan het stappen zetten die voor andere platforms lastiger zijn. Door te experimenteren met getokeniseerde aandelen positioneert Coinbase zich steeds meer als brug tussen traditionele financiële markten en crypto.

Dat roept ook vragen op. Hoe zit het met regelgeving? Wie beheert de onderliggende aandelen? En wat gebeurt er bij zaken als dividenduitkeringen of aandelensplitsingen? Juist deze vragen maken duidelijk dat Coinbase zich niet alleen als exchange profileert, maar steeds meer als infrastructuurpartij binnen het financiële ecosysteem.

Wat kan Coinbase nog meer aankondigen?

Het event op 17 december draait mogelijk niet alleen om aandelen. In de markt wordt ook gespeculeerd over nieuwe institutionele producten, uitbreidingen binnen derivaten of verdere stappen op het gebied van tokenization. Als Coinbase deze koers doorzet, kan het een sleutelrol spelen in de volgende fase van crypto-adoptie.

Voor beleggers die zich afvragen welke crypto kopen interessant is voor de lange termijn, wordt adoptie steeds belangrijker. Het draait daarbij minder om snelle hypes en meer om projecten die daadwerkelijk worden gebruikt en ondersteund door partijen die de infrastructuur van de cryptomarkt vormgeven. De vraag verschuift steeds vaker naar welke crypto op langere termijn de beste crypto is binnen een steeds professionelere markt.

