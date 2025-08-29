De XRP koers blijft rond $3 consolideren na meerdere mislukte pogingen om door de $3,10-grens te breken. Terwijl de markt nog twijfelt, wijzen crypto-analisten op een mogelijke doorbraak richting $12,60. In dit artikel gaan we dieper in op de koers en voorspelling.

XRP koers blijft rond $3 consolideren

De XRP koers handelt vandaag rond $2,90, na herhaalde mislukte pogingen om de weerstandszone van $3,10 te doorbreken. Sinds half augustus consolideert de token binnen een steeds strakker wordend driehoekspatroon, waarbij verkopers geleidelijk lagere toppen afdwingen terwijl kopers een bodem boven $2,85 verdedigen.

Deze compressie weerspiegelt de twijfel op de markt, waar nieuwe verkoopdruk wordt afgewogen tegen de recente strategische samenwerkingen van Ripple, waaronder de cross-chain alliantie met Cardano en de recente SEC settlement. Nu de volatiliteit afneemt, verwachten handelaren in de komende sessies een beslissende uitbraak of neerwaartse doorbraak.

Op de 4-uursgrafiek blijft de XRP koers beperkt door de dalende weerstand tussen $3,05 en $3,10. Aan de onderkant is support gevormd rond $2,85–$2,88, een zone die samenvalt met de ondergrens van het driehoekspatroon.

De Exponential Moving Averages (EMA’s) benadrukken de strijd om richting. De 20- en 50-EMA’s clusteren net boven $2,98, terwijl de 100- en 200-EMA’s zich bevinden rond respectievelijk $3,01 en $3,00. Deze congestiezone heeft herhaaldelijk het opwaartse momentum afgeremd.

Momentumindicatoren geven een voorzichtige toon aan. De RSI is gedaald naar 40, wat wijst op bearish druk zonder extreme ‘oversold’ signalen. De MACD blijft vlak, wat het gebrek aan richting bevestigt. XRP moet boven $3,10 sluiten om uit de compressie te breken, terwijl aanhoudende stagnatie verkopers opnieuw richting $2,80 kan trekken. Toch ziet de koersverwachting van XRP er op langere termijn beter uit:

Crypto analisten voorspellen doorbraak naar $12,60

Ondanks de recente consolidatie is XRP onlangs uitgebroken uit een consolidatieperiode van zeven jaar. Daarmee lijkt de weg vrij voor wat Bobby A omschrijft als een ‘parabolische blow-off fase.’

De analist wijst op de vorming van een bullish vlagpatroon op de monthly, een van de meest erkende voortzettingssignalen binnen de technische analyse. Zo’n structuur duidt vaak op het einde van een langdurige consolidatie en het begin van een nieuwe golf van opwaartse kracht.

Opvallend is dat Bobby A benadrukt dat deze beweging zich ontwikkelt ‘zonder tekenen van euforie’. Dit suggereert dat retail-speculatie de markt nog niet heeft overspoeld, een factor die vaak juist de latere fasen van een rally aanwakkert.

De potentiële koersdoelen die de analist noemt, zijn zowel ambitieus als nauwkeurig: $5,5, $7,5, $10 en $12,60. Dit zijn belangrijke psychologische en technische niveaus die, als ze worden bereikt, een stijging van enkele honderden procenten zouden betekenen ten opzichte van de huidige koers. Elk niveau fungeert als een controlepunt voor handelaren om het momentum te evalueren en risico’s opnieuw af te wegen.

Bobby A verklaarde: “Het bereidt zich voor om zijn parabolische blow-off fase in te gaan en zijn tweede bevestigingspiek in overbought-territorium op de Relative Strength Index te printen, vergelijkbaar met 2018. Een beetje strategie en geduld is alles wat nodig is.”

Toch benadrukt de analist dat timing cruciaal blijft. Met discipline en geduld kunnen strategische accumulatie en zorgvuldig risicobeheer uiteindelijk meer opleveren dan het najagen van kortetermijnschommelingen.

