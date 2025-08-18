Een prominente crypto expert voorspelt een nieuw XRP koersdoel voor 2026. Een Ripple voorspelling die de munt in Q2 2026 op een koers tussen de $5,80 en $7,40 plaatst. Daarmee zou de XRP koers zijn marktkapitalisatie richting de grens van $400 miljard duwen, waardoor Ripple opnieuw tot de drie grootste cryptomunten ter wereld kan behoren.

De doorslaggevende factor volgens de analist? Niet langer retailhype of kortetermijnhandel, maar de groeiende institutionele vraag naar Ripple’s On-Demand Liquidity (ODL).

De kern van de Ripple verwachting

De Ripple verwachting voor 2026 is vooral gebaseerd op de institutionele adoptiecurve. Waar XRP de afgelopen jaren werd gehinderd door onzekerheid rond de rechtszaak met de SEC, ziet de toekomst er anders uit. Het juridische kader wordt helderder, betalingsnetwerken breiden hun samenwerking uit en banken zoeken naar efficiëntere methoden om internationale transacties te versnellen.

De expert benadrukt dat, zodra juridische barrières verdwijnen, Ripple Labs kan uitgroeien tot de standaard voor grensoverschrijdende betalingen. Dit kan leiden tot een scenario waarin de Ripple koers voor het eerst structureel boven de $5 uitkomt, een niveau dat tot nu toe alleen in voorspellingen opdook.

Fundamentele katalysatoren richting 2026

1. De uitkomst van de SEC-zaak

De juridische strijd tussen Ripple en de Amerikaanse toezichthouder SEC blijft een sleutelmoment. Een gunstige schikking of uitspraak kan deuren openen voor Amerikaanse financiële instellingen om XRP zonder restricties te gebruiken. Dit zou de vraag in een klap vergroten en institutionele investeerders de zekerheid geven die ze nodig hebben.

🚨RUMORS: The court will approve the appeals this week! The SEC v. RIPPLE case will finally be HISTORY! #XRP pic.twitter.com/1Uwlr2nimc — JackTheRippler ©️ (@RippleXrpie) August 18, 2025

2. Groeiende ODL-adoptie

RippleNet’s ODL-oplossing, die liquiditeit levert via XRP in realtime, wint wereldwijd terrein. Vooral in Azië en Latijns-Amerika zien banken en betalingsproviders de voordelen. Hoe groter dit netwerk wordt, hoe sterker de fundamentele vraag naar XRP zal stijgen.

3. Macro-economische druk

In een wereld waarin inflatie en valutavolatiliteit een steeds grotere rol spelen, zoeken instellingen naar stabielere alternatieven. XRP biedt snelheid, lage kosten en efficiëntie, waardoor het aantrekkelijk wordt als brugvaluta.

De institutionele adoptiecurve van Ripple

De adoptie van nieuwe technologie door grote instellingen verloopt vaak in fases. Ripple bevindt zich volgens de analist nu in de overgang van de tweede naar de derde fase:

Fase 1 Experimenten: Kleine pilots met beperkte bedragen, vooral om technologie te testen.

Kleine pilots met beperkte bedragen, vooral om technologie te testen. Fase 2 Integratie: Banken voegen ODL toe voor specifieke corridors, vaak in samenwerking met fintechs.

Banken voegen ODL toe voor specifieke corridors, vaak in samenwerking met fintechs. Fase 3 Schaalvergroting: Zodra regelgeving en liquiditeit op orde zijn, volgt massale adoptie.

Als Ripple deze derde fase in 2026 bereikt, zou XRP de status kunnen krijgen van een wereldwijd erkende standaard voor grensoverschrijdende betalingen. Dat zou de voorspelde Ripple koers van $5,80-$7,40 plausibel maken.

Ripple voorspelling in perspectief

De koersdoelen van de expert ogen ambitieus, maar zijn minder extreem dan sommige ultrabullish voorspellingen van $10 tot $30. Toch zijn ze realistisch genoeg om geloofwaardig te blijven, vooral omdat ze gebaseerd zijn op institutionele adoptie in plaats van speculatieve hype.

Mocht XRP in 2026 inderdaad rond de $6 noteren, dan zou de marktkapitalisatie groter zijn dan die van de meeste traditionele banken. Daarmee positioneert XRP zich niet alleen als een cryptomunt, maar als een essentieel onderdeel van de wereldwijde financiële infrastructuur.

Retailmarkt zoekt alternatieven, de opkomst van Maxi Doge

Waar institutionele spelers de toekomst van Ripple bepalen, zoekt de retailmarkt juist naar explosieve kansen. Daar komt Maxi Doge ($MAXI) in beeld, een memecoin die al in de eerste week van de presale meer dan $350.000 ophaalde en inmiddels richting $391.000 gaat.

Maxi Doge combineert meme coin chaos met een spierbundel-branding die rechtstreeks uit de gymcultuur komt. De slogan “In Gains We Trust” is een knipoog naar de retailrevolte tijdens de GameStop-saga. Met staking rewards vanaf een ongekende 669% APY trekt het project zowel nieuwsgierige beginners als doorgewinterde traders aan.

Presale momentum en koerspotentie van MAXI

Tijdens de presale startte $MAXI rond $0.0002505, met een geplande eindprijs van $0.0002745. Wat early birds direct een rendement oplevert. Analisten verwachten dat de munt bij notering kan stijgen naar $0.0012 vóór het einde van 2025, mits de markt bullish blijft.

Voor 2026 wordt zelfs een range van $0.001 tot $0.003 voorzien, met een gemiddeld jaarniveau van ongeveer $0.0024. In een scenario waarin de bullmarkt standhoudt, kan dit de Dogecoin-momenten van het verleden herhalen.

$MAXI is a 2x+ for us If yall have your post notifications on. We have been COOKING with our 600k mc entry🔥$MAXI is listed by the Bittensor Core Team as one of the SIX “Functional on Testnet” subnet in their discord. This confirms the infrastructure is live, operational, and… https://t.co/sRH5Sd8syn pic.twitter.com/WKLtzfKYlQ — crypto ken (@DegenKenn) August 17, 2025

Van bros tot breakout

Maxi Doge is niet zomaar een memecoin. Het project wil de energie van Doge combineren met een nieuwe levensstijl-branding. Met 25% van de opgehaalde fondsen gereserveerd voor marketing, richt het team zich op maximale zichtbaarheid.

De cultuur draait om gym-energie en markthumor, waarbij meme-power wordt ingezet als community-motor. Dit maakt $MAXI zowel een lifestyle token als een speculatief beleggingsinstrument.

Het ecosysteem van Maxi Doge draait rond staking en liquiditeit. Vijf procent van de totale supply is toegewezen aan staking rewards, waardoor vroege investeerders direct kunnen profiteren. Daarnaast voorziet de roadmap in multi-chain uitbreidingen naar netwerken als Binance Smart Chain en Solana.

Dit vergroot de kans dat $MAXI zich ontwikkelt tot een token dat verder gaat dan hype, met duurzame toepassingen in de bredere cryptomarkt.

XRP en Maxi Doge: twee gezichten van dezelfde markt

De tegenstelling tussen XRP en Maxi Doge laat perfect zien hoe de cryptomarkt werkt. Waar XRP in 2026 afhankelijk is van institutionele goedkeuring en een fundament van regelgeving, wordt Maxi Doge gedreven door retailhype, communitykracht en humor.

Samen vertegenwoordigen ze de dualiteit van crypto. De ene munt bouwt aan de ruggengraat van wereldwijde betalingen, de andere jaagt de adrenaline van speculatie en memes aan.

Vooruitblik op XRP en de rol van retail

De Ripple voorspelling van de crypto expert benadrukt dat de toekomst van XRP volledig in handen ligt van institutionele adoptie. Bereikt Ripple in 2026 de derde fase van de adoptiecurve, dan is een XRP koers tussen $5,80 en $7,40 realistisch. Daarmee zou XRP niet alleen opnieuw tot de grootste cryptomunten behoren, maar ook een sleutelrol spelen in het internationale betalingsverkeer.

Tegelijkertijd toont de razendsnelle opmars van Maxi Doge dat de retailmarkt hunkert naar nieuwe kansen, vooral in het domein van memecoins. Met staking rewards van 669% APY en een groeiende community lijkt $MAXI zich te positioneren als het volgende Doge-moment.

Of je nu mikt op institutionele zekerheid via XRP of retailhype, 2026 belooft een cruciaal jaar te worden voor beide projecten en voor de cryptomarkt als geheel.