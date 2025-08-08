Na bijna vijf jaar juridische strijd is het officieel. Ripple Labs en de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) hebben hun rechtszaak definitief afgesloten. Beide partijen hebben hun beroepsprocedures ingetrokken, waarmee de uitspraak van rechter Analisa Torres uit juli 2023 nu als bindend geldt. De koers van XRP reageerde direct positief en steeg met ruim 11% richting $3,31.

Jarenlang juridische strijd

De SEC klaagde Ripple in 2020 aan wegens het aanbieden van XRP tokens als een ongeregistreerde security. In juli 2023 oordeelde rechter Torres dat XRP op openbare markten geen security is, maar dat Ripple wel ongeregistreerde effecten verkocht aan institutionele beleggers. Deze dubbelzinnige uitspraak leidde tot een beroep van beide kanten. Na maanden onderhandelen is nu officieel bekend dat zowel Ripple als de SEC hun hoger beroep intrekken en hun eigen juridische kosten dragen.

Following the Commission’s vote today, the SEC and Ripple formally filed directly with the Second Circuit to dismiss their appeals. The end…and now back to business. https://t.co/nVqthNcFOt — Stuart Alderoty (@s_alderoty) August 7, 2025

Ripple’s topman Stuart Alderoty schreef op X: “The end… and now back to business”. En dat is precies wat de markt lijkt te omarmen.

Impact op de XRP koers

De afronding van de rechtszaak wordt door analisten gezien als een belangrijke overwinning voor Ripple en bij de uitbreiding van de bredere crypto industrie. De duidelijkheid rond XRP’s status als non-security op de markt verlaagt het risico op toekomstige juridische acties. Tegelijkertijd zet het een voorbeeld voor andere crypto projecten die worstelen met regelgeving.

De XRP koers schoot eerder dit jaar al omhoog op basis van geruchten over een mogelijk akkoord, en is sinds april met bijna 100% gestegen. Dat momentum lijkt nu verder door te zetten, mede dankzij het wegvallen van juridische onzekerheid.

De officiële beëindiging van de zaak houdt ook in dat de beslissing van rechter Torres als jurisprudentie kan worden gebruikt in toekomstige rechtszaken tussen de SEC en andere cryptobedrijven. De uitspraak maakt namelijk een belangrijk onderscheid tussen tokens die verkocht worden op de markt en die aan institutionele partijen.

Hoewel Ripple nog steeds een boete van $125 miljoen moet betalen, is dat aanzienlijk minder dan de $2 miljard die oorspronkelijk werd geëist door de SEC. De uitkomst wordt breed opgevat als een teken dat de SEC onder politieke en publieke druk hun strenge beleid aan het bijstellen is. Sinds de terugkeer van Donald Trump als president heeft de commissie meerdere crypto zaken ingetrokken of afgezwakt.

Wat kunnen traders nu verwachten?

Ripple lijkt nu weer vol in te zetten op internationale adoptie en uitbreiding van het betalingsnetwerk. Het einde van de rechtszaak geeft het bedrijf de vrijheid om nieuwe samenwerkingen aan te gaan, zonder de juridische rem erop. Voor XRP traders betekent dit een meer voorspelbare toekomst. Waarin koersontwikkelingen weer beter samenhangen met marktontwikkelingen in plaats van rechtbankuitspraken.

No such thing as the August doldrums at @Ripple…very excited to share that we’re acquiring @RailFinancial! Ripple + Rail together will be THE go-to provider of stablecoin payments infrastructure for global financial institutions around the world. https://t.co/JzUoHjulZB — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) August 7, 2025

Veel analisten zien de huidige koersstijging als een beginpunt voor een bredere trend. Tegelijkertijd wordt er ook gewaarschuwd voor winstnemingen na het juridische nieuws. Toch lijkt het algemene consensus positief. Ripple is vrijgesproken van de zwaarste aanklacht, en XRP is weer vrij.

