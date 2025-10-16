De XRP koers zakt langzaam weg na weken van schommelingen. Volgens de bekende analist Egrag Crypto is het tijd om op te letten. Als de 3-daagse candles onder een bepaald niveau sluiten, kan dat een serieus waarschuwingssignaal zijn voor Ripple.

Op dit moment staat de koers rond de $2,41, een daling van ruim 3,6% sinds gisteren. De market cap daalde naar $144 miljard, terwijl het handelsvolume met 17% afnam tot $5,56 miljard.

Belangrijk XRP niveau onder druk

Egrag Crypto deelt zijn analyse op X en wijst op een dalend driehoekspatroon dat al weken zichtbaar is in de grafiek. Dit patroon, vaak gezien als een teken van verzwakking, geeft volgens hem een doel rond $2,14.

#XRP – Measured Move Breakdown ($2.14): The chart for #XRP indicated that we should have broken to $2.14 based on the descending triangle formation. While this is more about reporting the chart than predicting price action, let’s break it down! 📉 Let’s set aside the wick for… pic.twitter.com/w4DZ6SftmB — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) October 14, 2025

Toch benadrukt de analist dat het cruciale punt hoger ligt. “Zolang XRP boven de $2,00 blijft sluiten op de 3-daagse candles, blijft de structuur gezond,” schrijft hij. “Maar zodra we onder $1,91 duiken, is het tijd om ons echt zorgen te maken.”

Volgens hem ligt het kantelpunt bij $2,65. Breekt Ripple daar overtuigend bovenuit, dan kan de XRP koers weer opveren richting de vorige top bij $3,65. Maar als de koers onder $2,00 sluit, dan kan het bullish momentum volledig verdwijnen. Lees ook ons artikel over de XRP ETF deadlines die naderen.

XRP koers in consolidatiefase

De afgelopen weken beweegt XRP vooral zijwaarts tussen $2,20 en $3,00. Dat lijkt op een periode van consolidatie, waarin kopers en verkopers in evenwicht zijn. Toch blijft de spanning voelbaar.

De koers hangt nog boven de 200 EMA op de wekelijkse grafiek. Dit niveau fungeert als een belangrijke lange termijn steun. Als XRP daaronder sluit, kan dat een omslagpunt betekenen voor de huidige cyclus.

Egrag benadrukt dat de komende 60 tot 90 dagen beslissend zijn. “In deze periode zien we of de markt kracht behoudt of dat we een diepere correctie krijgen,” zegt hij.

Wat gaat Ripple doen?

Volgens zijn berekening heeft XRP op korte termijn een 57% kans om naar een nieuw hoogtepunt te stijgen. De kans op een stevige daling schat hij op 43%. Die verhouding lijkt positief, maar Egrag waarschuwt dat de markt nog altijd vol risico’s zit.

Macro-economische onzekerheid, renteontwikkelingen en dalende liquiditeit kunnen de koers opnieuw onder druk zetten. Toch blijft de analist zelf positief. “Zolang XRP boven de grote steunzones blijft, houd ik vast aan mijn bullish scenario,” zegt hij. Bekijk hier de XRP koersverwachting voor de lange termijn.

Ripple koersverwachting: opletten rond $2,00

Voor nu is het duidelijk waar traders op moeten letten. Zakt de XRP koers onder $2,00, dan kan het vertrouwen snel verdwijnen. Houdt de koers stand, dan is er volgens Egrag ruimte voor herstel richting $2,65 en mogelijk verder.

De komende weken zijn cruciaal voor het sentiment rond Ripple. Een overtuigende beweging boven of onder deze niveaus zal bepalen of XRP zijn opwaartse trend voortzet. Of juist een nieuwe correctie ingaat. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

