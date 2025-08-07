Na enkele weken van consolidatie en correcties is het sentiment onder investeerders op de crypto markt positief gedraaid. De Crypto Fear and Greed Index, een graadmeter voor de stemming op de markt, steeg donderdag van ‘Neutral’ naar ‘Greed’ met een score van 62. De oorzaak? Een subtiele, maar breed gedragen stijging in de koersen van grote cryptomunten zoals Bitcoin, Ethereum en XRP.

Volgens analisten is dit een teken dat het vertrouwen op de crypto markt terugkeert. Maar dat roept ook de vraag op: is dit het begin van de bull run waar iedereen op wacht of het klassieke ‘calm before the storm’?

Bitcoin en Ethereum trekken sentiment omhoog

Bitcoin (BTC) steeg in de afgelopen 24 uur met 1% en handelt op het moment van schrijven rond de $114.000. Ethereum (ETH) deed er nog een schepje bovenop met een winst van 2,3% en staat nu op $3.664. Ook XRP laat zich niet onbetuigd, de munt steeg met ruim 2% naar $2,97.

Deze prijsbewegingen zijn klein, maar voldoende om het sentiment flink op te krikken. De vorige keer dat het marktsentiment zo snel verschoof naar ‘Greed’, zat de markt aan het begin van een wekenlange rally.

Volgens Michael van de Poppe van MN Trading Capital bevindt Bitcoin zich “opnieuw rond een belangrijke weerstand” en zit er een “bullish breakout” aan te komen bij een succesvolle test.

Ook analist Ted is bullish: “Bitcoin kan binnenkort doorstoten naar $125.000. Dat zou een liquidatiegolf van $18 miljard veroorzaken.” Het kan een krachtige trigger zijn voor een bredere marktbeweging of juist een risicovol keerpunt.

XRP als verrassende motor?

In tegenstelling tot eerdere rally’s wordt XRP dit keer nadrukkelijk genoemd als een van de motoren achter het positieve sentiment. De munt, lang omgeven door juridische onzekerheid, lijkt zijn momentum te hervinden. De stijging van XRP met meer dan 2% werd volgens verschillende analisten versneld door de toename in handelsvolume en het afkoelen van winstnemingen bij kortetermijnhouders.

Als XRP door de $3 grens weet te breken, zou dat volgens marktkenners een psychologisch effect kunnen hebben dat de rally verder aanwakkert, met name bij altcoinbeleggers die op zoek zijn naar een ‘lagging indicator’ die plots explodeert.

Wat betekent dit voor de bredere markt?

De beweging van ‘Neutral’ naar ‘Greed’ in de Crypto Fear and Greed Index is historisch gezien een krachtig signaal. Maar het is geen garantie voor een stijgende lijn. In het verleden zagen we vaker dat dergelijke sentimentpiekjes voorafgingen aan korte correcties, vooral als de stijging gebaseerd is op optimisme zonder fundamentele doorbraken.

Bitcoin stijgt, maar ook altcoins als XRP en projecten zoals Snorter Bot profiteren zichtbaar. Daarnaast is het winstnemingstempo onder korte termijn beleggers volgens Glassnode aan het afkoelen – wat ruimte biedt voor nieuwe instroom.

Correctie of koers naar boven?

De sprong van de Crypto Fear and Greed Index naar ‘Greed’ is veelzeggend. Het markeert niet alleen hernieuwd vertrouwen, maar ook een omslagpunt. Of het de voorbode is van een bull run of een tijdelijke piek, valt moeilijk te voorspellen. Wel is duidelijk dat altcoins zoals XRP en innovatieve projecten zoals Snorter Bot ($SNORT) profiteren van het opwaartse momentum.