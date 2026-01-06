De crypto markt begint 6 januari met sterke bewegingen. De XRP koers voert de lijst aan na een goede week, terwijl de Bitcoin koers opnieuw richting recordzones kruipt. Tegelijk zorgen geruchten rond Venezolaanse Bitcoin reserves en politieke signalen in de VS voor extra speculatie over waar het crypto nieuws de komende weken heen gaat.

XRP koers schiet omhoog na recordinstroom

De XRP koers staat nadrukkelijk in de schijnwerpers. De munt steeg afgelopen week met circa 25% tot rond $2,35, geholpen door uitzonderlijk hoge volumes in XRP ETF’s. Volgens marktdata ligt het handelsvolume ruim boven het 7-daags gemiddelde, wat wijst op brede deelname en niet alleen kortetermijnspeculatie.

Daarnaast laten on-chain gegevens zien dat XRP steeds minder beschikbaar is op grote exchanges. Dat betekent dat koopdruk sneller kan doorwerken in de koers, vooral wanneer nieuwe instroom wordt gerealiseerd. In combinatie met positief Ripple nieuws rond institutionele adoptie vergroot dit de kans op verdere volatiliteit aan de bovenkant.

Opvallend is dat de stijging gepaard gaat met relatief gecontroleerde liquidaties. Dat suggereert dat de beweging minder ‘oververhit’ is dan eerdere XRP rally’s en meer gedragen wordt door gezonde vraag.

Bitcoin koers nadert $94k door whales

Ook de Bitcoin koers laat duidelijke kracht zien. BTC tikte kort $93.000 aan en beweegt stabiel richting $94.000, mede dankzij grote aankopen door whales. On-chain data wijst op transacties ter waarde van ongeveer $3,5 miljard in korte tijd, wat duidt op positionering voor een langere periode.

Diverse geruchten beïnvloeden ook het Bitcoin nieuws. Venezuela zou naar verluidt Bitcoin reserves bezitten met een geschatte waarde tot $60 miljard. Tegelijk wordt gespeculeerd over mogelijke Amerikaanse beslagleggingen op buitenlandse assets. Hoewel deze ontwikkelingen nog niet bevestigd zijn, zorgen ze wel voor extra aandacht rondom Bitcoin als geopolitieke hedge, wat positief is voor de Bitcoin verwachting.

Wat gaat crypto doen nu het sentiment draait?

Het huidige crypto nieuws hangt sterk samen met het algemene sentiment. Na het vertrek van een invloedrijke SEC-commissaris is dit verbeterd, wat door de markt wordt gezien als een signaal van mildere regulering. Ook politieke factoren, waaronder Trump crypto-uitspraken, dragen bij aan meer risicobereidheid.

Institutionele instroom bereikte volgens marktdata het hoogste niveau sinds oktober. Dat maakt de huidige beweging groter dan een korte opleving en plaatst de crypto markt in een constructieve fase. Toch blijft volatiliteit wel hoog en traders moeten nog altijd voorzichtig blijven. Voorlopig lijkt de markt open te zijn voor verdere stijgingen, zolang het crypto nieuws ook positief blijft.

