Data van meerdere ETF aanbieders laten begin 2025 zien dat XRP ETF producten in korte tijd meer kapitaal aantrekken dan zowel BTC als ETH ETF producten. In de eerste handelsweek kwam er meer dan $1 miljard aan nieuw geld binnen bij XRP ETF’s, terwijl de Bitcoin- en Ethereum ETF’s samen juist een uitstroom lieten zien. Dat wijst op een duidelijke kapitaal verschuiving binnen de markt. Gaat de XRP koers hierdoor deze week richting $3?

XRP koers profiteert van een onverwacht sterke ETF vraag

De snelle groei van de XRP ETF volumes valt op omdat veel crypto-analisten dit tempo pas later in het jaar hadden verwacht. Institutionele marktpartijen kopen XRP tokens via gereguleerde producten, waardoor het aanbod op de open markt afneemt.

Inmiddels zit een groot deel van de beschikbare XRP tokens vast in ETF structuren, wat de vrije liquiditeit verlaagt. Deze ontwikkeling laat zien dat Ripple steeds vaker wordt gezien als een volwaardig alternatief binnen institutionele portefeuilles.

Waar Bitcoin vooral als macro hedge wordt gebruikt en Ethereum als smart contract infrastructuur, krijgt XRP een eigen positie als betaal en settlement netwerk. Dit verschil in use cases zorgt voor een andere dynamiek dan bij eerdere ETF lanceringen.

Waarom de XRP ETF’s beter dan BTC ETF’s presteren

Bij de lancering van de Bitcoin ETF’s en later de Ethereum ETF’s zagen we vooral een instroom vanuit vermogensbeheerders die al een crypto exposure zochten. Bij de XRP ETF’s komt een groot deel van de vraag van marktpartijen die hun allocatie verschuiven. Dat blijkt uit de gelijktijdige uitstroom bij Bitcoin ETF en Ethereum ETF producten.

Daarnaast speelt regulering een voorname rol. Ripple heeft in de Verenigde Staten meer duidelijkheid gekregen over het juridische kader, waardoor XRP nu pas voor sommige instellingen investeerbaar wordt. Die combinatie van kapitaal rotatie en een nieuwe toegankelijke vraag verklaart waarom de XRP ETF volumes hoger liggen dan verwacht.

🚨XRP BREAKING NEWS!!! (THIS IS NEXT!)🚨 Here’s what most people are missing on XRP… 👇 🔻 Net XRP position change across ALL exchanges just hit an ALL-TIME LOW

📉 RSI is extremely OVERSOLD (historically rare levels)

🏦 XRP ETFs are quietly accumulating BILLIONS of dollars… pic.twitter.com/ttln3ReLO0 — Crypto X AiMan (@CryptoXAiMan) January 4, 2026

XRP koers en de route richting $3

Voor een koersbeweging richting $3 moet XRP eerst boven eerdere weerstandszones blijven die rond psychologische prijsniveaus liggen. Het is dan belangrijk dat de hogere bodems intact blijven en dat de koopdruk ook zichtbaar blijft op hoge volumes. Technisch gezien ligt de focus op het vasthouden van de recente uitbraken, dus niet op snelle prijspieken.

Het momentum is sterk omdat de vraag structureel is. De XRP ETF aankopen zijn geen korte trades, maar posities die vaak voor langere tijd worden gehouden. Dit zorgt voor een stabielere onderliggende vraag dan bij de door retail aangedreven rallies.

Volgens meerdere crypto-analisten kan een aanhoudende ETF instroom de XRP koers verder brengen dan eerdere cycli.

Onze analyse: wij verwachten een iets voorzichtiger koerspad dan deze crypto-analisten, vanwege het tempo van de XRP ETF instroom en het beperkte vrij verhandelbare aanbod.

Is dit het begin van een langere XRP rally?

XRP laat een compleet ander patroon zien dan Bitcoin en Ethereum bij hun ETF lanceringen. Waar die markten snel verzadigd raakten, blijft de vraag naar XRP ETF’s toenemen. Dit komt door de unieke positie van Ripple binnen internationale betalingen en institutionele settlement.

Voor investeerders die naast de large-caps naar een hogere volatiliteit zoeken, verschuift de aandacht naar alternatieve crypto segmenten. Meme coins spelen daar een grote rol in.

Een opvallend voorbeeld hiervan is Maxi Doge ($MAXI), een nieuwe meme coin die inspeelt op extreme leverage en trading cultuur. Het crypto project haalde in korte tijd al bijna $200.000 op, wat laat zien dat de risicobereidheid terugkeert.

De combinatie van een institutionele instroom bij XRP en een toenemende retail interesse in risicovolle crypto tokens wijst op een bredere rotatie binnen de markt. De XRP koers profiteert daarvan direct, terwijl de speculatie zich ook steeds meer verplaatst naar crypto projecten met een groter groeipotentieel.