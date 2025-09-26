Het cryptonieuws vandaag staat in het teken van Bitcoin opties: ruim $17 miljard aan Bitcoin opties zal vandaag verlopen. Dit kan, in samenhang met de Amerikaanse inflatie, zorgen voor een gigantische crypto crash óf een enorme rally. Hoe staan de zaken ervoor, en wat gaat de crypto markt doen?

Bitcoin opties beheersen crypto nieuws vandaag

Een groot deel van de crypto markt houdt vandaag zijn adem in. Een enorm cluster aan Bitcoin opties verloopt, terwijl er ook meer Amerikaanse inflatiecijfers naar buiten zal komen. Coin Bureau spreekt online al van een kritische dag voor crypto.

🚨CRITICAL DAY FOR CRYPTO! $17 BILLION in $BTC options expire today alongside key U.S. inflation data. pic.twitter.com/QcQ0XMGFHM — Coin Bureau (@coinbureau) September 26, 2025

De waarde van de Bitcoin opties die zullen verlopen bedraagt gezamenlijk $17 miljard. Daarnaast is er ook een enorm aantal Ethereum opties ($5,3 miljard) dat vandaag verloopt.

In de afgelopen dagen is de Bitcoin koers gestaag gedaald, wat het vermoeden doet rijzen dat veel traders hun Bitcoin opties niet zullen verzilveren. De koers van de grote token staat momenteel op $109.265, wat een verlies is van 6,8% binnen één week. Het totale verlies op de crypto markt bedraagt deze week liefst $100 miljard.

Met name het feit dat de psychologisch belangrijke mijlpaal van $110.000 niet kon worden vastgehouden zal traders zorgen baren.

Inflatie 2025 ondersteunt cryptomarkt

Samen met de verschillende Bitcoin opties die vandaag verlopen is er nog een ander element dat een stempel drukt op het cryptonieuws vandaag: nieuwe inflatiecijfers.

Inflatie in 2025 heeft al een flinke stempel gedrukt op de cryptomarkt. Het wil de Amerikaanse centrale bank maar slecht lukken om de dollar weer stabiel te krijgen, ondanks de inspanningen voor FED voorzitter Jerome Powell. Verschillende renteverlagingen lijken noodzakelijk te zijn.

Vandaag werd de U.S. PCE inflation data over augustus vrijgegeven, oftewel de inflatiecijfers over de prijsveranderingen van goederen en diensten die consumenten kopen. Deze cijfers zijn voor de FED een belangrijke indicator voor de toestand van de Amerikaanse economie, aangezien het een goed macro-economisch overzicht geeft.

Enkele minuten geleden werd bekend dat de PCE inflatie over augustus 2,7% bedraagt, het hoogste percentage sinds februari van dit jaar.

🚨 BREAKING 🚨 🇺🇸 US PCE INFLATION DATA CAME AT 2.7% EXPECTATIONS: 2.7% THIS IS GOOD FOR MARKETS. pic.twitter.com/pu8545X2RC — Tech Ranjan Crypto (@TRanjanofficial) September 26, 2025

Dit zijn zorgelijke cijfers, maar ze vormen nog geen reden voor paniek. De inflatie is immers wel relatief stabiel gebleven, wat ervoor zal zorgen dat ook de FED haar inspanningen om de dollar stabiel te houden niet nog eens extra zal opvoeren.

Crypto rally of crypto crash?

Het is op het moment van schrijven nog afwachten wat de Bitcoin koers gaat doen op basis van de Amerikaanse inflatiecijfers. De cijfers die vandaag werden uitgegeven zijn relatief in lijn met wat al door de markten verwacht werd: een crypto rally of crash lijkt dan op de korte termijn crypto markt ook niet waarschijnlijk – en is na de release van het inflatierapport van augustus 2025 tot nu toe uitgebleven.

Het is om de crypto markt in kaart te brengen waarschijnlijk beter om te kijken naar andere indicatoren, zoals Bitcoin en altcoin cycles. Deze vertellen ons dat september vaak een bearish maand is voor de crypto markt, maar dat vervolgens in oktober crypto rally’s ontstaan. Ook dat lijkt dit keer waarschijnlijk te zijn.

Gemiddeld stijgt Bitcoin in oktober met meer dan 21,89%, terwijl in september juist een crypto crash plaatsvindt. Gemiddeld daalt de waarde van de grootste token in de crypto markt dan met 3,43%.

In de afgelopen maand daalde de Bitcoin koers met 2,10%. De crypto markt zou dus nog wat verder kunnen inleveren voordat de grote groei van oktober begint.

