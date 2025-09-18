De cryptowereld stond deze week op scherp nadat Cardano oprichter Charles Hoskinson in Washington openlijk lof uitte voor Ripple en de XRP-community. Tijdens een besloten CLARITY Act ronde­ tafel met Amerikaanse wetgevers benadrukte Hoskinson dat de inbreng van Ripple, de XRP army en durfkapitaalreus Andreessen Horowitz (a16z) een doorslaggevende rol speelde bij de totstandkoming van constructieve gesprekken over duidelijke crypto-regelgeving. Dit nieuws zorgde voor optimisme bij zowel de Cardano community als de XRP army, en doet speculaties oplaaien over een mogelijk toekomstig partnerschap tussen beide ecosystemen.

Cardano en Ripple zij aan zij in Washington

Hoskinson meldde na afloop van de bijeenkomst dat de gesprekken dit jaar een stuk productiever en coöperatiever waren dan in eerdere jaren. Waar crypto-bedrijven zich in het verleden vaak buitenspel gezet voelden, leek er nu sprake van een echte dialoog. “De aanwezigheid van Ripple en de kracht van de XRP army maken duidelijk dat onze sector volwassen wordt,” aldus Hoskinson.

De CLARITY Act, waar de ronde­ tafel om draaide, is bedoeld om eindelijk structurele regels voor digitale assets te creëren in de VS. Niet langer losse beleidsstukken, maar een samenhangende wet die de status van tokens verduidelijkt, kaders biedt voor beurzen en uitgevende partijen, en beleggers beter beschermt.

Ripple’s aanwezigheid was opvallend, gezien de jarenlange juridische strijd met de SEC over de classificatie van XRP. Juist omdat Ripple dit traject heeft doorlopen, zien velen het bedrijf nu als een sleutelspeler in de totstandkoming van duidelijke wetgeving.

Hoskinson geeft vertrouwen aan ADA houders

Dat Charles Hoskinson namens Cardano was uitgenodigd, onderstreept de rol die het project wil spelen in de toekomst van crypto in de Verenigde Staten. Het is niet alleen een technologische speler, maar ook een beleidsmaker in wording. Voor ADA houders wereldwijd is dit een krachtig signaal. Cardano bouwt niet alleen blockchains, maar werkt ook actief mee aan de spelregels die de hele sector vorm zullen geven.

Hoskinson benadrukte dat de gesprekken verder gingen dan ooit. Grote namen als Coinbase, Circle, Kraken en Paradigm waren aanwezig, en samen werden concrete thema’s besproken zoals token classificatie, transparantievereisten en compliance-structuren voor exchanges.

Voor wetgevers bood dit een waardevol inkijkje in de operationele realiteit van crypto-bedrijven, iets waar de sector al jaren om vraagt.

Ripple x Cardano: realistische droom of speculatie?

Kan Hoskinsons lof voor Ripple en de XRP army de weg vrijmaken voor een samenwerking tussen Cardano en Ripple?

Hoewel er geen officiële aankondigingen zijn, zijn er wel interessante scenario’s denkbaar:

Technologische synergie : Ripple’s focus op grensoverschrijdende betalingen kan gecombineerd worden met Cardano’s kracht in smart contracts en duurzaamheid. Samen zouden ze een ecosysteem kunnen bouwen dat zowel betalingen als DeFi applicaties integreert.

: Ripple’s focus op grensoverschrijdende betalingen kan gecombineerd worden met Cardano’s kracht in smart contracts en duurzaamheid. Samen zouden ze een ecosysteem kunnen bouwen dat zowel betalingen als DeFi applicaties integreert. Politieke slagkracht : Door gezamenlijk op te treden in Washington kan de kans op invloedrijke wetgeving toenemen. Een verenigd front vergroot de stem van crypto in het politieke debat.

: Door gezamenlijk op te treden in Washington kan de kans op invloedrijke wetgeving toenemen. Een verenigd front vergroot de stem van crypto in het politieke debat. Koersimpact: Al het speculeren over een mogelijk partnerschap zorgt nu al voor optimisme. De XRP koers en Cardano koers (ADA) zouden profiteren van een samenwerking die zowel de technologie als de legitimiteit van beide projecten versterkt.

Waarom de XRP army cruciaal blijft

De XRP army, bekend om hun niet-aflatende steun op social media, speelt een belangrijke rol in dit verhaal. Hun aanwezigheid en druk hebben geholpen om de politieke agenda te beïnvloeden. Hoskinsons erkenning van deze community benadrukt dat grassroots bewegingen in crypto nog steeds enorme impact kunnen hebben.

Voor Ripple zelf betekent dit dat de jarenlange strijd met de SEC niet voor niets is geweest. De overgang van een “verdachte” naar een “gesprekspartner van formaat” is een enorme stap voorwaarts.

Koersvooruitzichten XRP en ADA

De Ripple koers (XRP) heeft het afgelopen jaar flinke schommelingen meegemaakt, vooral door de juridische onzekerheden. Met de huidige signalen uit Washington groeit echter het vertrouwen dat Ripple een structurele plek krijgt in de financiële wereld.

De Cardano koers (ADA) volgt een soortgelijk pad. Cardano staat bekend als een traag maar stabiel ontwikkelend ecosysteem. Politieke betrokkenheid kan het vertrouwen van institutionele beleggers vergroten, wat een katalysator kan zijn voor koersstijgingen.

Mocht er daadwerkelijk een Ripple x Cardano-partnerschap komen, dan kan dit de perfecte storm veroorzaken: technologische innovatie gekoppeld aan politieke legitimiteit.

Wall Street Pepe ($WEPE), de meme die groot wil worden

Naast het serieuze werk in Washington blijft de cryptowereld ook ruimte maken voor luchtige projecten. Een opvallend voorbeeld is Wall Street Pepe ($WEPE), een memecoin die in 2025 razendsnel populariteit wint.

WEPE begon in 2024 op Ethereum, maar verhuisde recent naar Solana om sneller en goedkoper te kunnen opereren. Het project mikt op kleine beleggers en biedt hen handelsstrategieën en markttips die normaal alleen beschikbaar zijn voor grote spelers.

Met in totaal 200 miljard tokens, verdeeld over fondsen, marketing en staking beloningen, wil WEPE een heuse “frog army” bouwen die het opneemt tegen de crypto whales. De community draait om samenwerking: leden delen Alpha Calls, marktinzichten en memefun.

Dankzij de overstap naar Solana is WEPE nu toegankelijker dan ooit. Je kunt de tokens kopen via de officiële website of je oude WEPE ETH tokens 1:1 swappen naar de nieuwe Solana-variant. Voor wie een wallet zoekt, wordt Best Wallet aanbevolen.

Hoewel WEPE een memecoin is, benadrukt het team dat er echte utility wordt geboden. Daarmee nestelt de coin zich stevig tussen de beste meme coins van 2025.

Ripple, Cardano en de weg vooruit

De lof van Charles Hoskinson voor Ripple en de XRP army markeert een belangrijk moment in de Amerikaanse crypto politiek. Voor het eerst lijken grote spelers en wetgevers samen te werken aan duidelijke en consistente regels. Dit opent de deur voor meer legitimiteit en misschien zelfs een partnerschap tussen Cardano en Ripple, iets dat zowel de XRP koers als de Cardano koers een flinke boost kan geven.

Tegelijkertijd laat het succes van projecten als Wall Street Pepe ($WEPE) zien dat de crypto-industrie veelzijdig blijft. Van serieuze lobby in Washington tot de opbouw van een “frog army” op Solana.

Of je nu speculeert op een Ripple x Cardano samenwerking of je aansluit bij de WEPE community, een ding is duidelijk, 2025 wordt een jaar vol verrassingen in de cryptowereld.