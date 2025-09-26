Crypto September Vloek: Markt Verliest $100 Miljard Deze Week

September is historisch gezien een slechte maand voor de cryptomarkt en ook dit jaar lijkt niet anders te zijn. De cryptomarkt verloor in een week tijd namelijk al meer dan $100 miljard in waarde en deze dalende trend lijkt voorlopig nog niet op te houden. Wat is de crypto verwachting van september?

Crypto markt tientallen procenten

Het kan geen verrassing genoemd worden dat de cryptomarkt over de afgelopen dagen flink terrein heeft moeten inleveren. Historische data voorspelden namelijk een zwakke maand september. September is historisch gezien namelijk één van de slechtste maanden binnen de cryptomarkt.

Voor Bitcoin betekende het dat het project al meer dan 6,4% van zijn waarde verloor over de afgelopen week. De crypto koers van Ethereum moest zelfs meer dan 13,2% inleveren. De hele cryptomarkt is in de afgelopen 24 uur ook al met meer dan 2,1% gezakt in waarde. We lijken ons dan ook in een regelrechte crypto crash te bevinden.

De grootste verliezer binnen de top tien van de cryptomarkt bleek Solana te zijn. Solana daalde namelijk al meer dan 19,5% en is hierdoor onder de $200 uitgekomen. Nu Bitcoin onder de $110.000 is gezakt, Ethereum onder de $4.000, XRP onder de $3,00, BNB onder de $1.000 en Solana onder de $200, lijkt het momentum binnen de cryptomarkt duidelijk ver weg te zijn.

Het opvallendste aan deze ontwikkeling is dat deze dalingen plaatsvinden kort nadat er een renteverlaging werd doorgevoerd. De renteverlaging is normaal gesproken een optimistisch teken voor de cryptomarkt, aangezien risicovollere investeringen aantrekkelijker worden in een markt waar de rente laag is.

Hoewel Bitcoin initieel positief reageerde op deze renteverlaging, heeft het sindsdien terrein in moeten leveren. Hetzelfde geldt dus ook voor de rest van de cryptomarkt. De cryptomarkt lijkt hierdoor nu een trend te volgen die ook vorig jaar zichtbaar was.

Wat gaat crypto doen in Q4: historische trend wijst op winsten

Vorig jaar vond er namelijk ook een renteverlaging plaats en moest de cryptomarkt ook al snel het nodige terrein inleveren. Na deze inzinking begon de cryptomarkt echter aan een van zijn succesvolste maanden. Als de markt deze trend opnieuw volgt, lijkt oktober er erg optimistisch uit te zien voor de cryptomarkt.

In tegenstelling tot september is oktober ook historisch gezien een erg optimistische maand. Oktober brengt normaal gesproken de grootste winsten met zich mee. De huidige trend van de cryptomarkt lijkt dit dus ook te bevestigen.

Voor Bitcoin zal bij een opwaartse trend de $115.000 een belangrijk niveau worden om in de gaten te houden. De mislukte uitbraak boven dit niveau leidde namelijk eerder al tot dalingen. Voor Ethereum gaat het belangrijk worden om voorbij de $4.150 te stijgen. Een stijging voorbij dit niveau kan namelijk verdere winsten mogelijk maken.

De cryptomarkt bevindt zich op dit moment dus duidelijk niet in zijn beste fase. Toch kunnen we in oktober mogelijk hogere winsten gaan verwachten. In de tussentijd kan het echter een goed idee zijn om te investeren in projecten die niet beïnvloed worden door dit negatieve sentiment. Met name presale projecten komen hiervoor in aanmerking. Een voorbeeld van een veelbelovend presale project is Best Wallet.

Best Wallet ($BEST) – toekomst van de crypto wallet industrie

Best Wallet is bezig om de crypto wallet industrie op zijn kop te zetten. Dit project biedt namelijk meer dan alleen één van de veiligste crypto wallets ter wereld aan. Naast deze crypto wallet biedt het namelijk ook een uniek ecosysteem aan dat gebruikers van een eigen crypto exchange, unieke marktinzichten, en nog veel meer voorziet.

Het allesomvattende ecosysteem van Best Wallet in combinatie met de veilige crypto wallet moet dit project voor het einde van 2026 maar liefst 40% van de crypto wallet industrie op gaan leveren. Hier kan men dus niet alleen terecht voor een van de beste wallets ter wereld, maar voor alle functies die nodig zijn om een succesvolle trader te worden.

🔥 Best Wallet v2.11 is live 🔥 More tools. More languages. Best Wallet just got upgraded. ✅ $SOL (Solana) and $USDC now accepted in Upcoming Tokens

✅ Speed up or cancel pending transactions

✅ Use Best Wallet in Italian and French Trade, transfer, and swap with more control… pic.twitter.com/Go9PHEWNkw — Best Wallet (@BestWalletHQ) September 10, 2025

Best Wallet wordt aangedreven door de native $BEST token. Deze $BEST token zal zijn houders de nodige voordelen op kunnen leveren. Zo komen token houders in aanmerking voor onder andere gerealiseerde transactietarieven, hoge staking beloningen, vroege toegang tot nieuwe projecten en zeggenschap binnen het bestuur.

De presale van deze $BEST token bleek al snel een groot succes te zijn en heeft inmiddels al meer dan $16,1 miljoen aan investeringen opgehaald. Hiermee bewijst het een van de beste nieuwe cryptomunten van 2025 te zijn. $BEST tokens kosten op dit moment slechts $0,025695 per stuk. Deze prijs zal in enkele uren echter verder gaan stijgen en investeerders zullen zich om deze reden moeten haasten om zich aan te sluiten bij dit veelbelovende presale project.