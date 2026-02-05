De cryptomarkt staat al sinds begin 2026 onder druk. De XRP koers, Cardano koers en Solana noteren stevige verliezen, terwijl traders zoeken naar houvast. Ondanks deze crypto crash ziet een bekende analist signalen dat een nieuw altseason dichterbij komt dan veel traders verwachten. Is er toch nog hoop voor 2026?

Waarom daalt crypto vandaag?

De huidige crypto crash is vooral het gevolg van macro-economische onzekerheid. De mogelijke nominatie van Kevin Warsh voor een invloedrijke rol binnen de Amerikaanse Federal Reserve zorgde voor onrust op financiële markten. Traders vrezen voor een strenger monetair beleid, wat de dollar deed stijgen en risicovolle assets onder druk zette.

Daarnaast spelen geopolitieke spanningen een rol, waardoor kapitaal tijdelijk wegvloeit uit de markt. Bitcoin bleef relatief stabiel vergeleken met altcoins, maar de Bitcoin koersverwachting blijft nog altijd wisselvallig. De Ethereum koers corrigeerde lichtelijk, terwijl de XRP koers omlaag dook door afnemend handelsvolume. ADA en SOL bleken ook extra gevoelig voor risicomijding.

Analist ziet een altseason na deze crypto crash

Volgens een analist op X is deze fase juist typisch voor de start van een nieuwe rotatie binnen de markt. Historisch gezien gaan altseasons vaak vooraf aan een korte, scherpe correctie waarin zwakke handen uitstappen. Zodra macrodruk afneemt en Bitcoin consolideert, kan kapitaal opnieuw richting altcoins stromen.

De crypto verwachting van de analist is dat sterke projecten profiteren zodra het sentiment draait. Voor langetermijnbeleggers kan dit volgens hem een interessant instapmoment zijn, mits risico’s goed worden beheerd. In het laatste crypto nieuws klinkt daarom voorzichtig optimisme. De crash kan pijnlijk zijn, maar mogelijk ook de basis leggen voor een volgend altseason.

Door je nu slim te positioneren in crypto presales, kun je gelijk profiteren van unieke voordelen. Neem nu je wraak op de markt met Maxi Doge ($MAXI).

Maxi Doge ($MAXI)

Maxi Doge ($MAXI) is geen token, het is een levensstijl. Dit is voor traders die leven op cafeïne, charts aanbidden en geloven dat dit de enige cycle is die ertoe doet. Voor iedereen die $DOGE, $SHIB en $PEPE te vroeg verkocht en nu wraak wil nemen op de markt is er de $MAXI presale.

Geen rust, geen logica, alleen Maxi Doge. Een meme die harder schreeuwt dan je wekker en harder pompt dan je PR in de gym. Dit is voor degenerates die geen stop-loss kennen, alleen overtuiging. Wacht niet langer.

Nu naar de Maxi Doge presale