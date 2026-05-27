ARK Invest topvrouw Cathie Wood houdt vast aan haar positieve Bitcoin voorspelling. In een interview met Fox Business op 25 mei verhoogde zij haar bull case voor de Bitcoin koers naar $1,25 miljoen binnen vijf jaar. De belangrijkste motor: massale institutionele adoptie.

Bitcoin koers verwachting: basis $750.000, bull case $1,25 miljoen

Wood schetste twee scenario’s. In het basis scenario klimt Bitcoin naar $750.000 per stuk binnen vijf jaar. In de bull case raakt Bitcoin zelfs $1,25 miljoen. De Bitcoin koers staat momenteel rond de $76.000. Dat betekent een verwachte jaarlijkse groei van ongeveer 63% in het basis scenario.

De cijfers komen uit het Big Ideas 2026 rapport van ARK. Wood verwacht dat de totale marktwaarde van Bitcoin groeit van $2 biljoen nu naar $16 biljoen in 2030. Voor meer lange termijn cijfers is er ook een uitgebreide Bitcoin koers verwachting.

Blackrock en Bitcoin treasury bedrijven trekken de rally

Volgens Wood is institutionele adoptie veruit de belangrijkste reden voor haar Bitcoin voorspelling. Pensioenfondsen, grote vermogensbeheerders en bedrijven staan namelijk nog aan het begin van hun Bitcoin allocatie. Amerikaanse spot Bitcoin ETF’s en beursgenoteerde bedrijven bezitten samen al ongeveer 12% van het totale aanbod.

Wood wijst nadrukkelijk naar Blackrock. De stap van Blackrock CEO Larry Fink richting Bitcoin gaf volgens haar “groen licht” voor pensioenfondsen en staatsfondsen, partijen die meestal pas instappen als de grootste namen in finance dat eerst doen. Bedrijven met een Bitcoin treasury, zoals Strategy, breiden hun posities ondertussen verder uit.

“We zien een verschuiving in vermogensallocatie richting Bitcoin en andere crypto assets,” zei Wood tegen Fox Business. “De belangrijkste reden is institutionele adoptie.”

ChatGPT rekent uit wanneer Bitcoin $1,25 miljoen raakt

Op basis van de 63% jaarlijkse groei uit het ARK basis scenario is een eenvoudig pad te tekenen. ChatGPT komt op de volgende projectie vanaf de huidige Bitcoin koers:

Eind 2027: rond de $200.000

Eind 2028: rond de $326.000

Eind 2029: rond de $531.000

Eind 2030: rond de $866.000

Eind 2031: rond de $1,2 miljoen

In dit tempo komt het $1,25 miljoen bull case target eind 2031 of begin 2032 in zicht. De aanname is wel dat de institutionele instroom doorzet. Vertraagt die, dan schuift het tijdpad mee naar achteren.

Cathie Wood sees BTC reaching $1.25 million. According to the ARK Invest CEO, the base-case scenario puts Bitcoin at $750,000, while the bull case takes it to a level where BTC becomes a full replacement for gold. The main drivers are mass institutional participation and demand… pic.twitter.com/hiEV1movbQ — Nehal (@nehalzzzz1) May 27, 2026

Wat staat Bitcoin investeerders nu te wachten?

Op korte termijn blijft de Bitcoin koers gevoelig voor macro signalen, ETF instroom en bedrijfsaankopen. Op lange termijn hangt de visie van Wood vooral af van de vraag of pensioenfondsen en grote vermogensbeheerders inderdaad een paar procent van hun portefeuille naar Bitcoin verschuiven.

Voor lezers die zich oriënteren op welke crypto kopen, blijft Bitcoin volgens ARK het anker van de markt. De komende kwartalen wijzen uit of de institutionele geldstroom de bull case van $1,25 miljoen ook echt waarmaakt.