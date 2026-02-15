Deepseek AI voorspelt dat de XRP koers in maart 2026 terug naar $2 klimt. Dit vertegenwoordigt een verdubbeling vanaf de verwachte februari bodems rond $1. Het AI model combineert on-chain data, sentiment analyse en macro factoren om tot deze conclusie te komen. De voorspelling volgt een klassiek marktpsychologie patroon waarbij maximaal pessimisme een keerpunt markeert.

Februari bodem rond $1 voor herstel in maart

Een van onze crypto analisten verwacht dat XRP in februari zijn bodem vindt rond $1. Dit niveau komt overeen met Fibonacci retracement niveaus en historische steunzones. De extreme angst bereikt eind februari zijn maximum, wat capitulatie condities creëert.

Dit patroon herhaalt zich regelmatig in financiële markten. Wanneer de meeste hoop verloren is, draait sentiment vaak plotseling. Beleggers die op het dieptepunt verkopen, missen het herstel dat volgt. Deepseek identificeert eind februari als moment waarop deze cyclus zijn climax bereikt.

De Ripple koers zou tussen nu en februari verder kunnen dalen voordat het keerpunt komt. Deze beweging schudt zwakke handen uit de markt. Institutionele partijen gebruiken deze periodes vaak om posities op te bouwen tegen lagere prijzen.

Vijf redenen voor $2 target in maart

Deepseek baseert zijn voorspelling op meerdere factoren die convergeren in maart:

Deze factoren samen bouwen de case voor substantieel herstel. De XRP koers verwachting maart 2026 krijgt steun van zowel technische als fundamentele ontwikkelingen die samenvallen.

XRP koers capitulatie eind februari schept koopkans

Het concept van capitulatie beschrijft het moment waarop zelfs vastberaden houders opgeven. Prijzen bereiken extremen omdat niemand meer durft te kopen. Deepseek identificeert eind februari als waarschijnlijk moment voor deze capitulatie bij XRP.

Historisch ontstaan de beste koopkansen tijdens periodes van maximale angst. Wanneer nieuwsberichten uitsluitend negatief zijn en sentiment op dieptepunten zit, ligt de bodem vaak dichtbij. Smart money herkent deze signalen en begint posities op te bouwen.

Voor retail beleggers blijft dit moeilijk te timen. Emoties dicteren vaak beslissingen tijdens extreme markten. Een Dollar Cost Averaging strategie vanaf huidige niveaus tot eind februari spreidt risico en vangt mogelijk de bodem.

Wachten op maart herstel of nu instappen?

Als XRP inderdaad pas in maart naar $2 beweegt na een februari dip naar $1, rijst de vraag of wachten de beste strategie is. Bitcoin Hyper kiest een andere aanpak door infrastructuur te bouwen direct op het Bitcoin netwerk. Het Layer-2 netwerk combineert Bitcoin’s beveiliging met hoge transactiesnelheid via de Solana Virtual Machine.

Met meer dan $31 miljoen opgehaald in de presale tot nu toe staat het project klaar voor lancering. De reservering van 40% van de fondsen voor post-launch marketing creëert potentieel voor snelle zichtbaarheid zodra het project live gaat. Teams met dit budget kunnen momentum creëren ongeacht bredere marktomstandigheden.

Het project kan lanceren tijdens of vlak na de capitulatiefase die Deepseek voorspelt. Historisch gezien beginnen nieuwe projecten vaak sterker wanneer sentiment laag is, omdat beleggers zoeken naar verse kansen buiten bestaande posities die rood staan.

