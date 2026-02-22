De cryptomarkt verkeert in extreme angst. Maar voor wie verder kijkt, liggen er kansen. Meerdere altcoins hebben sterke fundamenten opgebouwd die pas volledig tot uiting komen als het sentiment draait. Fed renteverlagingen, ETF instroom en de groei van getokeniseerde activa zijn de drie katalysatoren die een altseason kunnen ontketenen. Dit zijn de top 3 crypto met potentie voor de volgende crypto bull run.

1. Chainlink (LINK): de ruggengraat van tokenized assets

Chainlink is het netwerk dat slimme contracten verbindt met data uit de echte wereld. Elke keer dat een bank een obligatie tokeniseert of een stablecoin zijn waarde verifieert, draait Chainlink op de achtergrond. Het netwerk verwerkte tot nu toe meer dan $28 biljoen aan transactiewaarde.

BlackRock plaatste op 11 februari 2026 zijn getokeniseerde Treasury fund BUIDL op Uniswap. Chainlink levert de data feeds die dit mogelijk maken. Grayscale lanceerde het eerste LINK ETF (ticker: GLNK) op NYSE Arca. Bitwise diende ook een ETF aanvraag in bij de SEC. Met partnerships met SWIFT, Fidelity International en de centrale bank van Brazilië is LINK een van de beste crypto om nu te kopen voor institutionele groei.

2. XRP: ETF instroom en bankpartnerschappen

De XRP koers staat rond $1,47 na een daling van 60% sinds het record. Toch blijft XRP een van de weinige altcoins met netto instroom. De spot XRP ETF’s trokken tot nu toe meer dan $1,37 miljard aan. Op 18 februari lanceerde de XRP Ledger de Permissioned DEX voor banken en brokers. Deutsche Bank integreert Ripple technologie voor betalingen.

Standard Chartered verlaagde het Ripple koersdoel van $8 naar $2,80 voor eind 2026, maar verhoogde het 2030 doel naar $28. Bij een terugkeer van risicobereidheid is XRP een van de eerste die kapitaal aantrekt.

3. Ethereum (ETH): DeFi fundament en BlackRock brug

Ethereum blijft het fundament van DeFi, staking en tokenisatie. BlackRock’s BUIDL fund draait op Ethereum. De ETH koers staat rond $1.980, ruim 60% onder het record. Maar de activiteit op het netwerk blijft stabiel. Met meer dan $6 miljard aan waarde vergrendeld in DeFi protocollen en groeiende interesse in Layer 2 oplossingen is ETH een opkomende crypto favoriet voor herstel.

