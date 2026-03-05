De crypto markt liet op 4 maart een flinke rally zien. Bitcoin steeg met meer dan 8% naar een piek van $72.922, het hoogste punt in ruim een maand. Ethereum klom boven de $2.050, XRP handelde rond $1,40 en Solana won ruim 6%. Dit crypto nieuws kwam na dagen van onzekerheid door geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten.

De stijging werd vooral aangedreven door een golf van short liquidaties. Volgens data van CoinGlass werd meer dan $100 miljoen aan shortposities geliquideerd in slechts een uur. Dat zorgde voor een kettingreactie van kooporders die de koersen verder omhoog duwde. Tegelijkertijd stroomde er op 2 maart $458 miljoen aan instroom binnen in spot Bitcoin ETF’s, de grootste dag van het kwartaal.

Ethereum koers, XRP koers en Solana koers in detail

De stijgingen waren breed verspreid. Een overzicht van de grootste bewegingen op 5 maart:

Ethereum (ETH): +5,6%, boven de $2.050 voor het eerst in drie weken

+5,6%, boven de $2.050 voor het eerst in drie weken XRP: +4,1%, relatief sterk vergeleken met andere altcoins

+4,1%, relatief sterk vergeleken met andere altcoins Solana (SOL): +6,1%, op gelijke hoogte met Bitcoin

+6,1%, op gelijke hoogte met Bitcoin Dogecoin (DOGE): +2%, zwakker dan de rest van de markt

De Ethereum koers profiteerde van hernieuwde interesse in DeFi en layer 2 upgrades. De XRP koers werd geholpen door ETF instromen in het recent gelanceerde XRP spot ETF. Solana koers steeg mee op de brede risk on stemming. Wie wil weten welke crypto kopen verstandig is, ziet dat deze drie coins voorop lopen in het herstel.

Claude voorspelt 5x voor altcoins – start van altseason?

AI model Claude voorspelt dat bepaalde altcoins eind 2026 tot vijf keer in waarde kunnen stijgen, mits aan de juiste voorwaarden wordt voldaan. Denk aan dalende Bitcoin dominantie, aanhoudende ETF instromen en een verbetering van het macro klimaat. Op dit moment staat de Altcoin Season Index nog op 32. Dat betekent dat Bitcoin de markt nog domineert en een brede altseason nog niet bevestigd is.

Toch zijn er hoopgevende signalen. De totale crypto marktwaarde groeide met meer dan $100 miljard op 4 maart. Spot ETF’s voor zowel Bitcoin als Ethereum trekken consistent kapitaal aan. En de Solana koers laat zien dat beleggers weer durven te investeren in hogere beta projecten. Wie geinteresseerd is in de beste altcoins doet er goed aan de huidige dip als kans te zien.

Maxi Doge als meme coin kans tijdens de rally

Terwijl gevestigde altcoins herstellen, groeit ook de interesse in nieuwe projecten. Maxi Doge ($MAXI) is een meme coin op het Ethereum netwerk die al meer dan $4,6 miljoen heeft opgehaald in presale. Het project biedt staking met een APY van 67% en richt zich op de speculatieve meme coin community.

Met een lage marktkapitalisatie bij lancering hoeft $MAXI slechts een kleine beweging te maken voor flinke rendementen. Een 10x betekent een marktwaarde van slechts $46 miljoen. Voor beleggers die op zoek zijn naar nieuwe cryptomunten met hoog risico en hoge beloning is dit een project om in de gaten te houden.

