De cryptomarkt staat opnieuw in vuur en vlam. Terwijl Bitcoin (BTC) deze week een nieuw historisch hoogtepunt van $125.689 bereikte, zien ook de grootste altcoins een sterke opwaartse trend. Het totale marktkapitaal van de sector tikt inmiddels de $4,29 biljoen aan, een record dat de toon zet voor wat velen “Uptober 2025” noemen.

De vraag die iedereen bezighoudt, is altseason nu officieel begonnen?

Ethereum koers stijgt 12% – ETF-instroom blijft toenemen

Ethereum (ETH), de nummer twee op de markt, stijgt deze week met ruim 12% naar $4.690, met een marktkapitalisatie van $564 miljard. Alleen al in de afgelopen 24 uur steeg ETH met 3,2%, gedreven door toenemende vraag naar spot ETH ETF’s, die volgens CoinShares afgelopen week voor $1,3 miljard aan instroom zagen.

Deze instroom wijst op hernieuwd vertrouwen van institutionele beleggers, die Ethereum niet langer enkel zien als “de blockchain voor DeFi”, maar als de basislaag van de toekomstige tokenized economie. Analisten van Galaxy Digital noemen Ethereum zelfs “de obligatiemarkt van Web3”, vanwege zijn rol in smart contracts, liquid staking en stablecoininfrastructuur.

Als Bitcoin verder stabiliseert boven $120.000, kan Ethereum volgens analisten van IntoTheBlock richting $5.200 – $5.400 bewegen, de volgende zone van sterke liquiditeit.

XRP koers breekt $3 – Ripple zet in op privacy

Ook XRP profiteert van het bredere marktsentiment en noteert een koers van $3,20, goed voor een weekstijging van 5%. Ripple Labs kondigde onlangs aan dat het in 2026 zeroknowledge proofs (ZKPs) zal integreren om institutionele privacytransacties mogelijk te maken.

Dit nieuws heeft het vertrouwen in XRP versterkt, vooral onder banken en financiële instellingen die privacy en compliance combineren. De marktkapitalisatie van XRP steeg hierdoor tot $181 miljard, waarmee het stevig in de top 5 blijft.

Technisch gezien wijst de koersgrafiek op een doorbraak boven $3,22, waarna de volgende weerstand rond $3,30 – $3,35 ligt. Mocht de huidige trend zich voortzetten, dan is een push naar $3,50 in oktober niet onrealistisch.

Solana koers klimt 12% – snelheid en efficiëntie overtuigen

Solana (SOL) blijft de lieveling van ontwikkelaars en investeerders. De munt steeg de afgelopen zeven dagen met 12%, en handelt momenteel rond de $235. De recente Alpha Glow-upgrade verhoogde de blockcapaciteit en verlaagde transactiekosten aanzienlijk, wat het netwerk sneller en betrouwbaarder maakt.

De update heeft institutionele partijen opnieuw naar Solana getrokken. Bitwise CIO Matt Hougan stelde recent dat Solana “de voorkeursblockchain van Wall Street” wordt voor stablecoins en tokenisatieprojecten.

De marktkapitalisatie van Solana bedraagt inmiddels $128,7 miljard, waarmee het zijn positie als topperformer onder de layer-1’s verstevigt. Mocht Bitcoin zijn huidige momentum vasthouden, dan ligt een koers van $260 – $280 voor Solana binnen bereik.

Dogecoin koers +15% in Uptober – ETF-geruchten voeden hype

Dogecoin (DOGE) heeft opnieuw bewezen dat het meer is dan een grap. De populaire memecoin steeg 4,2% in 24 uur en 15% over de week, waarmee het de psychologische grens van $0,26 doorbrak. De marktkapitalisatie van $40 miljardtoont aan dat Dogecoin nog steeds een van de meest verhandelde cryptomunten ter wereld is.

Wat de rally aanjaagt, is niet alleen het algemene Uptober gevoel, maar ook de speculatie over een mogelijke DOGE ETF aanvraag bij de SEC. Mocht die goedgekeurd worden, dan zou Dogecoin de eerste memecoin met een gereguleerd investeringsproduct worden, een historisch moment voor de sector.

Met Bitcoin als katalysator en stijgend retail sentiment, verwachten analisten van Santiment dat Dogecoin richting $0,30 – $0,32 kan bewegen voor het einde van de maand.

Bitcoin dominantie daalt – teken van altseason

De Bitcoin dominantie daalde deze week van 52,3% naar 48,9%, een duidelijk signaal dat kapitaal verschuift van BTC naar altcoins. Deze trend is typisch voor het begin van een altseason, waarin investeerders winst nemen op Bitcoin en overstappen naar kleinere projecten met hogere groeipotentie.

De timing lijkt perfect. De Russell 2000-index, die vaak een vroege indicator is voor risicobereidheid, noteert zijn hoogste niveau sinds 2022. Historisch gezien valt dit samen met periodes waarin altcoins bovengemiddeld presteren.

Analisten zien vooral Ethereum, Solana en Dogecoin als de sterkste kandidaten om dit altseizoen aan te voeren, dankzij hun hoge liquiditeit, communitybetrokkenheid en reële gebruikstoepassingen.

Nieuwkomer Snorter Token – snipe, swap en win op Solana

Terwijl grote altcoins floreren, verschijnt er ook een opvallende nieuwkomer in de memecoin- en tradinghoek: Snorter Token ($SNORT). Dit token vormt de brandstof voor de Snorter Bot, een nieuwe Solana gebaseerde trading bot die is ontworpen om nieuw gelanceerde meme coins razendsnel te snipen.

Wat Snorter uniek maakt, is dat het volledig via Telegram werkt. Traders kunnen binnen een interface swaps uitvoeren, copytraden en hun portfolio volgen zonder externe browsers of wallets.

De bot maakt gebruik van een geavanceerd detectie algoritme dat volgens de ontwikkelaars 85% van alle rug pulls en honeypots tijdig herkent, een indrukwekkend cijfer vergeleken met andere bots op de markt.

Daarnaast profiteren $SNORT houders van lagere fees (0,85% i.p.v. 1%) en krijgen ze toegang tot community rewards, staking en airdrops. 25% van de totale token supply is hiervoor gereserveerd, wat de betrokkenheid van early supporters moet versterken.

De introductie van Snorter past perfect in de huidige Solana hype, waarin retailtraders massaal op zoek zijn naar tools die ze een voorsprong geven op whales en MEV-bots.

Altseason is begonnen, maar risico blijft

Met Bitcoin boven $125.000, dalende dominantie en sterke prestaties van ETH, XRP, SOL en DOGE, lijkt het antwoord duidelijk. Altseason is officieel begonnen. De markt ademt euforie, maar analisten waarschuwen dat volatiliteit snel kan terugkeren.

Toch is de toon gezet. Uptober levert opnieuw historische winsten, en met projecten als Snorter Token die de snelheid en innovatie van de Solana ecosystemen benadrukken, krijgt deze altseason een technologische en speculatieve impuls.

Kortom, zolang Bitcoin boven $120.000 blijft en de risk on rally aanhoudt, is de kans groot dat oktober 2025 de geschiedenisboeken ingaat als het moment waarop altcoins de troon van koning Bitcoin tijdelijk durfden te betwisten.