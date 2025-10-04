De verkoopdruk op de Solana blockchain is flink toegenomen. Data laat zien dat whales en andere longterm holders de afgelopen week grote hoeveelheden SOL hebben verkocht. De verkoopactiviteit bereikte het hoogste punt in zeven maanden, wat suggereert dat ervaren beleggers winst nemen na de recente Solana prijsstijging. Wat gaat de Solana koers nu doen?

Solana koers en het gedrag van de SOL holders

Dit opvallende verkoopgedrag hangt samen met de SOL correctie van half september. Die daling heeft het vertrouwen van veel holders aangetast. In plaats van de huidige koersstijging te vertrouwen, kiezen ze ervoor hun Solana tokens van de hand te doen.

Het massale verkopen door whales zet druk op de SOL koers. Zulke bewegingen zijn vaak een signaal dat beleggers twijfelen aan de houdbaarheid van de rally.

De Solana netwerkgroei zwakt verder af

Naast de verkoopdruk laten ook de fundamenten van het netwerk minder positieve signalen zien. Het aantal nieuwe adressen dat de afgelopen weken is aangemaakt, staat op het laagste punt in zes maanden.

Dit betekent dat minder nieuwe deelnemers de Solana blockchain gebruiken. Minder nieuwe adressen wijzen op een lagere instroom van kapitaal en minder activiteit op het netwerk. Voor een blockchain project dat afhankelijk is van groeiende adoptie, is dit een belangrijk minpunt.

De combinatie van deze afnemende netwerkgroei en de winstnemingen door whales maakt het lastig om de opwaartse trend van SOL in stand te houden. Zonder frisse instroom van gebruikers en investeerders blijft de kans groot dat de huidige stijging van tijdelijke aard is.

Belangrijke niveaus voor de SOL koers

De Solana koers staat momenteel rond $230. Vergeleken met een week geleden is dit een stijging van bijna 13%. Op maandbasis bedraagt de winst circa 10%.

De koers bleef deze week dicht bij de weerstand van ongeveer $232. Als dit niveau wordt doorbroken en vastgehouden als steun, kan er meer ruimte ontstaan richting hogere niveaus rond $242. Dat zou een teken zijn dat de bulls weer de controle krijgen.

Als de verkoopdruk aanhoudt en de bears de overhand blijven houden, kan de Solana koers terugvallen naar niveaus rond $221 of zelfs $214, waardoor een groot deel van de recente winst weer verloren gaat.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) introduceert een revolutionaire stap voorwaarts als de eerste Bitcoin Layer 2 met volledige ondersteuning voor smart contracts. Dankzij de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) kunnen ontwikkelaars razendsnelle en schaalbare dApps bouwen, terwijl transacties worden afgehandeld op Bitcoin Layer 1 voor maximale veiligheid en vertrouwen. Het combineert de kracht van programmeerbaarheid met de robuustheid van het Bitcoin netwerk, zonder concessies.

De $HYPER token speelt een centrale rol binnen het ecosysteem. Het wordt gebruikt voor transactiekosten, staking, stemrecht in de DAO en toegang tot exclusieve dApps. Met behulp van de Canonical Bridge kunnen gebruikers moeiteloos BTC wrappen via non-custodial transfers, waarbij ze op elk moment hun tokens weer kunnen omzetten naar native Bitcoin.

Met al meer dan $4,3 miljoen opgehaald in de presale en een huidige prijs van $0,012375, groeit de community in hoog tempo. Het project kiest bewust voor transparantie: geen private verkooprondes of voorkeursdeals, alleen een eerlijke distributie. Door nu in te stappen, profiteer je niet alleen van aantrekkelijke staking rewards, maar ook van de gunstige instapprijs, die zal stijgen naarmate de presale vordert.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!

Nu naar de Bitcoin Hyper presale