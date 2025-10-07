De cryptomarkt staat deze week in het groen en zo ook de populaire meme coin Dogecoin (DOGE). De Fear & Greed index van CoinMarketCap staat weer op Greed met een waarde van 62 en analisten zijn het er grotendeels over eens dat er een bull run aan zit te komen. Volgens de bekende crypto analist Kaleo kan de DOGE koers tijdens de komende cyclus een waarde van $6,90 bereiken. Welke technische patronen ondersteunen dit? En is het wel realistisch?

Crypto analist: Dogecoin koers ontploft tijdens volgende bull run

Crypto analist Kaleo (@CryptoKaleo), deed gisteren een opvallende Dogecoin voorspelling via een post op X. Hij liet zijn 725,8K volgers weten dat hij denkt dat Dogecoin tijdens de komende cyclus naar een waarde van $6,90 stijgt.

De analist onderbouwt zijn bullish verwachting op basis van voorgaande cycli waarbij de Dogecoin koers ongeveer een jaar na elke Bitcoin (BTC) halving ontploft. De laatste halving was in april 2024, dus de aanloop lijkt dit keer iets langer te duren, maar volgens de analist is de markt nu klaar voor een explosieve rally. Hij wijst hierbij naar een neerwaartse trend vanaf de piek uit de vorige rally en een lichte stijging in de laatste maanden.

De target staat volgens de analist op $6,7688, een waarde waarbij de market cap van de meme coin op $1 biljoen zou moeten komen.

Is de Dogecoin verwachting realistisch?

Gezien de market cap van de gehele cryptomarkt momenteel op $4,25 biljoen staat, lijkt een DOGE market cap van $1 biljoen wat optimistisch. Hiervoor verwijst de analist echter ook naar de vorige cyclus. Destijds bereikte Bitcoin een market cap van $1,2 biljoen en op dat moment bereikte Dogecoin een market cap van $100 miljard. Deze BTC/DOGE market cap verhouding was toen dus 0,08333 (100 miljard/1,2 biljoen).

Ondertussen zijn er volgens de analist velen die denken dat Bitcoin naar $600K stijgt tijdens deze cyclus. Dit wijst op een market cap voor BTC van $12,5 biljoen. Als Dogecoin dan een market cap van $1 biljoen behaalt, dan is dat dezelfde verhouding als tijdens de vorige cyclus, namelijk 0,08.

Dogecoin hit just shy of a $100B mcap last cycle, while Bitcoin hit just above $1.2T. We’ve seen plenty of calls for BTC to head to $600K+ this cycle, which would be a ~$12.5T mcap. 100B/1200B = .08333 1T/12.5T = .08 I don’t think 1T is crazy for the king of memes in a bull… — K A L E O (@CryptoKaleo) October 6, 2025

Op dit moment is de Dogecoin market cap echter $39,37 miljard en die van Bitcoin is $2,46 biljoen. De verhouding is daarmee momenteel 0,015. Tijdens een altseason zou dit gat iets gedicht kunnen worden, maar mogelijk zal het niet meer zo snel in de buurt van de 0,08 verhouding komen.

Bitcoin is steeds volwassener aan het worden en trekt veel institutionele partijen aan. Er is ook een spot DOGE ETF aangevraagd bij de SEC, wat suggereert dat er wel interesse is in Dogecoin vanuit deze partijen, maar het zal lastig worden om dit succes te evenaren. Kijk bijvoorbeeld naar de tweede grootste cryptomunt op de markt, Ethereum (ETH), die heeft een market cap van $564 miljard en is daarmee slechts op de helft naar de $1 biljoen. Het zal dus lastig zijn voor een meme coin om dit te passeren tijdens deze cyclus.

Dat neemt echter niet weg dat de Dogecoin koers behoorlijk wat potentie heeft om te stijgen. Terwijl de dollar het zwaar heeft, bereikte Bitcoin een all-time high dit weekend en nu zijn de altcoins aan de beurt. Op het moment van schrijven handelt de meme coin op een waarde van $0,2599. De eerstvolgende target zit op $0,30. Als deze doorbroken wordt, zal de rally echt op gang komen. De targets zitten vervolgens op $0,50 en $1.

Dogecoin alternatief – Meme coins minen tijdens bull run

Hoewel Dogecoin zeker kans maakt om flink te rallyen in het laatste kwartaal van dit jaar, is het altijd slim om te diversifiëren en zo de winsten en risico’s te spreiden. Het is soms echter wat lastig om je te navigeren door alle mogelijkheden en een project te vinden waar je in gelooft. Daarbij heb je kans dat een bestaand project als Dogecoin niet zo veel winsten meer behaalt als bijvoorbeeld een nieuw project.

Een voorbeeld van een nieuw project met potentie is PEPENODE ($PEPENODE). Deze opkomende crypto is nu nog in presale en heeft daarom nog niet zo veel ogen op zich gericht . Wie erbij is voordat de crypto op de exchanges gelanceerd wordt, kan mogelijk een explosie gaan meemaken. Sommige meme coins exploderen na de lancering wel 100x.

Building a Server Room AND Virtual Mining?! Yes Please. Let the $PEPENODE flow 🔥⛏https://t.co/FaKIaBpf4I pic.twitter.com/jN00FsQ3UQ — PEPENODE (@pepenode_io) October 7, 2025

PEPENODE heeft veel potentie doordat het een interessant Mine-to-Earn-model ontwikkelde. Hiermee kun je virtuele Miner Nodes kopen en upgrades bemachtigen om je eigen virtuele mining installatie te bouwen en te verbeteren. Hoe beter je setup, des te hoger de beloningen zijn. Op dit moment staan de staking rewards daarbij op maar liefst 753%.

Om mee te doen aan de presale van deze nieuwe cryptomunt en je eigen mining installatie te bouwen, hoef je geen extra hardware aan te schaffen of kennis van mining te hebben. Het enige dat je te doen staat is de $PEPENODE token te kopen voor $0,0010918 per stuk en een sterke build te maken.