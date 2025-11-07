De spanningen rond XRP nemen toe nu Franklin Templeton zijn ETF-aanvraag heeft vernieuwd, kort nadat ook Bitwise en Canary vergelijkbare stappen zetten. Met een beslissing van de SEC in zicht, groeit de verwachting dat een goedkeuring XRP’s koers mogelijk richting de psychologische grens van $5 kan stuwen in Q4. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Franklin Templeton dropt nieuwe XRP ETF aanvraag

De Amerikaanse vermogensgigant Franklin Templeton heeft zijn XRP ETF-aanvraag bijgewerkt, kort nadat ook Canary Capital en Bitwise vergelijkbare stappen namen, een teken van verdere regelgevende vooruitgang.

Franklin Templeton, dat meer dan $1,5 biljoen aan vermogen beheert, heeft een geüpdatete S-1-aanvraag ingediend voor een voorgestelde XRP ETF. Een S-1-formulier is een registratiedocument dat een uitgevende partij bij de Amerikaanse toezichthouder SEC indient om een openbaar verhandelbaar product te lanceren, in dit geval een XRP-ETF.

Een belangrijk detail in de update is de verkorte formulering van Sectie 8(a), een procedurele bepaling binnen de Securities Act die de SEC in staat stelt om de inwerkingtreding van een registratie uit te stellen. De verkorte tekst duidt erop dat de SEC zich voorbereidt op een goedkeuring van de aanvraag.

De aanpassing volgt kort nadat ook Bitwise en Canary Fund hun ETF-aanvragen hebben bijgewerkt, wat erop wijst dat de goedkeuringsprocedure in een versnelling komt.

Waarom deze aanvraag anders is

In tegenstelling tot eerdere XRP ETF-filings van kleinere partijen zoals Canary Capital en Bitwise, komt de aanvraag van Franklin Templeton van een gevestigde naam met een lange staat van dienst binnen de traditionele financiële sector. Franklin heeft niet alleen een Bitcoin ETF met succes gelanceerd, maar ook een breed portfolio van gereguleerde beleggingsproducten dat wereldwijd door institutionele investeerders wordt gebruikt.

Juist dat institutionele vertrouwen maakt deze aanvraag fundamenteel anders. Waar Bitwise en Canary vooral pioniers waren, brengt Franklin Templeton de schaal, reputatie en compliance-ervaring die de SEC vaak als randvoorwaarde ziet voor nieuwe cryptoproducten.

Na de update van een S-1 heeft de SEC doorgaans 45 tot 75 dagen om een beslissing te nemen of aanvullende feedback te geven. Dat betekent dat een eerste oordeel over de Franklin XRP ETF al vóór begin 2026 kan vallen. Maar wat betekent dit allemaal voor de koersverwachting van XRP?

Kan dit XRP naar $5 stuwen in Q4?

XRP beweegt momenteel tussen $2,45 en $2,60, gesteund door het herstel van vertrouwen na de afronding van Ripple’s rechtszaak met de SEC. De aankomende beoordelingsmomenten voor de ETF-aanvragen op 13 en 14 november kunnen echter een nieuwe impuls geven. Een goedkeuring zou het handelsvolume en de institutionele instroom fors kunnen verhogen, mogelijk genoeg om XRP richting $4 of zelfs $5 te stuwen in Q4.

Een sluiting op de daily boven $2,60 kan de deur openen naar $2,80 en vervolgens $3. Pas daarboven komt $3,50 in beeld als volgende grote horde; bij een sterke doorbraak kan $5 het nieuwe psychologische koersdoel worden.

Mocht de SEC besluiten de XRP ETF (voorlopig) niet goed te keuren, dan zal dat ongetwijfeld directe gevolgen hebben voor de prijsactie van XRP, aangezien een afwijzing het huidige positieve marktsentiment tijdelijk kan afremmen. Dit kan ervoor zorgen dat XRP daalt richting de eerste support rond $1,50.

Een nieuwe cryptomunt die momenteel snel aan populariteit wint onder investeerders is Maxi Doge ($MAXI). Deze veelbelovende meme coin onderscheidt zich met een unieke utility: het project wil de ‘1000x-versie van Dogecoin’ worden door een hefboomeffect te creëren voor $MAXI-holders. Daarnaast kunnen holders hun tokens staken tegen een APY van 78%. Tokens kosten op het moment van schrijven $0,000267 per stuk.