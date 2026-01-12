Getokeniseerd goud komt steeds dichter bij de XRP Ledger. Binnen de XRP community wordt openlijk gezegd dat het netwerk hier technisch klaar voor is. Dat zet de XRP koers opnieuw op scherp. Zeker nu de markt zich afvraagt wat Ripple dit jaar precies gaat doen.

XRP koers blijft hangen terwijl markt vooruitkijkt

De XRP koers beweegt begin januari rond een bekende zone boven de $2. De grote stijging blijft uit, maar echte zwakte is er ook niet. Dat past bij een markt die wacht op bevestiging. Beleggers kijken niet alleen naar de grafiek, maar vooral naar wat er onder de motorkap gebeurt. RWA crypto speelt daarin een steeds grotere rol.

absolutely. tokenised gold is coming to the xrp ledger. and it’s going to be epic. https://t.co/wSPobxHD2W — Phil Kwok | EasyA (@kwok_phil) January 9, 2026

Het Ripple nieuws draait steeds vaker om RWA crypto

In het Ripple nieuws komt één thema steeds terug. De XRP Ledger ontwikkelt zich richting een platform voor echte waarde. Geen memes, maar assets uit de echte wereld. Denk aan stablecoins, obligaties en nu ook goud. Projecten zoals Meld Gold lieten al zien dat fysiek goud per gram getokeniseerd kan worden. Dat goud ligt opgeslagen bij externe partijen en wordt digitaal verhandeld via tokens op het netwerk.

‼️ THE XRPL IS TOKENIZING GOLD RIGHT NOW‼️ “For example, in 2024, Meld Gold announced integration with the XRPL to issue tokenized gold and silver, each token representing 1 gram of the metal held with reputable vault providers.“✅ Ripple’s custody services are even being… pic.twitter.com/gjzoxDNrjI — SMQKE (@SMQKEDQG) January 10, 2026

Wat gaat Ripple doen met getokeniseerd goud

De belangrijkste vraag is wat Ripple met deze ontwikkeling doet. Goud is geen experimentele asset. Het is een wereldwijd erkende commodity. Door goud on-chain te brengen, opent de XRP Ledger de deur naar beleggers die normaal niets met crypto doen. Dat past bij de bredere visie van Ripple om traditionele markten te koppelen aan blockchain technologie.

Waarom goud belangrijk is voor handelsvolume

Getokeniseerd goud heeft één groot voordeel. Het is altijd verhandelbaar. Geen sluitingstijden. Geen tussenpersonen. In andere delen van de cryptomarkt zien we dat goudtokens dagelijks honderden miljoenen dollars aan volume draaien. Soms zelfs meer dan een miljard dollar op drukke dagen. Als een deel van die handel via de XRPL loopt, neemt de netwerkactiviteit direct toe. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen naast XRP.

Binnen de XRP Ledger is XRP nodig voor afwikkeling en liquiditeit. Meer getokeniseerde assets betekent meer transacties. Dat is belangrijk voor de XRP verwachting. Niet omdat het meteen voor een koers ontploffing zorgt, maar omdat het structurele vraag creëert. RWA maakt van XRP geen hype munt, maar een functionele schakel in het netwerk.

Technische analyse XRP koers verwachting

Op de korte termijn blijft de XRP koers consolideren. De 4 uurgrafiek laat zien dat eerdere steunzones standhouden. De koers beweegt rond belangrijke EMA’s, wat wijst op twijfel in de markt. Dat is logisch na de recente stijging. Een overtuigende doorbraak boven de weerstand kan de weg openen richting $3, maar dat vraagt eerst volume en bevestiging.

De XRP verwachting voor 2026 hangt steeds minder af van losse aankondigingen. Het draait om gebruik. Hoe meer RWA crypto daadwerkelijk op het netwerk draait, hoe sterker het fundament. Analisten noemen koersdoelen tussen de $3 en $5 als de adoptie doorzet. Hogere niveaus zijn volgens de Ripple verwachting voor de lange termijn pas realistisch bij grote institutionele instroom.

$XRP Here's PROOF that #XRP can easily go to $5 this cycle (and even up to $20+) using pattern recognition from the Elliott Wave Theory and market psychology. pic.twitter.com/RK9oBneqJt — XForceGlobal (@XForceGlobal) January 5, 2026

Hoeveel kan Ripple waard worden op lange termijn

De vraag hoeveel kan Ripple waard worden, blijft lastig te beantwoorden. Wat wel duidelijk is, is dat goud een serieuze katalysator kan zijn. Niet als snelle pump, maar als bewijs dat de XRPL meer is dan een betaalnetwerk. Als goud structureel onderdeel wordt van het ecosysteem, verandert ook het beeld van XRP bij beleggers.

Voor januari blijft het beeld rustig. De markt wacht. Niet op een hype, maar op tekenen dat het verhaal klopt. Als getokeniseerd goud echt voet aan de grond krijgt op de XRP Ledger, kan dat de basis leggen voor de volgende fase. En die fase draait niet om geruchten, maar om gebruik.

