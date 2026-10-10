De Amerikaanse autoriteiten hebben circa $1 miljard aan Iran-gelieerde crypto gelokaliseerd en zouden de activa in de week van 5 oktober in beslag kunnen nemen. Minister van Financiën Scott Bessent meldde dit op 8 oktober tijdens een bijeenkomst in Washington, volgens crypto.news en Coin360. De berichtgeving beschrijft een mogelijke inbeslagname, niet een afgeronde overdracht aan de overheid.

Mogelijke inbeslagname volgt op eerdere acties

Bessent sprak op de NPolicy Summit van Newsmax, tijdens een interview met Greta Van Susteren. Hij gaf aan dat de autoriteiten weten waar de activa worden gehouden en eraan werken deze af te zonderen. Niet duidelijk is of het bedrag van circa $1 miljard bovenop eerder door de VS genoemde bedragen komt.

Minister van Financiën Scott Bessent met congreslid Byron Donalds. – Foto: Congressman Byron Donalds Press Office

De timing valt samen met andere maatregelen tegen Iran. Het Amerikaanse ministerie van Financiën kondigde op 8 oktober sancties aan tegen 17 schepen, die volgens het ministerie betrokken waren bij het transport van Iraanse ruwe olie, olieproducten en petrochemische producten naar markten in Zuid- en Oost-Azië.

De genoemde cryptobedragen slaan op afzonderlijke acties en mogen niet als één totaal worden gelezen. Tether rapporteerde voor 2026 circa $550 miljoen aan bevroren Iran-gelieerde USDT, waaronder meer dan $344 miljoen op twee adressen in april en ruim $130 miljoen op vier andere TRON-wallets in juli. Volgens het door Tether beschreven beleid kunnen de geblokkeerde tokens niet vanaf die adressen worden verplaatst. De blokkade van USDT door Tether illustreert hoe uitgevers op geïdentificeerde adressen kunnen ingrijpen.

Daarnaast loopt een afzonderlijke civiele verbeurdverklaringszaak rond $61,2 miljoen aan USDT op tien TRON-adressen. Een bevel van 14 september machtigde de FBI volgens de berichtgeving om de tokens in bewaring te nemen; de civiele procedure beoogt de activa aan de overheid toe te wijzen. Die zaak betreft fondsen die in 2025 waren bevroren en staat los van het nu genoemde doelwit van circa $1 miljard.

Sancties richten zich ook op crypto-infrastructuur

Het ministerie lanceerde op 24 augustus Operation Economic Outcast en breidde daarmee volgens de berichtgeving de sanctiebevoegdheid uit naar de Iraanse digitale-activasector en andere delen van de economie. De maatregelen kunnen ook buitenlandse personen en bedrijven raken die in de betrokken sectoren actief zijn of die ondersteunen.

Het ministerie beschuldigde de Russische onderdaan Yuri Obukhov ervan sinds 2023 meer dan $100 miljoen aan crypto te hebben verwerkt in verband met Iraanse olieverkoop. OFAC legde daarnaast sancties op aan de exchanges Shelbit en Aban Tether en aan de Iraanse onderdaan Siavash Kayvanpour. De beschuldigingen over transacties tussen wallets en aan Iran gelieerde netwerken zijn aantijgingen van de Amerikaanse autoriteiten, geen vastgestelde rechterlijke uitkomsten.

Chainalysis schatte dat het Iraanse crypto-ecosysteem in 2025 meer dan $7,78 miljard aan activiteit verwerkte. Dat bedrag is volgens het analysebedrijf een minimumschatting op basis van geïdentificeerde adressen. TRM Labs rapporteerde afzonderlijk meer dan $3,84 miljard aan blockchainstromen tussen CoinEx en Iraanse entiteiten over ruim zeven jaar; CoinEx ontkende banden met de Iraanse staat en betwistte de interpretatie van die stromen. TRM Labs rapporteerde daarbij transactiestromen tussen CoinEx en Iraanse entiteiten; voor meer achtergrond over cross-chain-tracering.

Gevolgen voor exchanges en custodians nog onduidelijk

De mogelijke actie onderstreept dat sanctiehandhaving niet alleen draait om het aanwijzen van personen, bedrijven of schepen, maar ook om het lokaliseren en isoleren van digitale activa. Voor exchanges, custodians en andere dienstverleners maakt dat nauwkeurige wallet-tracering, sanctiescreening en beoordeling van tegenpartijrisico relevant. Dit zijn aandachtspunten voor de sector; de berichtgeving bevestigt niet dat de aangekondigde mogelijke inbeslagname al heeft plaatsgevonden.

Ook staat nog niet vast welke partij de crypto bewaart, of een stablecoinuitgever bij de mogelijke actie betrokken is en of het bedrag eerder genoemde beslagleggingen omvat. De Amerikaanse stap past in een bredere Amerikaanse sanctie- en isolatiecampagne rond digitale activa, al verschillen bevoegdheden per rechtsgebied en maatregel. De Europese context van strenger toezicht onder MiCA is juridisch afzonderlijk van de Amerikaanse sanctieaanpak.