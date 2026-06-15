De XRP koers ging vandaag, 15 juni, ongeveer 3% omhoog. De reden is de XRPL 3.2.0 upgrade, een grote vernieuwing van het netwerk achter XRP. Het netwerk wordt sneller en lichter. Beleggers hopen dat dit de koers verder helpt.

Ripple nieuws: wat doet de XRPL 3.2.0 upgrade?

Het XRP Ledger is het netwerk waar XRP op draait. Met deze upgrade krijgt de software achter dat netwerk een flinke opknapbeurt. De grootste verandering valt meteen op: de kernsoftware heet niet langer “rippled” maar “xrpld”. Zo past de naam beter bij het hele netwerk en niet alleen bij het bedrijf Ripple. Veel beleggers houden de XRP koers verwachting daarom extra goed in de gaten.

De upgrade brengt vooral verbeteringen onder de motorkap:

Nieuwe naam: “rippled” wordt “xrpld”.

“rippled” wordt “xrpld”. Minder geheugen: servers gebruiken tot 30 tot 40% minder geheugen.

servers gebruiken tot 30 tot 40% minder geheugen. Sneller en stabieler: het netwerk verwerkt transacties vlotter en valt minder snel uit.

het netwerk verwerkt transacties vlotter en valt minder snel uit. Voor uitbaters: elke validator moet updaten, anders doet hij niet meer mee.

Goed nieuws voor gewone gebruikers: wie XRP heeft, hoeft niets te doen. Je munten, je wallet en je transacties blijven gewoon werken. De officiële release notes van xrpld staan op GitHub.

Crypto analist King Karan vatte de upgrade kort samen op X:

🚨 XRPL 3.2.0 GOES LIVE TOMORROW. 🚨 rippled becomes xrpld. 30–40% less memory usage.

Faster. Leaner. More resilient. XRPL validators that don't upgrade will fall out. The ones who show up for the XRPL are the ones who stay. The infrastructure upgrade is here. 🤝 pic.twitter.com/zIc95787YX — 👑 𝕂𝕚𝕟𝕘 𝕂𝕒𝕣𝕒𝕟 👑 (@KingKaranCrypto) June 14, 2026

Waarom de XRP koers stijgt na de upgrade

Direct na de upgrade kleurde de koers groen. XRP noteerde rond $1,18, een plus van bijna 3% op de dag. Dat lijkt klein, maar het laat zien dat de markt de vernieuwing positief oppakt.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Waarom is dit belangrijk? Een sneller en goedkoper netwerk is vooral handig voor banken die XRP gebruiken om geld over te maken. Hoe minder een transactie kost en hoe sneller die aankomt, hoe aantrekkelijker XRP wordt voor grote bedrijven. Wie nu nieuwe coins zoekt, kijkt vaak eerst naar welke crypto stijgt en waarom.

Ripple werkt ondertussen aan nog meer verbeteringen voor het netwerk, zoals bescherming tegen toekomstige quantumcomputers:

Q-Day is coming and most chains aren’t prepared. The XRP Ledger is building quantum readiness in a multi-phase approach, in parallel with security, tokenization, and agentic workflows.@ja_akinyele explains why infrastructure this critical can't afford to wait:… pic.twitter.com/Ck7I3K9ldV — RippleX (@RippleXDev) June 12, 2026

Volgens een crypto analist van Coinspeaker is de stijging logisch, maar geen garantie. “Betere techniek maakt het netwerk aantrekkelijker. Toch beweegt de koers vooral mee met het grotere cryptoseizoen en met de vraag vanuit banken”, klinkt het.

XRP koers verwachting: kan XRP naar $2,80?

De grote bank Standard Chartered denkt dat de XRP dollar koers eind 2026 rond $2,80 kan uitkomen. Geoffrey Kendrick, hun baas digitale activa, verlaagde dat doel eerder wel flink, van $8 naar $2,80. De reden was de zwakkere cryptomarkt en minder geld dat van grote partijen binnenkwam.

Voor dat koersdoel moeten een paar dingen meezitten. De bredere markt moet herstellen en de Amerikaanse centrale bank moet de rente verlagen. Lukt dat, dan kan de XRP rally die vandaag begon verder doorzetten. Wie overweegt om XRP te kopen, doet er goed aan om eerst rustig de beste manieren te vergelijken.

Wat de markt nu van XRP mag verwachten

De XRPL 3.2.0 upgrade maakt het netwerk sneller, lichter en stabieler. Dat is goed nieuws op de lange termijn, vooral voor banken en bedrijven. Op de korte termijn zorgde het voor een nette plus van zo’n 3% in de koers.

Toch blijft voorzichtigheid op zijn plaats. Een upgrade alleen houdt een koers niet omhoog. Of XRP richting de $2,80 van Standard Chartered klimt, hangt af van de hele markt en van de vraag naar het netwerk. Houd de komende dagen het handelsvolume en het bredere cryptonieuws in de gaten, want dat bepaalt of deze stijging blijft hangen.