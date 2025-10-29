Coinspeaker

Kraken CEO Ripple Swell 2025 – XRP koers voorspelling na 4-5 november

Kraken CEO David L. Ripley spreekt op Ripple Swell 2025 op 4-5 november in NYC, terwijl technische analyse sterke bullish signalen toont. Crypto expert EGRAG CRYPTO wijst op XRP prijs en RSI die samen higher highs maken zonder bearish divergence.

Robert Bemelmans
Ripple kondigde aan dat David L. Ripley, Co-CEO van Kraken, op het hoofdpodium verschijnt tijdens Swell 2025 in NYC. Het evenement vindt plaats op 4 en 5 november. Tegelijkertijd tonen technische Ripple koers analyses sterke bullish signalen voor de komende maand.

Kraken CEO spreekt op Swell 2025

Het officiële Ripple account deelde het nieuws over de Kraken CEO. David L. Ripley neemt deel aan het hoofdprogramma van Swell 2025. Het crypto evenement start volgende week in New York City.

Deze aankondiging wekt veel verwachtingen bij XRP houders. Allereerst brengt Kraken aanzienlijke invloed in de crypto industrie. Daarnaast kan de exchange CEO belangrijke ontwikkelingen aankondigen. Bovendien suggereert zijn aanwezigheid mogelijke nieuwe integraties. Ook kunnen XRP staking producten tijdens het evenement gelanceerd worden.

De timing van Swell evenementen heeft historisch impact op XRP koers. Bijvoorbeeld kondigde Ripple eerder grote partnerships aan tijdens Swell. Vervolgens reageerde de markt vaak positief op deze aankondigingen. Daarom verwachten crypto analisten ook dit jaar een XRP koers pump rond 4 en 5 november.

Crypto experts zijn bullish over de XRP koers in november

Crypto expert EGRAG CRYPTO deelde cruciale technische observaties over XRP. De Ripple koers maakt higher highs en de RSI doet hetzelfde. Dit betekent sterke bullish momentum volgens de crypto analist.

Deze technische setup is significant om meerdere redenen. Ten eerste tonen kopers volledige controle over de markt. Ten tweede blijft de trend gezond zonder bearish divergence. Daarnaast bevestigt momentum de prijsbeweging volledig. Ook suggereert het dat de uptrend echt ondersteund wordt door kracht.

EGRAG CRYPTO legt uit dat beide indicatoren samen moeten stijgen. Alleen wanneer prijs higher highs maakt maar RSI lower highs toont, ontstaat bearish divergence. Dit waarschuwt voor verzwakkend momentum. Echter zien we nu het tegenovergestelde patroon. Daarom verwachten crypto analisten verdere stijging op korte termijn.

Perfecte timing voor XRP

De technische setup valt ideaal samen met Swell 2025. De XRP koers toont bullish momentum, het Ripple Swell moment kan als katalysator fungeren voor een enorme Ripple koers pump indien er tijdens dit evenement nieuwe aankondigingen worden gedaan.

Eerdere Swell evenementen toonden vergelijkbare patronen. Bijvoorbeeld steeg XRP vaak na grote aankondigingen. Vervolgens trok dit meer kopers aan. Daarom wordt deze editie nauwlettend gevolgd. Ook kan institutionele interesse groeien door Kraken’s betrokkenheid.

De XRP koers verwachting voor komende weken blijft positiv. Allereerst ondersteunt technische analyse verdere groei. Daarnaast biedt Swell 2025 concrete katalysatoren. Ook groeit institutionele adoptie gestaag. Bovendien kan Kraken CEO nieuws extra momentum geven.

