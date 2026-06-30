Ripple wil lenen en uitlenen naar de XRP Ledger brengen. Op 29 juni 2026 toonde het bedrijf een nieuwe lending-laag die instellingen laat lenen tegen hun bezit op de blockchain. Dat moet het netwerk veel bruikbaarder maken. Maar beweegt de XRP koers ook mee?

Wat gaat Ripple doen met de lending-laag?

De lending-laag bestaat uit twee delen. Het eerste is een Single Asset Vault: een soort pot waarin meerdere partijen één soort bezit storten, bijvoorbeeld XRP. Het tweede deel is het lenen zelf. Samen zorgen ze ervoor dat geld met vaste looptijden en duidelijke regels wordt uitgeleend. In zijn officiële aankondiging noemt Ripple dit de ontbrekende laag voor krediet op de blockchain.

Het slimme zit in de verdeling. De blockchain regelt de techniek van een lening, zoals de aflossing en de rente. De geldverstrekker beslist zelf wie krediet krijgt, en dat gebeurt buiten de blockchain. Zo houden banken en betaalbedrijven grip op hun risico, terwijl extra toepassingen vaak bepalen welke crypto gaat stijgen.

Ripple nieuws: wat de lending-laag toevoegt aan de XRP Ledger

Tot nu toe was de XRP Ledger vooral sterk in betalen en het verhandelen van tokens. Met lenen komt er een belangrijke laag bij. Instellingen kunnen hun bezit op de blockchain inzetten als werkkapitaal, in plaats van het stil te laten staan.

De voordelen op een rij:

Meer bruikbaarheid: banken, betaalbedrijven en market makers kunnen lenen tegen hun bezit op de blockchain.

banken, betaalbedrijven en market makers kunnen lenen tegen hun bezit op de blockchain. Vaste regels: de looptijd en de rente liggen vast in het netwerk en kunnen niet zomaar door stemmingen veranderen.

de looptijd en de rente liggen vast in het netwerk en kunnen niet zomaar door stemmingen veranderen. Meer vraag naar XRP: XRP kan zowel geleend als uitgeleend worden en blijft de brug tussen verschillende valuta.

Een concreet voorbeeld is Evernorth. Dit bedrijf wil de nieuwe lending-laag gebruiken om rendement te halen uit zijn grote XRP bezit. Ook een betaalbedrijf dat reserves aanhoudt in RLUSD, de stablecoin van Ripple, kan zo snel aan geld komen voordat een internationale betaling rond is.

Introducing a new financial primitive to XRPL: Credit (now in voting). We've spent the last few years evolving the XRPL stack: 1. Represent value.

2. Move value.

3. Trade value. Now: finance value. This is the step I've become most interested in. Credit is fundamentally a… — Jazzi Cooper (@jazzicoop) June 29, 2026

Wat betekent dit voor de XRP koers verwachting?

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Op 30 juni 2026 staat de XRP koers rond de 1,06 dollar. Dat is een klein plusje op de dag, maar nog altijd lager dan een week eerder. Het nieuws zorgde dus niet meteen voor een sprong omhoog.

Toch kan meer bruikbaarheid op de lange termijn helpen. Voorlopig blijft de XRP koers verwachting voorzichtig, want de plannen moeten eerst nog langs de validators van het netwerk. Op dit moment staat de stemming nog maar op zo’n 20 procent.

“Voor de lange termijn telt vooral hoe vaak een netwerk echt wordt gebruikt. Een werkende leningmarkt kan precies dat soort vraag naar XRP opbouwen,” zegt een analist van het Coinspeaker team.

Wat voorspelt Claude AI voor de XRP koers?

De grote vraag voor beleggers is wat dit nieuws met de koers doet. Claude AI ziet de lending-laag als een reden voor voorzichtig optimisme, maar nuchterheid blijft op zijn plaats. De aankondiging alleen is geen koersraket; het draait vooral om goedkeuring door de validators en echte adoptie door instellingen.

Voor juli 2026 ligt de belangrijke steun rond 1,10 dollar, met daaronder 1,04 dollar als laatste vangnet. Aan de bovenkant vormen 1,26 tot 1,30 dollar de eerste horde. Pas boven 1,45 tot 1,48 dollar ontstaat ruimte richting 1,51 en mogelijk 1,67 dollar.

De meeste analisten houden voor juli rekening met een gemiddelde koers rond 1,20 tot 1,24 dollar, oftewel een bescheiden herstel van ongeveer 9 procent ten opzichte van nu. Een sterker scenario, met een kans van zo’n 20 procent, brengt XRP naar 1,40 tot 1,65 dollar. Een snelle terugkeer naar de top van januari, rond 2,34 dollar, lijkt voorlopig minder waarschijnlijk. Steun komt vooral van de ETF-instroom: sinds november 2025 ging er zo’n 1,4 miljard dollar netto in de Amerikaanse spot XRP ETF’s.

Claude AI baseert dit op de huidige koers, de techniek en het marktsentiment, niet op een glazen bol. Zie het dus als een richting, geen garantie, en doe altijd je eigen onderzoek.

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Zo zit je er meteen bij als de markt reageert op de volgende stap van de XRP Ledger. Maak je keuze altijd op basis van je eigen onderzoek en let goed op de risico’s.

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