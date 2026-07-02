Ripple doet mee aan Open USD, een nieuwe stablecoin die wordt gesteund door Visa, Mastercard, Stripe en BlackRock. Het is het grootste Ripple nieuws van deze week. De XRP koers klimt ondertussen weer boven $1,05, na een flinke daling in juni.

Ripple stapt in Open USD naast eigen Ripple stablecoin RLUSD

Open USD, afgekort OUSD, is een nieuwe stablecoin. Dat is een cryptomunt die altijd ongeveer 1 dollar waard blijft. Achter het project staan ruim 140 bedrijven, waaronder Visa, Mastercard, Stripe, BlackRock en Google. Ook grote crypto exchanges zoals Coinbase en OKX doen mee. De munt gaat later in 2026 live, zo blijkt uit de aankondiging van Open Standard, de organisatie achter het project.

Open USD werkt anders dan bekende stablecoins zoals USDT en USDC:

Bedrijven kunnen de munt gratis aanmaken en inwisselen.

De opbrengst van de reserves gaat naar de partners, niet naar één uitgever.

Geen enkel bedrijf is de baas: de partners besturen de munt samen.

Ripple doet mee als integratiepartner. Dat betekent dat de XRP Ledger, het blockchainnetwerk van Ripple, een van de netwerken kan worden waarop Open USD straks draait.

Stablecoins are transforming how value moves, and interoperability is the key to institutional scale. We're proud to join Open USD as a day-one integration partner, reinforcing Ripple's commitment to open, multichain infrastructure that supports institutional adoption across the… https://t.co/6BymTXdElJ — Ripple (@Ripple) June 30, 2026

Wat gaat Ripple doen met RLUSD?

Ripple houdt daarnaast gewoon zijn eigen Ripple stablecoin RLUSD. Zo wedt het bedrijf op twee paarden. Wint Open USD, dan verdient Ripple aan het verkeer over zijn netwerk. Wint RLUSD, dan profiteert het bedrijf ook.

Claude AI voorspelt effect op de XRP koers

Wij vroegen Claude AI, het taalmodel van Anthropic, wat dit nieuws betekent voor de XRP koers. Volgens de AI is het effect op korte termijn licht positief. Het nieuws bewijst dat grote bedrijven de XRP Ledger serieus nemen, ook al is het netwerk maar een van de vele partners.

Claude AI verwacht dat XRP boven $1,05 kan blijven, zolang de steun op $1,00 niet breekt. Voor een echte stijging moet de munt eerst door de weerstand rond $1,18. Lukt dat niet, dan blijft de koers volgens de AI voorlopig hangen tussen $1,00 en $1,18.

XRP koers herstelt na daling van 20 procent in juni

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In juni verloor XRP ruim 20 procent. De munt zakte naar ongeveer $1,01, het laagste punt van 2026. Inmiddels is de koers hersteld tot boven $1,05. Dat herstel is nog klein, terwijl de XRP koers verwachting voor juli voorzichtig positief is. Juli is historisch een sterke maand voor XRP, met gemiddeld zo’n 10 procent winst.

Er is meer goed nieuws. Beleggers stopten de afgelopen acht weken steeds meer geld in XRP ETF’s. De teller staat inmiddels op zo’n 1,47 miljard dollar.

XRP koers verwachting: traders letten op $1,00 en $1,18

Traders kijken de komende weken vooral naar twee niveaus. De steun op $1,00 moet blijven staan. Zakt XRP daaronder, dan kan de koers verder dalen richting $0,80. Aan de bovenkant is $1,18 tot $1,20 de belangrijkste weerstand. Breekt XRP daardoor, dan is de dalende trend van het afgelopen jaar voorbij.

“Het nieuws over Open USD verandert de grafiek niet meteen. Maar het laat wel zien dat Ripple midden in de stablecoinmarkt zit, en dat is op lange termijn goed voor XRP”, zegt onze crypto analist.

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