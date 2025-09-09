Ripple bouwt verder aan een financiële revolutie met nieuwe bankdeals en een cruciale overwinning op de SEC. Dankzij de samenwerking met BBVA, de lancering van RLUSD en een sterker koerssentiment lijkt XRP klaar voor een doorbraak boven de $3. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Ripple bouwt financiële revolutie

Ripple heeft zijn Europese aanwezigheid uitgebreid via een nieuwe overeenkomst met BBVA, waardoor de Spaanse bankengroep Ripple’s institutionele custody-technologie voor digitale activa kan inzetten. De deal ondersteunt de onlangs gelanceerde retail-cryptoservice van BBVA in Spanje, waarmee klanten veilig kunnen handelen in en bewaren van Bitcoin en Ether.

Onder de overeenkomst zal BBVA Ripple Custody integreren, een self-custody-infrastructuur die voldoet aan strenge regelgevende, operationele en beveiligingsnormen. De technologie stelt BBVA in staat zijn custody-activiteiten voor getokeniseerde activa op te schalen en zo in te spelen op de groeiende vraag naar crypto-toegang onder particuliere klanten.

De stap volgt nadat het Europese MiCA-kader (Markets in Crypto-Assets) duidelijke regels heeft vastgesteld voor banken en financiële instellingen. Volgens Ripple-executives versnelt deze regelgevende duidelijkheid de adoptie en worden Europese banken in staat gesteld om conforme digitale-assetproducten uit te rollen.

BBVA, bekend om zijn vroege omarming van digitale innovatie, had eerder al cryptodiensten geïntroduceerd in Zwitserland en Turkije, voordat het aanbod werd uitgebreid naar Spanje. Het nieuwe partnerschap versterkt de propositie van de bank door betrouwbare custody-mogelijkheden rechtstreeks in de bankinfrastructuur te integreren.

Door de samenwerking kan BBVA zijn klanten niet alleen veilige toegang tot crypto bieden, maar ook inspelen op de groeiende Europese vraag naar gereguleerde digitale financiële producten. Daarmee bevestigt de bank haar rol als pionier in de digitale transformatie van de financiële sector, met behulp van Ripple.

RLUSD en SEC-overwinning stuwen XRP verder omhoog

In een parallelle ontwikkeling heeft Ripple de Afrikaanse lancering bevestigd van zijn door de Amerikaanse dollar gedekte stablecoin, Ripple USD (RLUSD). Deze uitrol gebeurt in samenwerking met regionale fintech-partners Chipper Cash, VALR en Yellow Card, en vergroot de toegang tot een van de snelst groeiende digitale betaalnetwerken van het continent.

Daarnaast heeft de recente overwinning van Ripple in de rechtszaak tegen de Amerikaanse SEC het vertrouwen in XRP verder versterkt. De rechter oordeelde dat de handel in XRP op exchanges niet als een effect wordt beschouwd, waardoor onzekerheid rond de token grotendeels is weggenomen. Dit juridische succes gaf de koers extra bullish momentum. Laten we de koers beter bekijken om zo een beter beeld te vormen over de koersverwachting van XRP.

XRP op weg naar $3,66

De koers is bullish geworden nu XRP een sterke nieuwe support heeft gevormd rond de $2,70. De munt handelt momenteel op $2,98 en kan mogelijk snel door de $3-barrière breken.

XRP heeft zijn prijs boven belangrijke Exponential Moving Averages (EMA’s) gehouden, waaronder de 200-periodes EMA op $2,92, de 100-periodes EMA op $2,88 en de 50-periodes EMA op $2,85. Dit wijst op een verschuiving naar een bullish sentiment na weken van volatiliteit.

De RSI staat op 67 en laat zien dat XRP zich in het koopgebied bevindt, terwijl ook de MACD-indicator bullish signalen afgeeft. Dat beide momentumindicatoren bullish zijn, kan ervoor zorgen dat XRP zijn recente top van $3,66 opnieuw opzoekt, wat een stijging van 23% zou betekenen vanaf de huidige koers.

Een doorbraak boven de $3 kan XRP verder laten oplopen richting het $3,30 TLQ- en weerstandsniveau in de komende dagen. Een langere bullish run zou de munt naar de $3,66-top kunnen brengen, voordat de focus verschuift naar de all-time high van $3,84 die 8 jaar geleden werd neergezet.

Een andere opkomende crypto die interesse wekt onder investeerders is Bitcoin Hyper ($HYPER). Zo heeft dit initiatief via een presale in korte tijd al meer dan $14,7 miljoen weten op te halen. Een reden voor dit grote succes is de interessante utility van het project: de eerste layer 2 solution op het Bitcoin netwerk. Daarnaast hebben holders de optie om hun tokens te staken met een APY van 75%. Op het moment van schrijven kosten tokens $0,012885 per stuk.