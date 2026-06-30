De baas van Ripple, Brad Garlinghouse, is niet te spreken over de manier waarop Strategy, het vroegere MicroStrategy, zijn enorme Bitcoin treasury opbouwt. Volgens hem leunt het bedrijf te zwaar op schuld. Dat brengt risico’s mee voor de hele markt, waarschuwt hij.

Garlinghouse waarschuwt voor aanpak van Michael Saylor

In een interview bij zakenzender CNBC kraakte Garlinghouse de strategie van Michael Saylor. Strategy geeft speciale aandelen uit en gebruikt dat geld om Bitcoin te kopen. Garlinghouse noemt dat “financial engineering” en zegt dat zulke trucs geen blijvende waarde maken.

Hij wijst op het STRC aandeel van het bedrijf, dat een vaste vergoeding van 11,5 procent belooft en rond de 100 dollar zou moeten staan. Het STRC aandeel zakte echter zo’n 25 procent onder die waarde. Voor Garlinghouse is dat een hard signaal dat het model onder druk staat. Wie nu al twijfelt over de richting van de markt, kijkt scherper naar de Bitcoin koers verwachting.

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Toch blijft Garlinghouse positief over Bitcoin zelf. Zijn kritiek gaat niet over de munt, maar over de schuld eromheen. Met geleend geld een volatiel bezit stapelen kan volgens hem leiden tot gedwongen verkopen als de prijzen dalen.

Ripple nieuws: waarom XRP koers een ander verhaal vertelt

Garlinghouse zet daar de aanpak van Ripple tegenover. Bij Ripple draait alles om nut: snelle en goedkope betalingen tussen banken en bedrijven over de hele wereld. Die echte toepassing moet op lange termijn de waarde dragen, en niet een hefboom van schuld.

Dat verschil is precies waar veel volgers van het laatste Ripple nieuws op letten. De XRP koers verwachting hangt voor een groot deel samen met hoe vaak het netwerk echt gebruikt wordt. Hoe meer betalingen, hoe sterker het verhaal onder de munt.

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Een analist van ons team plaatst er wel een kanttekening bij: “Garlinghouse heeft een punt over de risico’s van schuld, maar hij is natuurlijk ook niet neutraal. Als baas van Ripple verkoopt hij tegelijk zijn eigen model.”

Wat beleggers kunnen leren uit dit crypto nieuws over XRP

Voor de gewone belegger zit er een duidelijke les in deze botsing. Twee bekende namen kiezen een totaal andere weg, en dat laat zien hoe verschillend je naar crypto kunt kijken.

Een paar punten om in de gaten te houden:

Schuld vergroot beweging. Een hefboom maakt winsten groter, maar ook de verliezen als de markt draait.

Een hefboom maakt winsten groter, maar ook de verliezen als de markt draait. Nut versus belofte. Vraag je af of een project echt gebruikt wordt of vooral op verwachting drijft.

Vraag je af of een project echt gebruikt wordt of vooral op verwachting drijft. Spreiding helpt. Eén enkel model of munt te zwaar wegen brengt extra risico mee.

Wie deze afweging maakt voor het eigen geld, denkt vaak ook na over welke crypto kopen verstandig is in een onrustige markt.

Strategy zelf houdt vol. Michael Saylor reageerde op de zorgen met een korte boodschap op X, waarin hij zegt dat het bedrijf rustig vasthoudt aan zijn koers.

Volatility tests every capital structure. Strategy remains focused on Bitcoin, disciplined capital allocation, credit quality, and long-term value creation. We appreciate our investors and will continue to execute with transparency and resolve. $MSTR — Michael Saylor (@saylor) June 26, 2026

Wat de markt nu kan verwachten

De ruzie tussen Garlinghouse en Saylor draait om een grote vraag: bouw je waarde met nut of met geldtrucs? Zolang Strategy zijn vergoedingen moet blijven betalen, blijft de druk op het bedrijf zichtbaar. Eerder verkocht het zelfs een klein deel Bitcoin om aan zijn verplichtingen te voldoen.

Voor beleggers in de Bitcoin koers en XRP blijft het belangrijk om beide kampen te volgen. Komt er meer duidelijkheid over de financiën van Strategy, of pakt het netwerk van Ripple verder door? De komende weken geven daar waarschijnlijk meer antwoord op.