De XRP markt staat onder hoogspanning. Ripple-CEO Brad Garlinghouse waarschuwt investeerders dat een krachtige koersbeweging nadert, nu institutionele adoptie versnelt en toegang tot het Amerikaanse betaalsysteem dichterbij komt. Tegelijk tonen technische signalen dat XRP op het punt staat om uit te breken. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van Ripple.

XRP volatiliteit waarschuwing

De spanning in de XRP-markt loopt snel op. Terwijl belangrijke juridische en institutionele ontwikkelingen dichterbij komen, spreekt Ripple-CEO Brad Garlinghouse de community nadrukkelijk toe: bereid je voor op een krachtige verschuiving.

Dat sentiment wordt verder aangewakkerd door de lancering van Ripple Prime. Met dit nieuwe wereldwijde prime brokerage-platform wil Ripple institutionele spelers sneller en eenvoudiger toegang bieden tot crypto-markten en blockchain-betalingen.

Ripple Prime draait volledig op de bestaande digitale infrastructuur van het bedrijf, waaronder internationale betalingsoplossingen, crypto-custody en stablecoin-diensten. XRP blijft daarbij de spil van het ecosysteem. Volgens Garlinghouse is dit een volgende stap richting het ‘internet of value’, waarin XRP het kloppend hart vormt.

Ook aan de regulatoire kant ligt er iets groots in het verschiet. De Federal Reserve werkt aan een “skinny master account” waarmee erkende fintechs, stablecoin-uitgevers en crypto-gerelateerde banken beperkte, maar directe toegang krijgen tot de Amerikaanse betalingsrails. Nu kan alleen een bank rechtstreeks aansluiten op het nationale betaalsysteem. De nieuwe variant biedt geen leenfaciliteiten of rente, maar maakt wél realtime settlement mogelijk zonder afhankelijkheid van partnerbanken.

Ripple heeft eerder dit jaar al een aanvraag gedaan voor een master account. Het bedrijf wil RLUSD en XRP-liquiditeit rechtstreeks koppelen aan traditionele financiële netwerken en daarmee compliant blockchain-betalingen versnellen. Als dit voorstel wordt goedgekeurd, kan dat de adoptie van Ripple-technologie binnen ondernemingsfinanciën stevig versnellen en de rol van XRP als brugasset verder versterken. Kortom, het fundamentele plaatje met dit nieuwe Ripple nieuws lijkt bullish maar wat vertelt het technische plaatje ons?

Wat gaat Ripple doen?

Volgens marktanalist Steph is Crypto vertoont XRP de eerste duidelijke signalen van een bullish uitbraak, doordat er op de technische grafieken een klassieke ‘cup and handle’ zichtbaar wordt.

Dit patroon, dat onder traders bekendstaat als een sterke voorbode voor opwaartse koersbewegingen, suggereert dat XRP zich voorbereidt op een flinke rally, met een mogelijk koersdoel richting $4.

De ‘cup and handle’ bestaat uit een afgeronde bodem (de ‘cup’) gevolgd door een korte consolidatie (de ‘handle’), wat duidt op een hernieuwde stijgende trend na een periode van correctie. Bij XRP weerspiegelt de brede cup weken van accumulatie en stabilisatie, terwijl de huidige handle juist wijst op een korte pauze voorafgaand aan een mogelijke uitbraak.

Daarbij komt dat oplopende handelsvolumes het bullish scenario ondersteunen. On-chain data toont aan dat grote investeerders, de zogenoemde ‘smart money’, XRP actief blijven inslaan in aanloop naar een potentiële koersbeweging.

Ook de RSI en MACD kleuren steeds sterker positief, wat wijst op groeiend momentum en een toenemende kans op verdere stijgingen.

Waarom kan dit een grote doorbraak zijn? Als XRP boven de handle uitbreekt en doorzet, kan de koers richting $4 schieten. Dat zou een nieuwe all-time high betekenen boven de eerdere piek van $3,65 en een volledige herstelbeweging markeren vanaf de dieptepunten uit het verleden.

