De Chief Technology Officer van Ripple reageert op groeiende zorgen over de $100 miljard XRP token supply. Investeerders vrezen dat nieuwe token releases de koers onder druk zetten. Tegelijkertijd voorspelt crypto analist @ChartNerdTA een sterke XRP koers stijging vanaf $2,20.

Waarom investeerders bezorgd zijn over XRP supply

Veel crypto investeerders maken zich zorgen over de totale XRP voorraad. Er bestaan namelijk 100 miljard XRP tokens. Echter circuleert slechts een deel daarvan actief op de markt. Het grootste deel zit opgesloten in escrow accounts van Ripple.

De CTO besloot dit onderwerp aan te pakken. Hij legt uit dat Ripple tokens geleidelijk vrijgeeft volgens een vast schema. Dit voorkomt plotselinge marktschokken. Daarnaast gebruikt het bedrijf een deel voor ecosysteem ontwikkeling en partnerships.

Deze transparantie moet institutionele partijen geruststellen. Toch blijft de vraag bestaan of nieuwe releases de Ripple koers kunnen drukken. De Ripple CTO benadrukt echter dat het tempo voorspelbaar blijft. Bovendien past Ripple dit aan op basis van marktcondities.

Technische analyse voorspelt bounce bij $2,20

Crypto analist @ChartNerdTA ziet een andere kant van het verhaal. Hij constateert dat zwakke handen nu verkopen uit paniek. Dit creëert volgens hem juist een koopkans.

$XRP : Weak hands are panicking. This looks to be an EW5 correction back to vertical accumulation support. Huge bounce loading if $2.20 vicinity is scheduled for wave 5 completion — #NFA 🎯 https://t.co/ECItOZDGkZ pic.twitter.com/W4SkEAzYxz — 🇬🇧 ChartNerd 📊 (@ChartNerdTA) October 30, 2025

De expert identificeert een Elliott Wave 5 correctie. Deze beweging brengt XRP terug naar verticale support. Hij verwacht dat de daling stopt rond $2,20. Vervolgens volgt een sterke bounce omhoog.

Dit support niveau is cruciaal. Daar eindigt namelijk de correctie golf. Ervaren crypto traders zien dit als instapmoment. De technische structuur suggereert dat paniekerige verkopers nu uitstappen. Daardoor kunnen slimme investeerders goedkoop instappen.

Potentieel keerpunt voor XRP koers

De timing van beide ontwikkelingen is interessant. Enerzijds bespreekt de Ripple CTO supply zorgen openlijk. Anderzijds bereikt de XRP koers technische support. Deze combinatie kan een keerpunt markeren.

Fundamenteel blijft XRP sterk gepositioneerd. Het bezit regulatoire helderheid na de XRP SEC rechtszaak. Daarnaast heeft Ripple honderden bankpartnerships wereldwijd. Ook groeit de adoptie voor internationale betalingen gestaag.

Technisch nadert de XRP koers een kritiek omslagpunt. De Elliott Wave analyse suggereert dat de correctie bijna klaar is. Bovendien raken zwakke handen uitverkocht. Dit schept ruimte voor een nieuwe stijging in november.

