Het Ripple nieuws van deze week is groot. Op 18 februari 2026 activeerde de XRP Ledger de XLS-81 “Permissioned DEX” upgrade. Dit is een nieuwe handelsomgeving op de blockchain, speciaal ontworpen voor banken, brokers en andere gereguleerde instellingen. Het verschil met de bestaande open DEX? Alleen goedgekeurde partijen mogen handelen.

Wat is de Permissioned DEX en wat gaat Ripple doen?

De XLS-81 upgrade creëert een soort “leden only” marktplaats binnen de XRP Ledger. Beheerders bepalen wie orders mag plaatsen en accepteren. Deelname is gekoppeld aan KYC (Know Your Customer) en AML (Anti Money Laundering) vereisten. Banken en vermogensbeheerders die niet op volledig open DeFi markten mogen handelen, krijgen nu een alternatief.

⚡️XRPL ACTIVATES MEMBERS-ONLY DEX FOR WALL STREET The XRP Ledger has enabled its XLS-81 “Permissioned DEX,” allowing only approved participants to trade on-chain. This is designed for regulated institutions that require strict access controls tied to KYC and AML compliance. pic.twitter.com/nQ8MIkIoEq — Coin Bureau (@coinbureau) February 18, 2026

De upgrade bouwt voort op de eerder geactiveerde XLS-80 (Permissioned Domains) en XLS-85 (Token Escrow). Die laatste breidt het escrow systeem uit naar stablecoins zoals RLUSD en getokeniseerde activa. Samen vormen deze upgrades een complete toolkit voor institutionele handel op de blockchain.

XRP whales kopen massaal: signaal voor een XRP rally?

Terwijl de technologie zich ontwikkelt, zijn grote beleggers actief aan het kopen. Volgens data van Santiment kochten wallets met 100 miljoen tot 1 miljard XRP meer dan 1,6 miljard tokens in de eerste week van februari. Dat is meer dan $2,2 miljard aan waarde. De exchange reserves op Binance daalden met circa 700 miljoen XRP sinds november 2024. Dat wijst op opkomende crypto accumulatie door grote partijen.

XRP ETF’s trekken ook instroom aan. Op 13 februari noteerden de spot XRP ETF’s een netto instroom van $4,5 miljoen. Sinds de lancering is er in totaal meer dan $1,3 miljard ingestroomd. De XRP koers staat op 19 februari rond $1,47. Bekijk de volledige XRP verwachting voor meer analyse.

