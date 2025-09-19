Ripple koers onder druk: volgt bull run naar $3,60 dit weekend?

Een crypto whale verplaatste gisteren een enorme hoeveelheid aan Ripple (XRP) tokens naar een grote crypto exchange. De boost waar XRP midden in de week nog mee te maken kreeg, is hierdoor weer helemaal omgeslagen. Aan de onderkant is de $3 weer in het vizier, maar technische indicatoren wijzen op een mogelijk bullish scenario. Wat gaat Ripple doen? Kan XRP dit weekend nog $3,60 waard worden?

Crypto whale verplaatst $50 miljoen aan XRP naar crypto exchange

Een crypto whale verplaatste gisteren maar liefst 16,48 miljoen XRP naar crypto exchange Coinbase. Op het moment van de transfer bedroeg de waarde zo’n $50,85 miljoen.

A certain whale transferred 16.48 million XRP to Coinbase 3 minutes ago, worth approximately $50.85 million. @SoSoValueCrypto — Angelfallz.base.eth ᛤ 🌎☮️ (@angelfallz1) September 18, 2025

Whale activiteit heeft vaak een grote impact op de volatiliteit van de markt. Dit heeft vaak niet direct te maken met de grote sommen geld die ze verplaatsen. Het signaleert voornamelijk aan de rest van de markt dat de whales hun assets strategisch herpositioneren of voor de winst willen gaan. Wanneer een whale een groot deel van zijn holdings naar een crypto exchange verplaatst, suggereert dit vaak dat ze de buit willen verkopen.

Ripple koers onder druk – Wat gaat Ripple doen?

Sinds eind juli zit Ripple al in een neerwaartse channel. Een uitbraak aan de bovenkant zal een flinke rally op gang brengen. Gisteren deed Ripple nog een poging, maar niet lang na de whale transfer keerde sentiment om. Inmiddels is de XRP koersverwachting gezakt naar $3,0275 en levert alle winsten van de afgelopen dagen weer in. De koers zakt zelfs onder de 20-daagse, 50-daagse en 100-daagse exponential moving averages (EMA’s). Dit veroorzaakt extra verkoopdruk.

XRP heeft de afgelopen tijd een paar keer bewezen dat de steun op de psychologische grens van $3 sterk is en beweegt momenteel opnieuw in die richting. Het steunniveau ligt hier op $2,29978 en het is cruciaal dat XRP hierboven blijft. Als kopers niet doorzetten of als de verkoopdruk verder toeneemt, dan zal XRP de $2,29972 doorbreken. Dit betekent ook dat de 200-dagen EMA van $3,0024 doorbroken wordt, wat voor extra neerwaartse druk zal zorgen.

In dat geval zakt Ripple door naar het volgende supportniveau op $2,9359. Met de extra druk van de 200-dagen EMA, kan XRP zelfs richting het volgende supportniveau van $2,8581 gaan. Dan levert de altcoin alle winsten van september in.

Er is echter ook een bullish scenario mogelijk. Mocht het lukken om het supportniveau van $2,29972 te behouden, dan zullen de kopers de markt gaan domineren. Vanaf de huidige koers van $3,0275 heeft XRP namelijk nog ruimte om verder te zakken. Als XRP het supportniveau van $2,29972 en de 200-dagen EMA aanraakt, dan zullen de bulls flink toeslaan en dan kan de Ripple koers juist fors omhoog kaatsen.

Hoeveel kan Ripple waard worden bij crypto bull run dit weekend?

Ideaal gezien creëert XRP in het bullish scenario support op de $3,0608 zodat het vanaf daar extra momentum creëert om op de korte termijn met succes de weerstand op $3,1408 en $3,1846 te testen. Een doorbraak door de $3,1846, zal een bull run op gang kunnen brengen. In dat geval laat XRP de EMA’s achter zich en doorbreekt het ook nog eens de neerwaartse channel waar de altcoin al sinds eind juli in zit.

Het volgende target is dan een breakout door de $3,3711, richting de $3,60 die eind juli voor het laatst gepasseerd werd. Deze target lijkt op dit moment nog ver weg, maar gezien de neerwaartse channel en de stand van de EMA’s, is de setup ideaal voor een dergelijke pump. De channel veroorzaakt echter ook neerwaartse druk, waardoor het spannend blijft.

Hou dus met name het supportniveau van $2,29972 en het weerstandsniveau van $3,1846 in de gaten. Deze hebben namelijk het lot van de altcoin in handen.

XRP en andere altcoins beheren met een veilige wallet

Crypto whales hebben grote hoeveelheden aan assets die beheerd moeten worden. Hiervoor gebruiken zij vaak cold wallets zodat niemand kan inbreken. Retail investeerders kiezen vaak liever voor een online wallet waar je altijd direct kan traden zonder je crypto eerst naar een exchange te verplaatsen. Daarom is het belangrijk om voor een goed beveiligde optie te kiezen, zodat je je daar geen zorgen over hoeft te maken. Een goed beveiligde en gebruiksvriendelijke optie is Best Wallet.

De app van Best Wallet heeft namelijk Fireblocks MPC-CMP technologie geïntegreerd waardoor de wallet een extra laag aan veiligheid met zich meebrengt. Gebruikers merken uiteraard niet veel van deze technologie. Zij willen vooral crypto kunnen kopen en beheren. Met Best Wallet kan dit gemakkelijk en via je mobiele telefoon.

What is a Non-Custodial Wallet? 🔑 A non custodial wallet gives you full control of your crypto. Unlike custodial wallets on exchanges, no third party can freeze, limit, or move your funds. This works because you alone manage your private keys. That keeps your crypto secure,… pic.twitter.com/xpCUQKCRhf — Best Wallet (@BestWalletHQ) September 18, 2025

Om helemaal uit dit ecosysteem te halen wat erin zit, kiezen gebruikers er ook voor om de native token van de wallet te bemachtigen, de Best Wallet Token ($BEST). Met deze nieuwe cryptomunt kunnen gebruikers van Best Wallet profiteren van lagere tradingkosten en hogere staking rewards. Verder hebben ze ook een stem in de governance van het ecosysteem.

Wie interesse heeft in deze crypto, kan maar beter niet te lang wachten met toeslaan. De $BEST token is namelijk nog in presale en vroege investeerders hebben het voordeel dat de prijs nu nog is vastgesteld. Als de crypto straks officieel op de markt komt, dan kan de token behoorlijk exploderen.

Presale crypto’s kun je vaak enkel via de presale website kopen, maar $BEST is ook beschikbaar via de Best Wallet app zelf. Sterker nog, de app heeft een speciale feature waar je ook verschillende andere interessante crypto presales kan bemachtigen. Kijk dus gauw op de website of in de app en bemachtig jouw $BEST tokens vandaag nog.