De XRP koers bevindt zich op een belangrijk punt. Terwijl andere grote cryptocurrencies zoals Bitcoin en Ethereum nieuwe all-time highs opzoeken, laat Ripple een gemixt technisch beeld zien. Op het moment van schrijven is de koers gezakt richting $2,90, een niveau dat in de afgelopen maanden meerdere keren heeft gefungeerd als een belangrijke steunzone. De vraag is nu: kan de Ripple koers naar $10, of is een correctie richting $2,10 waarschijnlijker?

XRP koers houdt voorlopig stand

De XRP grafiek laat zien dat de koers al enige tijd moeite heeft om door de weerstand rond $3,40 te breken. Na een felle stijging in juli is het momentum afgezwakt, met een RSI die inmiddels onder de 50 is gezakt. Dit wijst op een afname van de koopdruk en het ontstaan van bearish momentum.

Toch is het technische plaatje nog niet volledig negatief. Zolang de cruciale steun rond $3 standhoudt, is er nog ruimte voor een bullish ommekeer. Deze zone wordt ondersteund door zowel het 100-daags als het 200-daags voortschrijdend gemiddelde, die als dynamische steunlijnen dienen. Een rebound vanaf dit punt zou de XRP koers opnieuw richting de weerstand tussen $3,27 en $3,31 kunnen sturen. Dit is een belangrijke zone die fungeert als beslissingspunt voor verdere koersacties.

Doorbraak of terugval?

De koersactie rond $3,27 – $3,31 is bepalend voor de korte termijn. Wordt deze zone overtuigend doorbroken, dan kan er een nieuwe opwaartse trend worden ingezet richting de psychologische grens van $4,00. In dat scenario zouden hogere koersdoelen zoals $5,80, $8,00 en zelfs $13,00 in beeld komen, zoals genoemd door meerdere analisten in recente marktupdates.

Een faling of afwijzing in deze zone daarentegen zou de huidige consolidatiefase verlengen en het risico op een breakdown vergroten. Vooral als de steun op $3 nog verder wordt doorbroken, ligt de weg open naar de volgende belangrijke zone op $2,80. Een daling onder dat niveau kan leiden tot verdere bewegingen richting $2,10, wat in lijn zou zijn met de neerwaartse targets van sommige technische analisten.

De RSI is hierbij een belangrijke indicator om in de gaten te houden. Deze is snel gedaald vanaf overbought niveaus en beweegt nu in neutraal tot negatief gebied. Als de RSI onder de 40 duikt, zou dit een bearish bevestiging geven van een naderende breakdown.

Wat zegt de marktstructuur over Ripple?

Kijken we naar de bredere marktstructuur, dan valt op dat de XRP koers zich nog altijd boven de langetermijntrendlijn bevindt. Ook op de XRP/BTC pairing is het beeld minder negatief. Daar heeft Ripple namelijk een maandelijkse dalende trend naar boven doorbroken, wat de deur opent voor betere prestaties dan Bitcoin.

Op dit moment convergeren de 100- en 200-daagse moving averages op de BTC grafiek rond de 2.400 SAT zone, wat een belangrijk support gebied vormt. Het vasthouden van dit niveau zou een nieuwe stijging kunnen inluiden richting hogere niveaus, wat indirect ook de Ripple koers ondersteunt.

Toch is er nog geen sprake van een golden cross op de BTC pairing, en de RSI blijft daar onder de 50. Dit suggereert dat het herstel nog fragiel is en dat traders alert moeten blijven op mogelijke trendomkeringen.

Kan de Ripple koers naar $10?

De verwachtingen rondom Ripple blijven sterk uiteenlopen. Sommige analisten zien in het huidige patroon een opstap naar hogere niveaus, met koersdoelen tussen $5,80 en $13,00. Dit zou een stijging van honderden procenten betekenen vanaf het huidige niveau. Het is wel van belang dat $3,13 als steun blijft staan en de zone tussen $3,27 – $3,31 wordt doorbroken.

The future of $18.9T in tokenized assets by 2033 depends on a crucial factor: institutional-grade custody. https://t.co/WV2lolg49R Explore five key takeaways from the Blockchain Association of Singapore Custody Workshop on what technological requirements are shaping finance:

➡️… — Ripple (@Ripple) August 18, 2025

Andere experts waarschuwen echter voor teveel optimisme, ongeacht dat Ripple veel investeert in technische innovatie. Zij wijzen op het afkoelende momentum, de zwakke RSI en het feit dat XRP relatief achterblijft vergeleken met andere coins. Een verlies van de huidige steun kan het vertrouwen snel doen kantelen.

Voor traders is dit een klassiek “make or break” moment. De koersactie in de komende dagen rond de huidige zones zal bepalend zijn voor de richting van de rest van het kwartaal. De markt staat op scherp, en Ripple kan nog alle kanten op.

