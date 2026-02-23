XRP koers zakt, maar het netwerk groeit

De XRP koers noteert op 23 februari 2026 rond $1,34. Dat is een daling van zo’n 30% in een maand en bijna 48% onder de all time high van $3,65 uit juli 2025. Toch vertelt de on chain data een ander verhaal.

Het aantal dagelijkse transacties op het XRP Ledger steeg met ongeveer 40% en nadert de 2,5 miljoen. Dat is het hoogste niveau in een jaar. Halverwege 2025 lag het daggemiddelde nog tussen 1,3 en 1,8 miljoen. Na een dip naar 1,0 tot 1,2 miljoen in het derde kwartaal herstelde de activiteit eind 2025 en bereikte nu een nieuw hoogtepunt.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Ripple nieuws: XRP whales tonen vertrouwen in futures

Naast de groei op het netwerk is er ook beweging op de derivatenmarkt. Volgens data van Coinglass is de open interest in XRP futures gestegen met 2,56% in 24 uur. In totaal zit er nu 1,66 miljard XRP vast in openstaande contracten.

Dat wijst erop dat XRP whales en handelaren zich positioneren voor een grotere koersbeweging. Stijgende open interest bij een dalende koers kan twee dingen betekenen: ofwel bouwt er druk op voor een XRP rally, ofwel dreigt er een verdere daling als posities worden geliquideerd. De wekelijkse en maandelijkse RSI dalen intussen onder de niveaus van 2020, wat sommige analisten zien als teken van een mogelijke bodem.

Wie wil weten wat gaat Ripple doen op de korte termijn, let op het niveau rond $1,25. Een doorbraak daaronder kan meer verkoopdruk losmaken.

Hoeveel kan Ripple waard worden? Het $10 scenario

De vraag die veel beleggers bezighoudt: is een XRP koers van $10 in 2026 realistisch? Dat zou een stijging van ruim 600% vereisen vanaf het huidige niveau.

De groeiende netwerkactiviteit is positief. Meer transacties duiden op daadwerkelijk gebruik in plaats van alleen speculatie. Maar voor $10 is er veel meer nodig: forse instroom van nieuw kapitaal, breder institutioneel vertrouwen en gunstige marktomstandigheden. Op dit moment blijven ETF instroom en institutionele interesse beperkt.

Wie kijkt naar welke crypto gaat stijgen moet daarom realistisch blijven. De on chain data is hoopgevend, maar een veelvoud in koers vraagt om meer dan alleen netwerkgroei.

Meme coins als alternatief in een dalende markt

Terwijl het Ripple nieuws draait om groeiende fundamentals bij een dalende koers, zoeken sommige beleggers naar kansen in andere hoeken van de markt. Een project dat opvalt is Maxi Doge ($MAXI), een meme coin op Ethereum die inspeelt op de populaire degen trading cultuur.

De presale haalde inmiddels meer dan $4,6 miljoen op bij een tokenprijs van $0,0002804. Houders kunnen staken voor een rendement van 68% per jaar. De exchange listing staat gepland voor het eerste kwartaal van 2026. Voor wie meme coins interessant vindt, biedt dit een vroege instap.

