De miljoenen­deal tussen Ripple, Citadel en andere topfondsen roept de vraag op: pumpt XRP? Hoewel de investering indrukwekkend is, zijn de voorwaarden zo sterk afgedekt dat de daadwerkelijke koersimpact beperkt blijft, waardoor vooral de technische signalen leidend blijven.

In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van XRP.

Citadel en Top Investors sluiten miljoenen deal

De verkoop van $500 miljoen aan Ripple-aandelen is uitgegroeid tot de nieuwste testcase voor hoe Wall Street de cryptomarkt wil betreden zonder volledig marktrisico te lopen.

Uit een nieuw Bloomberg rapport blijkt dat de Ripple-deal van $500 miljoen, tegen een waardering van $40 miljard, investeerders zoals Citadel Securities, Fortress, Brevan Howard, Marshall Wace, Galaxy Digital en Pantera voorziet van gegarandeerde jaarlijkse rendementen, putopties en liquidatie-preferentie op hun belang.

De structuur van deze overeenkomst laat zien hoe grote financiële instellingen inmiddels omgaan met volatiele markten: ze willen meedoen aan de groei, maar óók duidelijke bescherming.

Daarom benadrukt deze deal een model waarin aandelenbezit wordt gecombineerd met gegarandeerde rendementen, waardoor investeerders meer zekerheid krijgen in een markt die vaak scherpe uitslagen kent.

Hoe Ripple de Wall Street-deal van $500 miljoen structureerde

Volgens de analyse van Bloomberg hebben investeerders in de Ripple-aandelenverkoop van $500 miljoen niet simpelweg gewone aandelen gekocht in de hoop op een toekomstige beursgang. In plaats daarvan kregen zij het recht om hun aandelen na drie of vier jaar terug te verkopen aan Ripple, met een gegarandeerd jaarlijks rendement van 10%, tenzij het bedrijf vóór die tijd naar de beurs gaat. Dat geeft deze fondsen een soort obligatie-achtig vangnet in een markt waarvan de waarderingen kunnen meebewegen met elke schommeling in de XRP-prijs.

Ripple behield daarnaast de mogelijkheid om de aandelen eerder terug te kopen, maar dan tegen hogere kosten. Als het bedrijf ervoor kiest om de aandelen vóór de periode van drie tot vier jaar terug te halen, zijn investeerders volgens de term sheet rechtmatig ongeveer 25% geannualiseerd rendement verschuldigd. Die bepaling zorgt ervoor dat een vroege buyback voor Ripple aanzienlijk duurder wordt, wat inhoudelijk neerkomt op een fors prijskaartje om het kapitaal eerder op te schonen.

Naast de putoptie kregen de betrokken fondsen ook een liquidatie-preferentie. Dat betekent dat deze Wall Street-investeerders als eersten worden uitbetaald in het geval van een verkoop, herstructurering of faillissement.

Alles bij elkaar lijkt de deal daarmee minder op een standaard late-stage tech-investeringsronde en meer op een vorm van gestructureerd eigen vermogen of private credit binnen een cryptobedrijf. Investeerders krijgen toegang tot het opwaartse potentieel, terwijl hun neerwaartse risico contractueel wordt beschermd.

Wat betekent dit voor XRP?

Zo’n grote investering kan de liquiditeit en institutionele vraag naar XRP verhogen, wat de koers op korte termijn omhoog kan duwen. Maar omdat de downside risk voor Wall Street-fondsen vrijwel is afgedekt, neemt hun instap weinig écht marktrisico met zich mee, waardoor de structurele koersimpact beperkt blijft.

Het is dan ook het meest verstandig om naar het technische plaatje te kijken:

De XRP koers noteert op $2,09, onder de dalende 50-daagse Exponential Moving Average (EMA) op $2,27. Ook de 100-daagse EMA ($2,43) en 200-daagse EMA ($2,47) hellen neerwaarts, wat een bearish bias bevestigt en herstelbewegingen afremt.

De recente opleving van de Relative Strength Index (RSI) op de daily wijst op afnemende verkoopdruk, maar met een huidige stand van 45 blijft het beeld neutraal-bearish. De dalende trendlijn vanaf het recordniveau van $3,66 vormt stevige weerstand rond $2,60.

Een sluiting bóven de 50-EMA ($2,27) kan de weg vrijmaken richting de dalende trendlijn rond $2,60. De stijgende groene trendlijn vanaf $1,62 ondersteunt het middellange-termijn beeld en fungeert als vangnet bij dips. Het vasthouden van de $1,90–$1,83 supportzone zou een herstelbasis kunnen vormen; een neerwaartse doorbraak daaronder bevestigt de bredere downtrend en opent de deur richting de aprilbodem bij $1,61.

