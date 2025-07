Ripple heeft een nieuw patent binnengesleept voor directe internationale betalingen. De timing is geen toeval, want tegelijkertijd stijgt de open interest in XRP futures naar een record van $10,94 miljard. Beleggers ruiken kansen en zetten massaal in op koersstijgingen. De combinatie van technologische innovatie en hype lijkt XRP weer stevig op de kaart te zetten.

Patent Ripple maakt einde aan trage betalingen

Het Amerikaanse patent met nummer 11,998,003 beschrijft een systeem dat gebruikmaakt van ’trusted nodes’ om internationale betalingen direct af te handelen. Waar klassieke blockchainnetwerken elke transactie via het hele netwerk moeten bevestigen, werkt deze nieuwe methode met vooraf goedgekeurde netwerken. Het resultaat is geen dagenlange verwerking meer, maar real-time afhandeling met lage kosten. Precies wat banken en grote instellingen zoeken.

🚨 JUST IN: Ripple secures U.S. patent for trust-based, instant cross-border payments—no full network confirmation needed.$XRP might slowly replace SWIFT, offering a faster and more efficient alternative. pic.twitter.com/op8Yn1sfQy — Real World Asset Watchlist (@RWAwatchlist_) July 27, 2025

Ripple wil met dit systeem de concurrentie aangaan met SWIFT, dat nu nog domineert in grensoverschrijdende transacties. Vooral in onderbedeelde regio’s zonder stabiele bank infrastructuur biedt het patent uitkomst. De aanpak mikt op snelheid, schaalbaarheid en vertrouwen en minder op volledige decentralisatie.

XRP futures breken uit met $10,94 miljard aan open interest

Tegelijk met het nieuws over het patent steeg de open interest in XRP futures naar $10,94 miljard. Inmiddels is het met 6,14% gedaald naar $9 miljard. Dat betekent dat er voor een recordbedrag aan posities openstaat op derivatenmarkten die speculeren op de koers van XRP. De koers brak vorige week uit boven een dalende trendlijn die al maanden standhield, een patroon dat doet denken aan de start van de bullrun in 2017.

Ook on-chain signalen zijn positief. Grote XRP houders (whales) hebben hun verkoopdruk sterk verminderd. De uitstroom van XRP naar beurzen daalde met 93%. Dit wijst erop dat deze investeerders voorlopig vasthouden aan hun posities, vaak een teken van vertrouwen in verdere stijging.

Wat betekent dit voor Ripple en XRP?

De combinatie van een strategisch patent en sterke marktdata laat zien dat Ripple inzet op twee fronten. Aan de ene kant bouwt het aan infrastructuur die echt iets oplost in de financiële wereld. Aan de andere kant zorgt het voor genoeg speculatieve aantrekkingskracht om de markt in beweging te houden.

🚨 Santander launches #Ripple-powered blockchain payment system for cross-border transactions — now live and fully operational. pic.twitter.com/GE4bJhjlW7 — RippleXity (@RippleXity) July 29, 2025

De focus op ‘trusted networks’ is een opvallende draai. Ripple kiest bewust voor snelheid en toepasbaarheid boven puur gedecentraliseerde validatie. Daarmee mikt het op instellingen die willen innoveren, maar binnen de grenzen van regelgeving willen blijven. Zeker in landen waar het bankensysteem versnipperd is, kan dit aantrekkelijk zijn.

Gaat XRP nu echt los?

De cijfers liegen er niet om. De technologie is er. Het marktsentiment is bullish. Maar of XRP deze kans grijpt, hangt af van twee dingen. Adoptie en regelgeving. Wordt deze nieuwe betaalstructuur echt gebruikt in het internationale verkeer? En laten toezichthouders wereldwijd deze innovatie toe?

🚨 BREAKING: Ripple CTO:

“#XRP doesn’t need banks anymore.”🔥 Decentralized liquidity is live.

The old system just broke.

A new financial era has begun.💥 pic.twitter.com/iaCUhaot78 — XRP Governor (@xrpgovernor) July 29, 2025

Voor nu lijken investeerders daar vertrouwen in te hebben. De stijging in XRP futures laat zien dat de markt gelooft in een mogelijke koersrally. Als de patent-aankondiging gevolgd wordt door echte adoptie en XRP boven de volgende weerstand breekt dan kan dit de start zijn van iets groots.

