Het bedrijf Ripple heeft vandaag, 27 maart 2026, een grote stap gezet om zijn netwerk veiliger te maken. Ze gebruiken nu kunstmatige intelligentie om fouten in de code van de XRP Ledger op te sporen. Volgens een officiële verklaring van Ripple zijn er met deze nieuwe methode al meer dan tien kwetsbaarheden gevonden en opgelost.

NEW: RIPPLE'S XRP LEDGER ADOPTS AI-DRIVEN SECURITY STRATEGY TO STRENGTHEN NETWORK FOR GLOBAL SCALE — The Wolf Of All Streets (@scottmelker) March 26, 2026

Nieuwe beveiliging zorgt voor Ripple nieuws

Door deze stap staat het Ripple nieuws vandaag vol van technische verbeteringen. Ripple gebruikt een speciaal team en geautomatiseerde testen die constant de digitale omgeving controleren. Deze vorm van crypto AI moet ervoor zorgen dat het netwerk altijd blijft draaien zonder problemen.

De focus op veiligheid is niet voor niets. Ripple wil dat grote bedrijven en banken hun netwerk gebruiken voor snelle betalingen. Door te laten zien dat de techniek waterdicht is, hoopt het bedrijf dat meer partijen de munt RLUSD gaan gebruiken. Dit is de nieuwe stabiele munt van Ripple die binnenkort een grote rol moet gaan spelen in het digitale betalingsverkeer.

Wat gaat Ripple doen met de XRP koers?

Veel beleggers vragen zich af: wat gaat Ripple doen om de prijs weer te laten stijgen? De XRP koers staat momenteel onder druk en is gedaald naar $1,34. Hoewel de markt nu even rood kleurt, kan de verbeterde beveiliging voor een ommekeer zorgen. Grotere veiligheid betekent vaak dat grote beleggers meer durven te investeren.

Mensen die overwegen om nu extra XRP kopen, kijken vooral naar de lange termijn. Als het vertrouwen van grote instellingen terugkomt, kan dit de basis leggen voor een nieuwe XRP rally. Het is hierbij wel belangrijk om te kijken naar de XRP verwachting van kenners om een goed beeld van de risico’s te krijgen.

Belangrijke punten voor de veiligheid:

Slimme controle: Computers zoeken 24 uur per dag naar zwakke plekken in de software.

Computers zoeken 24 uur per dag naar zwakke plekken in de software. Snelle reparaties: Gevonden fouten worden direct hersteld door het team van Ripple.

Gevonden fouten worden direct hersteld door het team van Ripple. Institutioneel vertrouwen: Banken kiezen eerder voor een netwerk dat bewezen veilig is.

Kan Ripple een nieuwe XRP rally starten?

De inzet van kunstmatige intelligentie is een slimme zet van Ripple. Het laat zien dat ze serieus werken aan een stabiel netwerk voor de toekomst. Voor de XRP koers is dit goed nieuws, omdat technische betrouwbaarheid de belangrijkste voorwaarde is voor groei. Beleggers die benieuwd zijn welke crypto gaat stijgen, houden dit project dan ook goed in de gaten.

Hoewel een prijsstijging nooit zeker is, zorgt de komst van RLUSD en de betere beveiliging voor een positieve sfeer rondom het project. Als de rust op de markt terugkeert, kan de extra veiligheid de vonk zijn die nodig is voor een herstel. Wie op een veilige manier wil instappen, kan terecht bij een goede crypto broker om de handel nauwkeurig te volgen.