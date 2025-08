Solana ($SOL) en Ripple behoren tot de bekendste altcoins op de markt en trekken steeds meer aandacht van langetermijninvesteerders. Beide projecten bieden indrukwekkende prestaties en unieke toepassingen: Solana focust op schaalbare technologie en snelheid, terwijl Ripple zich richt op efficiënte internationale betalingen.

In dit artikel gaan we beide beter bekijken en trekken we een conclusie over welke de beste altcoin is.

Solana vs. Ripple: welke altcoin heeft meer potentie?

XRP is gestegen van een waarde van $0,01 eind 2013 tot ongeveer $3,21 op het moment van schrijven. Dit komt neer op een stijging van zo’n 32.000%. Er doen veel voorspellingen de ronde over de toekomst van XRP. Een van die voorspellingen, te vinden op de website van Binance, suggereerde dat de digitale munt tegen 2030 bijna $4 waard zou kunnen zijn.

Ook $SOL heeft indrukwekkende rendementen laten zien. In april 2020 was de munt nog ongeveer $0,66 waard, terwijl de waarde inmiddels is gestegen tot circa $187,00. Dit betekent een winst van meer dan 28.000%. Laten we de kernfuncties beter bekijken om zo een beter beeld te krijgen over de tokens:

Solana of Ripple: welk netwerk presteert beter?

Solana maakt gebruik van een Proof-of-Stake (PoS) consensusmechanisme dat steunt op Proof-of-History (PoH), waarbij elk blok wordt voorzien van een tijdstempel. Deze innovatieve technologie stelt het Solana-netwerk in staat om een hoge bandbreedte te hanteren en zeer lage transactiekosten aan te bieden. Het platform verwerkt duizenden transacties per seconde.

Ripple werkt met een blockchain genaamd de XRP Ledger, die alle transacties met XRP vastlegt. Deze ledger gebruikt een eigen consensusmechanisme: het XRP Ledger Consensus Protocol. Dit protocol kan transacties goedkeuren, zelfs wanneer sommige deelnemers zich onbetrouwbaar gedragen.

Dankzij het unieke PoS-mechanisme in combinatie met PoH kan Solana duizenden transacties per seconde verwerken. Volgens de homepage van Solana lag het aantal verwerkte transacties op ongeveer 3750 per seconde op het moment van schrijven. Ripple daarentegen kan ongeveer 1500 transacties per seconde verwerken.

Er zijn verschillende manieren om de adoptie van een digitale asset te meten, waaronder het transactievolume. Zoals genoemd kan Solana ongeveer 3750 transacties per seconde verwerken. XRP-transacties worden vaak op maandbasis gerapporteerd: volgens gegevens van XRPSCAN, gepubliceerd door The Block, verwerkte het netwerk tussen juli 2024 en juli 2027 maandelijks meer dan 10 miljard XRP-transacties. Laten we nu de usecases van beide netwerken bekijken:

Use cases van XRP en Solana

XRP is bedoeld om liquiditeit te bieden aan mensen die geld willen overmaken van de ene naar de andere locatie. Een goed voorbeeld hiervan is het versturen van geld naar familieleden in het buitenland (remittances). Door XRP te gebruiken, kan een gebruiker een internationale betaling uitvoeren die snel wordt verwerkt. XRP kan ook dienen als brugvaluta, waardoor partijen transacties kunnen uitvoeren tussen twee verschillende fiatvaluta’s zonder tussenkomst van een centrale financiële instelling.

$SOL heeft meerdere toepassingen. Het is de native digitale munt van het Solana-netwerk en wordt gebruikt om transactiekosten te betalen binnen dat netwerk. Een deel van deze vergoedingen gaat vervolgens naar validators. Een andere toepassing is staking: gebruikers kunnen hun SOL vastzetten om bij te dragen aan de beveiliging van het netwerk, en ontvangen hiervoor beloningen. Tot slot kunnen holders van $SOL hun tokens gebruiken om te stemmen over mogelijke netwerkupdates.

Kortom, voor wie inzet op technologische groei kan Solana aantrekkelijk zijn; investeerders die focussen op financiële integratie en stabiliteit vinden mogelijk meer waarde in XRP’s rol binnen grensoverschrijdende betalingsnetwerken.

