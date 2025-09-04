De rivaliteit tussen SWIFT en Ripple bereikt een spannend hoogtepunt. Tom Zschach, Chief Innovation Officer bij SWIFT, heeft op LinkedIn harde kritiek geuit op Ripple en zijn native token XRP. In een reactie op een post waarin Ripple werd geprezen om zijn veerkracht na de SEC rechtszaak, zei hij: “Overleven van rechtszaken is geen veerkracht”. Ripple’s bestaansrecht hangt niet af van juridische overwinningen, maar van vertrouwen, transparantie en governance.

Ripple als concurrent, niet als infrastructuur

Volgens Zschach ligt het fundamentele probleem bij de rol die Ripple zichzelf toedient. Waar SWIFT fungeert als neutrale dienstverlener binnen het bestaande bankensysteem, positioneert Ripple zich als alternatief en als concurrent. De aanvraag voor een nationale banklicentie door Ripple zet die spanning verder op scherp. Een infrastructuurpartij die zelf bank wil worden, wekt argwaan.

Voor veel banken is dit een probleem. Waarom vertrouwen op een netwerk dat niet alleen in private handen is, maar ook directe commerciële belangen heeft? Ripple probeert partnerschappen te sluiten met dezelfde instellingen waar het zich technisch en strategisch tegenover positioneert. Dit ondermijnt het idee van neutrale samenwerking en plaatst Ripple tegenover de kernprincipes waarop financiële infrastructuur normaliter wordt gebouwd.

Het centralisatie probleem van XRP

Een veelgehoord kritiekpunt binnen de crypto industrie is de centralisatie van het XRP ecosysteem. Zschach benadrukte dit nog eens door te zeggen dat echte veerkracht niet ontstaat door te overleven, maar door gedeelde governance en open standaarden.

Volgens data van XRP Scan bevinden de zeven grootste wallets zich nog altijd onder beheer van Ripple escrow accounts. Dit is goed voor circa 32% van de totale XRP supply. Dat maakt het moeilijk om van decentralisatie te spreken. Ripple ontkent structurele controle, maar het netwerk blijft voor veel analisten te afhankelijk van de interne strategie van één partij.

I just read some shocking $XRP news about founders selling. I’m just about ready to liquidate this shitcoin if we don’t get answers time chat @chrislarsensf @bgarlinghouse https://t.co/wVjYB6LSR6 — Crypto Bitlord (@crypto_bitlord7) August 29, 2025

Daarbij komt ook kritiek uit eigen kring. Bekend cryptofiguur Bitlord heeft Ripple beschuldigd van koersdruk door het routinematig verkopen van grote hoeveelheden XRP. Hij noemt het gedrag “opportunistisch” en dreigt zelfs met juridische stappen. Zulke signalen versterken het beeld dat XRP houders vooral fungeren als exit liquidity, en niet als deelnemers van een transparant ecosysteem.

SWIFT en compliance

Ripple positioneert zich graag als pionier op het gebied van regelgevende samenwerking. Het bedrijf wijst op de gesprekken met toezichthouders en het opzetten van duidelijke kaders. Maar volgens Zschach mist Ripple hier de kern. Compliance gaat niet over één partij die met regelgevers onderhandelt, maar over een breed framework waar niemand de dominante controle heeft.

Het standpunt van Zschach lijkt niet alleen een persoonlijke visie, maar een weerspiegeling van bredere bezorgdheden. SWIFT werkt aan interoperabiliteit met digitale valuta, onderzoekt blockchain oplossingen en blijft opereren binnen de vertrouwde governance structuur. Dat geeft het systeem een robuustheid die veel traditionele partijen verkiezen boven experimentele alternatieven.

Wat gaan Ripple en de XRP koers doen?

XRP handelt momenteel rond de $2,85. Hoewel de token zich na de rechtszaak sterk herstelde, lijkt de opwaartse kracht nu af te zwakken. De harde woorden van Zschach gooien olie op het vuur van een debat dat al langer speelt. Kan Ripple ooit breed geaccepteerd worden als neutrale betalingslaag, zolang het zelf de touwtjes in handen houdt?

De strijd tussen Ripple en SWIFT draait allang niet meer om technologie alleen. Het gaat om vertrouwen, legitimiteit en wie de regels bepaalt in het financiële ecosysteem van morgen. Ripple heeft snelheid, innovatie en gebruikers. SWIFT heeft ervaring, governance en een gevestigd netwerk.

Welke kracht wint uiteindelijk? De komende maanden zullen cruciaal zijn. Zowel voor Ripple’s imago als voor de rol van XRP binnen internationale betalingen.

