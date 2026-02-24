De crypto markt kleurt dieprood op 24 februari 2026. De totale marktkapitalisatie zakte naar $2,22 biljoen nadat president Trump op 23 februari aankondigde de wereldwijde importtarieven te verhogen naar 15%. Die maatregel verving eerdere handelstarieven die het Hooggerechtshof op 20 februari onwettig had verklaard. De markt reageerde direct met paniekverkopen.

Waarom daalt crypto vandaag? Trump tarieven als trigger

De directe oorzaak van de crypto crash is de aangekondigde tariefverhoging. Hogere importtarieven betekenen stijgende consumentenprijzen en meer inflatie. Dat maakt risicovolle beleggingen zoals crypto minder aantrekkelijk.

Binnen 24 uur werden meer dan $466 miljoen aan hefboomposities geliquideerd, volgens data van CoinGlass. Het merendeel betrof longposities van handelaren die op stijgende koersen hadden gegokt. De Crypto Fear & Greed Index staat op 11, wat duidt op extreme angst in de markt.

Bitcoin koers zakt onder $63.000

De Bitcoin koers daalde ruim 5% en zakte onder de $63.500. Eerder op de dag raakte BTC zelfs het niveau van $63.000. Sinds de piek van $126.000 in oktober 2025 is Bitcoin nu circa 50% gedaald. In de afgelopen 24 uur werd ongeveer $220 miljoen aan BTC longposities geliquideerd.

Analisten kijken nu naar het $60.000 niveau als volgende steun. Een herstel boven $65.000 zou ruimte bieden voor een korte opleving richting $67.000. Benieuwd welke crypto gaat stijgen na dit bloedbad? Dat hangt sterk af van het macroklimaat.

Ethereum koers en XRP koers onder druk

De Ethereum koers zakte naar circa $1.825, een daling van ruim 4%. ETH verloor het $1.900 steunniveau en nadert nu de $1.800 grens. In totaal werd er voor $120 miljoen aan ETH posities geliquideerd. De Ethereum verwachting voor de korte termijn blijft daarmee onzeker.

De XRP koers daalde met meer dan 5% naar $1,35. XRP presteerde deze maand al zwak met een verlies van ruim 30% in februari. De XRP verwachting hangt af van of het $1,30 steunniveau standhoudt.

Biedt Bitcoin Hyper ($HYPER) een alternatief in een dalende markt?

Terwijl de grote munten fors dalen, groeit de interesse in nieuwe projecten die inspelen op de beperkingen van Bitcoin. Bitcoin Hyper ($HYPER) bouwt aan een Layer 2 netwerk voor Bitcoin, waarmee snellere en goedkopere transacties mogelijk worden. Daarnaast brengt het project DeFi functionaliteit naar het Bitcoin ecosysteem.

De presale heeft inmiddels meer dan $31,5 miljoen opgehaald. Het project gebruikt de Solana Virtual Machine en biedt een staking rendement van 37% APY. De lancering op exchanges wordt verwacht in Q2 2026. Voor beleggers die zoeken naar een alternatief naast de gevestigde munten, biedt dit een mogelijkheid om vroeg in te stappen in een Bitcoin gericht ecosysteem.

Bitcoin Hyper presale toegang