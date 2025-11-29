Top 3 crypto presales die XRP kunnen verslaan in 2026 – 100x crypto kans?

De verwachtingen van investeerders zijn hooggespannen rondom de XRP koers, maar de echte pro’s traden alleen nieuwe crypto. In dit artikel zetten we de beste presale crypto van dit moment op een rij: zo weet jij welke tokens straks (mogelijk) beter presteren dan grote altcoins als Ripple.

XRP als beste crypto?

Veel traders kijken naar de XRP koers nu deze de potentie lijkt te hebben om flink in waarde te kunnen stijgen. Deze aanname van de markt is gebaseerd op meerdere facetten. De voornaamste reden is het feit dat de token dankzij institutionele investeerders in de afgelopen crypto dip beter heeft gepresteerd dan veel van haar concurrenten. XRP daalde immers met ‘slechts’ 15%, terwijl veel concurrerende altcoins 30% tot 50% inleverden.

De release van verschillende XRP ETF producten in de afgelopen weken heeft er bovendien voor gezorgd dat er langzaam maar zeker een supply shortage aan het ontstaan is. Naar alle waarschijnlijkheid zal er slechts weinig XRP beschikbaar zijn in de komende weken, terwijl de vraag wel flink kan stijgen. Mede daarom is XRP volgens veel experts een van de beste crypto om nu te kopen.

Ripple begint steeds belangrijker te worden om de acties van grote investeerders, zoals crypto whales in institutionele partijen in te schatten. Meer nog dan Bitcoin, dat vaak een vertekend beeld geeft dankzij haar enorme marktkapitalisatie, is Ripple een thermometer voor de cryptowereld – een thermometer die nu aangeeft dat enorme stijgingen op de altcoin markt mogelijk zijn.

Ripple zelf zal daarbij echt niet de beste crypto zijn: nieuwe crypto met een kleine marktkapitalisatie staat klaar om enorme pumps neer te zetten. Met name presale crypto kan de show gaan spelen: en om deze tokens te kopen is de vroege bull markt duidelijk de sweet spot.

Deze crypto presale loopt als een trein

Een crypto presale die bijna ten einde loopt, en dus echt het sweet spot momentum van de vroege bull market lijkt te pakken is Bitcoin Hyper. Deze nieuwe crypto wist tijdens de presale tot nu toe $28,5 miljoen op te halen, een duidelijke indicatie dat het vertrouwen onder investeerders groot is.

De voornaamste reden voor het enthousiasme onder retailers en institutionele partijen kan gevonden worden in de utility van $HYPER. Het platform bouwt aan een slimme Layer2 Bridge tussen Bitcoin en Solana, waarmee de snelheid van de SVM naar Bitcoin wordt gebracht. Dit zorgt voor meer schaalbaarheid bij Bitcoin, snellere BTC transacties en (zeer aantrekkelijk) lagere trading fees.

Performance defines what’s possible. ⚡️ Bitcoin Hyper is benchmarking how to deliver Solana-grade throughput on a Bitcoin-anchored SVM rollup—balancing speed, cost, and security with real data, not hype. Read more: https://t.co/dq0itEGBR8 pic.twitter.com/n26s7C28N5 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) November 27, 2025

Vanwege deze hoge functionaliteit kan BTC Hyper volgens sommige traders de snelst opkomende crypto van 2026 worden. Sommigen dichten de als meme coin vormgegeven token zelfs al een plek in de altcoin top 50 toe.

Of deze ambitie daadwerkelijk waargemaakt kan worden, zal in de komende maanden moeten blijken. Wel is duidelijk dat traders die deze buitenkans niet willen laten lopen, nu snel moeten investeren.

Maxi Doge wil snelst opkomende crypto worden

Een andere presale crypto die de ambitie heeft om vroege investeerders te belonen met extreem hoge rendementen is Maxi Doge. Deze token heeft een andere aanpak dan Bitcoin Hyper, en wil vooral groeien op basis van meme coin momentum. Dit doet de token onder meer met behulp van een viraal gaande meme (DOGE in een gym bro thema) en een uitgekiende marketingcampagne. Voor dit laatste is 40% van de tokenomics gereserveerd.

Het doel van de token is om nu een sterke community te creëren, die bereid is om de token bij meerdere rally’s te ondersteunen. Dit is geen nieuw trucje, maar een beproef recept waarmee DOGE, Shiba Inu en Pepe ook eerder al succes hebben geboekt.

De marktkapitalisatie bij de launch zal naar verwachting $15,7 miljoen bedragen: een bedrag dat garant staat voor meerdere volatiele swings.

Maxi Doge geeft tijdens de crypto presale al stakingrendement aan vroege investeerders. Wie nu instapt kan liefst 73% APY verwachten.

PepeNode als beste crypto om nu te kopen?

Liefhebbers van extra rendement op hun investering kunnen zich ook richten tot PepeNode. Deze gloednieuwe crypto presale heeft namelijk een dynamisch percentage van 583% voor wie nu instapt, wat de token heel interessant maakt.

Dit is niet de enige manier waarop PepeNode extra winst biedt over je investering: je krijgt op het platform namelijk ook toegang tot een unieke Play to Earn meme coin mining game waarmee je extra tokens kunt verdienen. In het spel speel je een crypto miner, die door nodes aan elkaar te koppelen crypto verdient: in het spel gegenereerde rendementen worden echt uitbetaald. Het spel is nu al off-chain beschikbaar.

APY so good even mother nature wants a taste 😉https://t.co/FaKIaBoHfa pic.twitter.com/LUszW4YwYp — PEPENODE (@pepenode_io) November 25, 2025

PepeNode kent een deflatoir mechanisme: spelers kunnen tokens uitgeven in de game om extra rendement te genereren. 70% van de tokens die via het spel terugkomt bij het platform zal rechtstreeks naar een burner wallet gestuurd worden. De overige tokens worden gebruikt voor de ontwikkeling van de game en het trekken van nieuwe spelers/ investeerders.

Welke van de genoemde tokens de beste nieuwe crypto zal zijn, dat moet de toekomst uitwijzen. Presale tokens kunnen immers ook floppen en brengen altijd een zeker risico met zich mee. Wel staat vast dat zij allen in potentie de mogelijkheid hebben om een 100x crypto te worden en veel hogere rendementen te leveren dan gevestigde tokens als XRP. Wacht dus niet te lang met investeren!